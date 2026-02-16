Αναζητείται στρατηγικός επενδυτής για το ελληνικό αλάτι

Με στόχο να ενισχυθεί η παραγωγή των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε μέσα από επενδύσεις εκσυγχρονισμού ώστε να καταστεί η Ελλάδα αυτάρκης στο αλάτι, το Υπερταμείο αναμένει στις 3 Μαρτίου την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θυγατρική του στο πλαίσιο του πλειοδοτικού διαγωνισμού που έχει εκκινήσει από το 2025. Το Υπερταμείο κατέχει το 80% της εταιρείας και πουλάει το 50%+1 μετοχή διατηρώντας μια ισχυρή μειοψηφική συμμετοχή. Το υπόλοιπο 20% ανήκει στους δήμους όπου αναπτύσσονται οι Ελληνικές Αλυκές, εκ των οποίων 10,19 % στο Δήμο Μεσολογγίου.



Η «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε», είναι εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που ιδρύθηκε το 1988 με πρωταρχικό στόχο την οικονομική εξυγίανση των βιώσιμων αλυκών της χώρας, μέσω εκμηχάνισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους, έτσι ώστε η χώρα σύντομα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης σε σχέση με τις ανάγκες της σε πρωτογενές αλάτι.

Από το 2018 η εταιρεία έχει περάσει υπό τον έλεγχο του Υπερταμείου. Υπό τη διεύθυνση του Υπερταμείου η εταιρεία έχει «γυρίσει» σε κέρδη και τώρα με το διαγωνισμό στόχος του Υπερταμείου είναι η πώλησή της σε στρατηγικό επενδυτή που θα αναδείξει την ιδιαίτερη δυναμική της. Η «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε», αποτελεί την κύρια πηγή προμήθειας αλατιού της χώρας με 7 αλυκές στην επικράτεια, με ετήσια παραγωγή 200.000 τόνους και συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων παραγωγών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Εισαγωγές από Αίγυπτο και Τουρκία

Η παραγωγή αυτή όμως καλύπτει το 60% των αναγκών της χώρας σε αλάτι και το υπόλοιπο 40% εισάγεται κυρίως από Αίγυπτο και Τουρκία. Για αυτό και στο διαγωνισμό του Υπερταμείου για την επιλογή του πλειοδότη θα βαρύνει το τίμημα αλλά κυρίως το επενδυτικό πλάνο του στρατηγικού επενδυτή για τον εκσυγχρονισμό των αλυκών. Ήδη, στο Υπερταμείο έχουν καταρτίσει το δικό τους αναπτυξιακό business plan και γνωρίζουν καλά τις ανάγκες της θυγατρικής τους.

Μεταξύ των επενδύσεων που θα συμβάλλουν στη αύξηση της παραγωγής, στη μείωση του κόστους, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας άλατος είναι μεταξύ άλλων η αναβάθμιση της εδαφοτεχνικής υποδομής και η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία επτά αλυκές στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, στην Καλλονή της Λέσβου, στον Πολιχνίτο της Λέσβου, στο Μεσολόγγι, στη Νέα Κεσσάνη Ξάνθης, στη Μέση Κομοτηνής και στο Κίτρος Πιερίας.

Παράγουν διαφορετικούς τύπους αλατιού- πλυμένο, άπλυτο και ειδικών προδιαγραφών- αλλά το πετράδι του στέμματος είναι η αφρίνα (fleur de sel) από τις αλυκές Μεσολογγίου. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας αλάτι το οποίο είναι περιζήτητο στις αγορές του εξωτερικού. Με όψη ανάλαφρη, σαν τον αφρό από τον οποίο γεννιέται, είναι λιγότερο αλμυρή από το αλάτι, πικρή λόγω της αυξημένης ποσότητας μαγνησίου και άρα ιδανική για ωμά ή ψητά φαγητά, ή ακόμη και γλυκά. Η αφρίνα είναι η πρώτη συγκομιδή των αλυκών, μόλις ολοκληρωθεί το μάζεμα της, αρχίζει η συλλογή του αλατιού.

Πώς το προϊόν θα τοποθετηθεί στα ράφια των σουπερμάρκετ

Η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα στον νέο ιδιοκτήτη να προσθέσει και άλλα είδη άλατος, όπως φαρμακευτικό ή υψηλής καθαρότητας και να τοποθετήσει το προϊόν στα ράφια του σούπερμαρκετ ανεβάζοντας την αξία της εταιρείας αλλά και τα έσοδα των δήμων από τα fees.

H εταιρεία σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία του 2024 είχε τζίρο 5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 20% σε σχέση με το 2023. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις στις μη ευνοϊκές για την εταιρία καιρικές συνθήκες (απουσία έντονων χιονοπτώσεων – παγετού) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και το τελευταίο δίμηνο του έτους 2024, γεγονός που δεν επέφερε πωλήσεις αλατιού για τον αποχιονισμό. Τα κέρδη ebitda διαμορφώθηκαν στα 1,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 900.000 ευρώ. Η εταιρεία διατηρούσε μηδενικό δανεισμό, ίδια κεφάλαια 16,6 εκατ. ευρώ και ταμείο 1,4 εκατ. ευρώ.



Σύμφωνα με την προεργασία που έχει γίνει από το Υπερταμείο, στις 3 Μαρτίου που αναμένεται η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να δώσουν το παρών αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.