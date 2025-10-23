Άνοδος για τη μετοχή της Uber μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας με την Nvidia

Η μετοχή της Uber σημείωσε άνοδο έως και 3,5% το μεσημέρι της Πέμπτης, αφού η Nvidia αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη συνεργασία τους στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων.

Η μετοχή του «κολοσσού» διαμοιρασμού διαδρομών ενισχύθηκε μετά από ανάρτηση της Nvidia στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, στην οποία περιγράφεται πώς οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για την προώθηση της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης.

Σύμφωνα με τη Nvidia, η συνεργασία εστιάζει στην εκπαίδευση θεμελιωδών μοντέλων, χρησιμοποιώντας τα εκτεταμένα πραγματικά δεδομένα οδήγησης της Uber, τα οποία συλλέγονται από ποικίλα σενάρια - όπως παραλαβές από αεροδρόμια, πολύπλοκες διασταυρώσεις και διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

Η Nvidia εξήγησε ότι η συνεργασία αξιοποιεί την υποδομή DGX Cloud για τη μετα-εκπαίδευση των Nvidia Cosmos World Foundation Models, με στόχο τη βελτίωση του ρεαλισμού και της ασφάλειας στα αυτόνομα συστήματα οδήγησης. Η συνεργασία αποσκοπεί στην παροχή υψηλής πιστότητας προσομοιώσεων με λιγότερες ανωμαλίες, ταχύτερους κύκλους μετα-εκπαίδευσης μέσω επεκτάσιμων λειτουργιών μηχανικής μάθησης, και βελτιωμένη απόδοση των μοντέλων σε σπάνιες ή ακραίες περιπτώσεις.

Η θετική αντίδραση της αγοράς δείχνει ότι οι επενδυτές θεωρούν τη συνεργασία ως μια σημαντική στρατηγική πρωτοβουλία, που θα μπορούσε να ενισχύσει τη ανταγωνιστική θέση της Uber στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο των μεταφορών.