Κέρδη για την Alibaba καθώς η Κίνα ενισχύει την AI στη μεταποίηση

Οι μετοχές της Alibaba σημείωσαν άνοδο άνω του 9,3% στις συναλλαγές στις ΗΠΑ τη Δευτέρα, καθώς η Κίνα ανακοίνωσε σχέδια για την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο υπουργός Βιομηχανίας και Πληροφορικής της Κίνας, Li Lecheng, δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι η χώρα θα συνεχίσει να προωθεί την έξυπνη αναβάθμιση της μεταποίησης και θα εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης «AI+ Manufacturing».

Η κεντρική κυβέρνηση θα προσφέρει επίσης ένα νέο γύρο χρηματοδοτικής στήριξης για τους «μικρούς κολοσσούς» το 2026 και θα ωθήσει τις εταιρείες να αυξήσουν τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, δήλωσε ο Li σε ξεχωριστή συνέντευξή του στην Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας.

Όπως αναφέρει το investing, οι τεχνολογικές πρωτοβουλίες της Κίνας θα επικεντρωθούν στην επιτάχυνση της επιστημονικής και τεχνολογικής αυτονομίας, προωθώντας παράλληλα νέες καινοτομίες στη μελλοντική βιομηχανία. Οι βασικοί τομείς εστίασης περιλαμβάνουν την κβαντική τεχνολογία, τα ανθρωποειδή ρομπότ, τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή και το 6G.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να ενισχύσει τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την παραγωγική ικανότητα σε βασικούς κλάδους και να βελτιώσει τη διαχείριση της παραγωγικής ικανότητας, ενώ θα εντείνει τις προσπάθειες για τη διόρθωση του ανταγωνισμού «τύπου involution».