Amazon: Άνοδος της μετοχής της κατά 11% μετά την αύξηση των κερδών χάρη στην ανάκαμψη της AWS

Η Amazon ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία κέρδη, χάρη στην ταχεία ανάπτυξη του τμήματος cloud και την αυξανόμενη ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να σημειώσουν άνοδο άνω του 11% στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το investing, ο «κολοσσός» του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 1,95 δολάρια για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,56 δολάρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% στα 180,2 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των 177,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πωλήσεις της Amazon Web Services (AWS), της μεγαλύτερης πηγής κερδών της, αυξήθηκαν κατά 20% στα 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία δήλωσε ότι ήταν ο ταχύτερος ρυθμός από το 2022, καθώς ο φόρτος εργασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης ενίσχυσε τη ζήτηση για υπηρεσίες cloud.

Το προηγούμενο τρίμηνο, η AWS σημείωσε αύξηση 17,5%, η οποία ήταν χαμηλότερη από τις προσδοκίες της αγοράς.

«Παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος, η AWS έχει εξασφαλίσει σημαντική παραγωγική ικανότητα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης για τα επόμενα χρόνια», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της Barclays Ross Sandler.

«Αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί από εδώ και πέρα», πρόσθεσε.

Τα λειτουργικά έσοδα της Amazon παρέμειναν σταθερά στα 17,4 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το τρίμηνο, αλλά το ποσό αυτό περιλαμβάνει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε εφάπαξ έξοδα από διακανονισμό με την FTC και αποζημιώσεις αποχώρησης.

Εξαιρουμένων αυτών, τα λειτουργικά έσοδα θα είχαν αυξηθεί στα 21,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν στα 21,2 δισεκατομμύρια δολάρια από 15,3 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, χάρη σε κέρδη 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την επένδυσή της στην Anthropic.

Οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 11% στα 106,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% στα 40,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρείας μειώθηκαν στα 14,8 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω των αυξημένων κεφαλαιουχικών δαπανών.

Η Amazon δήλωσε ότι αναμένει έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο μεταξύ 206 και 213 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πράγμα που σημαίνει αύξηση 10% έως 13%, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις της Wall Street. Προβλέπει λειτουργικά έσοδα από 21 έως 26 δισεκατομμύρια δολάρια.