Αλλαγή σκυτάλης στον ΔΑΑ - Ο Γιάννης Παράσχης παραδίδει το τιμόνι στον Γιώργο Καλλιμασιά

Μια εποχή κλείνει και μια νέα ξεκινά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες ηγεσίας, που ταυτίστηκε με την εκτόξευση του αεροδρομίου σε όλα τα επίπεδα, ο Γιάννης Παράσχης, ο μακροβιότερος Διευθύνων Σύμβουλος στην ιστορία του ΔΑΑ, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει τον επαγγελματικό του κύκλο στις 31 Ιανουαρίου 2026.

Τη σκυτάλη θα παραλάβει την 1η Φεβρουαρίου 2026 ο Γιώργος Καλλιμασιάς, μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, σηματοδοτώντας μια ομαλή αλλά ουσιαστική «μεταβίβαση σκυτάλης» στο τιμόνι του ΔΑΑ.

Η ανακοίνωση της διαδοχής, καρπός μιας διαδικασίας με αυστηρά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΑ, μετά από εισήγηση της AviAlliance, του μετόχου πλειοψηφίας.

Ο Γιάννης Παράσχης εντάχθηκε στο δυναμικό του ΔΑΑ το 1996, λίγα χρόνια πριν το άνοιγμα του νέου αεροδρομίου των Σπάτων. Από τότε, και ιδιαίτερα από το 2007, όταν ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος, η πορεία του οργανισμού συνδέθηκε άρρηκτα με το όνομά του. Είκοσι εννέα χρόνια παρουσίας, δεκαεννέα χρόνια ηγεσίας, και ένα αποτύπωμα που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξελίχθηκε από ένα νέο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο σε έναν ώριμο, διεθνώς αναγνωρισμένο κόμβο. Το 2025, ο ΔΑΑ εξυπηρέτησε 34 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμό-ρεκόρ που τον κατατάσσει στην κορυφή των περιφερειακών ευρωπαϊκών αεροδρομίων, παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

Ο CEO που «έμαθε» το αεροδρόμιο να αντέχει

Ο κ. Παράσχης ηγήθηκε του ΔΑΑ σε περιόδους όπου η λέξη «κρίση» έγινε μόνιμος συνοδός των ελληνικών επιχειρήσεων. Από την οικονομική καταιγίδα της δεκαετίας του 2010 έως τη παγκόσμια αναταραχή της πανδημίας COVID-19, ο ίδιος κράτησε σταθερή πορεία, επιτυγχάνοντας όχι μόνο την επιβίωση αλλά και τη στρατηγική θωράκιση του οργανισμού. Στην περίοδο αυτή:

·Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 20ετής επέκταση της περιόδου παραχώρησης του αεροδρομίου έως το 2046, εξασφαλίζοντας σταθερότητα για τις επόμενες δεκαετίες.

·Ο ΔΑΑ εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μια από τις πιο επιτυχημένες εισαγωγές της τελευταίας δεκαετίας, με ισχυρή ανταπόκριση της αγοράς.

·Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πρωτοποριακή στρατηγική βιωσιμότητας, που έφερε το αεροδρόμιο στην κορυφή των ευρωπαϊκών δεικτών περιβαλλοντικής απόδοσης.

·Δόθηκε το πράσινο φως για την επόμενη φάση επέκτασης των υποδομών, ένα έργο που θα υποστηρίξει την αυξανόμενη ζήτηση των επόμενων δεκαετιών.

Να σημειώσουμε ότι ο κ. Παράσχης έχει τιμηθεί και διεθνώς, φτάνοντας στην κορυφή της παγκόσμιας αεροδρομιακής κοινότητας, καθώς υπηρέτησε ως Πρόεδρος του ACI Europe και του ACI World, εκπροσωπώντας τη φωνή των αεροδρομίων της Ευρώπης και του κόσμου.

Ο άνθρωπος της στρατηγικής αναλαμβάνει το τιμόνι

Η επιλογή του Γιώργου Καλλιμασιά δεν προκαλεί έκπληξη. Αντίθετα, θεωρείται η πιο φυσική εξέλιξη. Έχοντας ενταχθεί στον ΔΑΑ το 1999, υπήρξε κομβικό μέλος της διοικητικής ομάδας για πάνω από δύο δεκαετίες. Ως Chief Strategy Officer από το 2019, ηγήθηκε έργων-ορόσημων που άλλαξαν την πορεία της εταιρείας, από τη συμφωνία για την παράταση της παραχώρησης έως την επιτυχημένη εισαγωγή στο ΧΑΑ.

Ο κ. Καλλιμασιάς εκπροσωπεί μια γενιά στελεχών που μεγάλωσαν μέσα στο αεροδρόμιο, με βαθιά γνώση του οργανισμού, τεχνοκρατική προσέγγιση και συνείδηση της σημασίας του ΔΑΑ για την ελληνική οικονομία. Η ανάληψη των καθηκόντων του σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη σταθερότητα στην επόμενη φάση ανάπτυξης.Στη δήλωσή του, ο νέος CEO έθεσε ξεκάθαρο όραμα:

«Στόχος μου είναι να οδηγήσουμε τον ΔΑΑ στη νέα φάση ανάπτυξης και εξέλιξής του, διατηρώντας την ηγετική θέση του στη διεθνή αεροπορική κοινότητα, με όραμα ένα αεροδρόμιο-πρότυπο βιωσιμότητας, καινοτομίας και ανθρώπινης εμπειρίας».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, χαρακτήρισε τη διαδοχή «σημαντικό και θετικό ορόσημο», υπογραμμίζοντας πως η αλλαγή ηγεσίας δεν σημαίνει ρήξη αλλά συνέχεια και εξέλιξη: «Είμαστε υπερήφανοι για τη διοικητική ομάδα του ΔΑΑ, που συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση συνέχειας, προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον του αεροδρομίου».

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Παράσχης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως σύμβουλος στρατηγικής, αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της World Airport Partners (WAP), της εταιρείας που διαχειρίζεται τις αεροδρομιακές επενδύσεις του καναδικού συνταξιοδοτικού ταμείου PSP. Με άλλα λόγια, παραμένει κοντά στο αεροδρόμιο, προσφέροντας τη γνώση και τη διεθνή εμπειρία του.

Σίγουρα, η περίοδος 2026-2030 αναμένεται να είναι καθοριστική για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Το έργο της νέας επέκτασης, η ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών, η περαιτέρω ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και η αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών, συνθέτουν την επόμενη ημέρα.