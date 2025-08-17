Άνοδος 7,9% του τζίρου των σούπερ μάρκετ στο πρώτο εξάμηνο

Με ρυθμούς ανάπτυξης περί το 7,9% κινήθηκε ο συνολικός τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και συγκεκριμένα των επιχειρήσων σούπερ μάρκετς στο πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι του α΄εξαμήνου του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ.

Από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο όμιλος Σκλαβενίτη συνεχίζει να καταγράφει σημαντικά ανοδική πορεία, σημειώνοντας ανάπτυξη πωλήσεων άνω του μέσου όρου της αγοράς, κάτι που δείχνει αύξηση του μεριδίου του στην αγορά. Η στρατηγική του επικεντρώνεται στην αξιοπιστία, στη συγκράτηση τιμών και στην ενίσχυση του δικτύου του.

Η Lidl διατηρεί επίσης την αναπτυξιακή της τροχιά, με σταθερή ενίσχυση των πωλήσεών της, αξιοποιώντας τόσο τη στρατηγική των ανταγωνιστικών τιμών, την αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας, αλλά και σημαντική προσπάθεια στον τομέα της προώθησης τοπικών ελληνικών προϊόντων.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, παρουσιάζει και αυτή θετικό πρόσημο στον κύκλο εργασιών, όμως σημειώνει μια υστέρηση σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς, γεγονός που μεταφράζεται σε μικρή απώλεια μεριδίων. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του κλάδου, υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης ενόψει του β’ εξαμήνου, με πιθανή επιστροφή στην κερδοφορία στο κλείσιμο της χρονιάς.

Η Μασούτης κινείται επίσης ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση στις πωλήσεις της. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγοράς της αλυσίδας Κρητικός, μία συμφωνία που όταν θα έχει ολοκληρωθεί αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη του ελληνικού λιανεμπορίου, ιδίως στην περιφέρεια. Το τυπικό κλείσιμο της συμφωνίας πάντως αναμένεται να γίνει περίπου στα τέλη της φετινής χρονιάς.

Ανάπτυξη ανά γεωγραφική περιοχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, που ανέρχεται σε 11,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα καταγράφεται στα νησιά. Η αύξηση αυτή αποδίδεται από τους αναλυτές στην άνοδο του τουρισμού και στην αυξημένη εποχική ζήτηση. Τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση εμφανίζει η Κρήτη (+9,4%), ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος (+9%), η Θεσσαλονίκη (+8,6%) και η Μακεδονία & Θράκη (+8,5%). Κάτω από τον μέσο όρο ανάπτυξης της χώρας, που διαμορφώνεται στο +7,9%, κινούνται η Αττική (+6,6%)και η Κεντρική Ελλάδα (+7,1%).

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά συμμετοχής στον συνολικό τζίρο, η Αττική κυριαρχεί, με το 42,4% του συνολικού τζίρου - δηλαδή σχεδόν το μισό της ελληνικής αγοράς. Δεύτερη είναι η περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας με 12,8%, ενώ ακολουθούν η Μακεδονία & Θράκη (11,6%), η Θεσσαλονίκη (9,6%), και η Πελοπόννησος (8,6%). Τα νησιά, παρά την εκρηκτική ανάπτυξη, συνεισφέρουν το 8,3% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ η Κρήτη περιορίζεται στο 6,6%.

On line αγορές

Παρά το γεγονός ότι οι on line πωλήσεις των σούπερ μάρκετς την τελευταία τετραετία καταγράφουν σταθερή άνοδο, εν τούτοις το μερίδιό τους στον συνολικό τζίρο παραμένει μικρό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ, οι διαδικτυακές αγορές τροφίμων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας άνοδο +12,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών των online πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 152,6 εκατ. ευρώ, από 135,6 εκατ. ευρώ το 2024 και 114,8 εκατ. ευρώ το 2023. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ανάπτυξη των online καναλιών ξεπερνά αυτή των φυσικών καταστημάτων. Συγκεκριμένα, την ίδια περίοδο, οι φυσικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +8,8%.

Οι on line πωλήσεις για το 2022 κατέλαβαν μερίδιο επί του συνολικού τζίρου 2,6%, το 2023 2,7% και το 2024 3,1%. Για το πρώτο εξάμηνο του 2025 το μερίδιο αυξήθηκε στο 3,3%.