Aνθεκτική η Intralot στην αύξηση φόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει η  S&P Global Ratings 

Η Intralot S.A. διαθέτει επαρκές περιθώριο για να διαχειριστεί τις νέες αυξήσεις στη φορολογία παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει σε report της η S&P Global Ratings.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Intralot για το εννεάμηνο του 2025, ο όμιλος αναμένει να εμφανίσει έσοδα 1,07 δισ. ευρώ στη χρήση 2025 (λήξη 31 Δεκεμβρίου 2025), ελαφρώς χαμηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας για 1,1 δισ. λόγω εντονότερων επιδράσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφέρει η S&P και προσθέτει πως η κερδοφορία παραμένει ανθεκτική και αναμένει ότι η Intralot θα καταγράψει προσαρμοσμένο EBITDA, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της S&P Global Ratings, με περιθώριο 37%-38% στο τέλος του 2025.



Η ανθεκτική λειτουργική επίδοση της Intralot την τοποθετεί σε καλή θέση ώστε να ενσωματώσει τη νεοαποκτηθείσα Bally’s International Interactive και να διαχειριστεί τις σημαντικές αυξήσεις στον φόρο απομακρυσμένου παιχνιδιού σε 40% από 21%, με ισχύ από 1η Απριλίου 2026, όπως εισήχθη στον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζει ο οίκος.



Οι πρωτοβουλίες της διοίκησης για να μειώσει το αντίκτυπο από τους φόρους

Σε προσαρμοσμένη βάση μετά την εξαγορά, η έκθεση της Intralot στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντική, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο 60% των συνολικών εσόδων του ομίλου. Ως αποτέλεσμα, η Intralot έχει δημόσια εκτιμήσει ότι η επίπτωση στο EBITDA από τους αυξημένους φόρους θα είναι περίπου 96 εκατ. πριν από τα μέτρα μετριασμού. Ο όμιλος αναμένει να περιορίσει περίπου το 50% αυτής της επίπτωσης μέσω μειωμένων δαπανών marketing, δράσεων μείωσης κόστους και προσαρμοσμένων επιστροφών προς τους παίκτες.



Η S&P εκτιμά ότι η κερδοφορία της Intralot θα μειωθεί, αλλά θα παραμείνει στο 32%-33% την περίοδο 2026-2027, καθώς προβλέπει επίσης ορισμένες έκτακτες δαπάνες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση. «Πιστεύουμε ότι ο όμιλος βρίσκεται σε καλή θέση να ανταπεξέλθει στους αυξημένους φόρους χάρη στην καθιερωμένη παρουσία του στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου κατατάσσεται 3ος στο iGaming (4ος στα διαδικτυακά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου του στοιχήματος)», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Το «b+» stand-alone credit profile (SACP) μας για την Intralot παραμένει υποστηριζόμενο από το υγιές επίπεδο κερδοφορίας και τις ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές, που αναμένονται στα 60-70 εκατ. το 2026. Επιπλέον, προβλέπει ότι ο λόγος προσαρμοσμένου χρέους προς EBITDA της S&P Global Ratings θα αυξηθεί σε περίπου 4,7x το 2026 από 4,3x το 2025, σε συμφωνία με το «b+» SACP. Η αξιολόγηση «B-» του εκδότη για την Intralot περιορίζεται στο ίδιο επίπεδο με την αξιολόγηση της πλειοψηφούχου μετόχου Bally’s Corp.



Αναμένουμε ότι μικρότερες εταιρείες με χαμηλότερη κερδοφορία και μικρότερη λειτουργική ευελιξία θα αντιμετωπίσουν σαφώς μεγαλύτερες πιέσεις, κάτι που ενδέχεται να επιταχύνει τη συγκέντρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο μεσοπρόθεσμα. Αναμένουμε επίσης κάποια διαρροή προς τη μαύρη αγορά και μη αδειοδοτημένους παρόχους, καταλήγει η S&P.