Alter Ego Media: Επενδύσεις σε νέες αγορές και πλατφόρμες ένα χρόνο μετά την IPO

Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά ο Όμιλος Alter Ego Media με επίκεντρο τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: το Publishing (έντυπες εκδόσεις) , το Broadcasting (εκπομπές), το Content Creation (δημιουργία περιεχομένου) και το Live Entertainment (ζωντανή διασκέδαση).

Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, ενίσχυση του περιεχομένου, αξιοποίηση ισχυρών brands και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η Alter Ego Media επιδιώκει να ενδυναμώσει περαιτέρω τη θέση της ως ο κορυφαίος Όμιλος media και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, διευρύνοντας παράλληλα το αποτύπωμά της σε νέες αγορές και πλατφόρμες.

Ταυτόχρονα η επιτυχημένη πορεία του, ένα χρόνο μετά την εισαγωγή των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες.

Ο πρώτος είναι η στρατηγική του ομίλου και το επιχειρησιακό πλάνο της διοίκησης, το οποίο αναβαθμίζει, συνολικά το προφίλ και τις προοπτικές του κλάδου των media στην Ελλάδα και ο δεύτερος είναι η ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών, η οποία μετουσιώθηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης που έδωσαν, ουσιαστικά, πριν ένα χρόνο, στην δημόσια εγγραφή, με το 10% των μετοχών να βρίσκεται σε χαρτοφυλάκια θεσμικών επενδυτών.

H εταιρεία επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου, έχοντας ήδη επενδύσει με επιτυχία άνω του 75% των αντληθέντων κεφαλαίων της δημόσιας προσφοράς.

Η Alter Ego Media κατέχει, ταυτόχρονα, και ένα ρεκόρ. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια προσφορά του κλάδου των media μετά από πάνω από δύο δεκαετίες, συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή ζήτηση που μεταφράστηκε σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά περίπου 12 φορές, καθιστώντας την μία από τις πλέον πετυχημένες δημόσιες εγγραφές των τελευταίων 20 χρόνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 57 εκατ. ευρώ, με την τιμή εισαγωγής των μετοχών να ανέρχεται σε 4 ευρώ και την αρχική αποτίμηση του Ομίλου να διαμορφώνεται στα 227 εκατ.ευρώ, αναδεικνύοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Με την συμπλήρωση ενός χρόνου διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., το χρηματιστηριακό αποτύπωμα της Alter Ego Media είναι ιδιαίτερα θετικό. Η μετοχή της διαπραγματεύεται πλέον στα επίπεδα των 6 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 50% περίπου σε σχέση με την τιμή εισαγωγής, μια επίδοση που βελτιώνεται ακόμα περισσότερο εφόσον ληφθεί υπόψη και η υλοποιηθείσα διανομή μερίσματος. Μέσα στο 2025, κατέγραψε και ενδοσυνεδριακό υψηλό 6,74 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία φρόντισε να επιβραβεύσει τους μετόχους αφ΄ενός με τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε τριετές πρόγραμμα scrip dividend (μέρισμα σε μετοχές) μέχρι του ποσού των 30 εκατ.ευρώ), το οποίο έτυχε ευρείας αποδοχής από τους μετόχους, αφού ποσοστό άνω του 85% του συνολικού διανεμηθέντος μερίσματος για την χρήση 2024 επανεπενδύθηκε σε μετοχές, ισχυροποιώντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας.

Η μέχρι τώρα πορεία της μετοχής της Alter Ego Media δείχνει ότι είναι μια ελκυστική επένδυση, γεγονός που αναγνωρίζουν τόσο οι θεσμικοί όσο και οι ιδιώτες επενδυτές.

Στα θετικά της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται και η ένταξη της μετοχής της σε σημαντικούς δείκτες όπως ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α., ο FTSE/Athex Mid Cap, από τον πρώτο χρόνο της χρηματιστηριακής της παρουσίας. Μάλιστα η Alter Ego Media συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σημαντικών ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, ενισχύοντας το κύρος της προς τα θεσμικά χαρτοφυλάκια.