Αμοιβή - ρεκόρ 1 τρισ. δολαρίων στον Μασκ προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Tesla

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε ένα σχέδιο αποζημίωσης 1 τρισ. δολαρίων για τον διευθύνοντα σύμβουλο Ίλον Μασκ, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο εταιρικό πακέτο αποδοχών στην ιστορία, υπογραμμίζοντας την επιρροή που έχει ο Μασκ στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς επιχειρεί να μετατρέψει την εταιρεία σε υπερδύναμη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ζητά συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο στην εταιρεία για να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο, ακόμη και καθώς συνεχίζεται η νομική διαμάχη για το πακέτο αποδοχών του για το 2018 - το οποίο τότε αποτιμούνταν σε μόλις 56 δισ. δολάρια. Η πρόσφατα προτεινόμενη αποζημίωση είναι περίπου 18 φορές μεγαλύτερη από το αμφισβητούμενο σχέδιο και προσεγγίζει την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας στην αγορά.

Η πρόταση υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του διοικητικού συμβουλίου στην ικανότητα του Μασκ να κατευθύνει την εταιρεία προς μια νέα κατεύθυνση, αναζωπυρώνοντας παράλληλα την ανάπτυξη, ακόμη και όταν η Tesla χάνει έδαφος από τους Κινέζους ανταγωνιστές σε βασικές αγορές, εν μέσω μείωσης της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Μασκ μετέτρεψε την Tesla από μια εξειδικευμένη startup ηλεκτρικών οχημάτων στην πιο πολύτιμη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, κλιμακώνοντας την παραγωγή, επεκτεινόμενος παγκοσμίως και ωθώντας τον κλάδο προς την ηλεκτρική κινητικότητα, ενώ παράλληλα διηύθυνε αρκετές άλλες εταιρείες, όπως η SpaceX και η xAI.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla αναφέρει ότι το βραβείο ρεκόρ είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί ο Μασκ συγκεντρωμένος και να δοθούν κίνητρα, αλλά οι επικριτές υποστηρίζουν ότι, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, έχει ήδη άφθονο κίνητρο και ότι το σχέδιο θα μπορούσε να επιδεινώσει την αραίωση και να θέσει σε κίνδυνο τη διακυβέρνηση.

Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε επίσης ότι το νέο βραβείο θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το μερίδιό του εάν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, δίνοντάς του ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο καθώς η Tesla επιδιώκει να γίνει η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

Το σχέδιο αποζημίωσης δεν επιβάλλει όρους σχετικά με το πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώσει στην Tesla.

Οι λεπτομέρειες για την αμοιβή

Το προτεινόμενο σχέδιο θα χορηγούσε στον Μασκ έως και 12% των μετοχών της Tesla, αξίας περίπου 1,03 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, εάν η εταιρεία φτάσει την αγοραία αξία-στόχο της, τα 8,6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το σχέδιο απαιτεί την αύξηση της αποτίμησης της Tesla σχεδόν οκταπλασιάζοντας, ή περίπου 7,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, την επόμενη δεκαετία.

Ο Μασκ είχε δηλώσει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ Optimus θα μπορούσαν τελικά να αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της αξίας της Tesla και προέβλεψε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εταιρεία να αξίζει 25 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Εάν κερδηθεί πλήρως, το βραβείο θα αυξήσει σημαντικά την ισχύ ψήφου του Μασκ από το μερίδιό του, περίπου 13%, εντείνοντας τη συζήτηση για τη διακυβέρνηση και τη διαδοχή.

Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι η επιχορήγηση θα κατοχυρωθεί σε τμήματα που συνδέονται τόσο με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς όσο και με λειτουργικά ορόσημα, όπως η μαζική παραγωγή ρομποτικών ταξί και ανθρωποειδών ρομπότ.

Η Tesla τόνισε ότι ο Μασκ δεν θα λάμβανε μισθό ή χρηματικό μπόνους, με όλες τις αποδοχές να συνδέονται με την απόδοση, αντανακλώντας τη δομή του σχεδίου του 2018.

Υπενθυμίζεται ότι το δο διοικητικό συμβούλιο της Tesla ενέκρινε νωρίτερα φέτος ένα προσωρινό πακέτο αποζημιώσεων για τον Μασκ αξίας περίπου 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές περιορισμένης ευθύνης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να τον κρατήσει στο τιμόνι τουλάχιστον έως το 2030, καθώς η εταιρεία στρέφεται σε μια στρατηγική με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Tesla έχει έκτοτε επανιδρυθεί στο Τέξας και ασκεί έφεση κατά της απόφασης του Ντέλαγουερ, αλλά η εταιρεία δήλωσε ότι το νέο σχέδιο αντικατοπτρίζει τα σχόλια των μετόχων και ισχυρότερες διασφαλίσεις διακυβέρνησης.

Η κατάθεση αποκάλυψε επίσης ότι μια ειδική επιτροπή ανεξάρτητων διευθυντών εξέτασε την πρόταση, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία από τους μετόχους τον Νοέμβριο.