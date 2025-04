ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE: Bleisure στο αιώνιο Ιόνιο

Στην καρδιά της Ολυμπιακής Ριβιέρας, με φόντο το αιώνιο Ιόνιο, σε έναν τόπο που συνδυάζει τη μαγεία της φύσης με την πολιτιστική κληρονομιά, ο όρος «ελληνική φιλοξενία» συναντά την πιο αυθεντική μορφή του.

Ιδανικός προορισμός τόσο για ιδιωτική χαλάρωση, όσο και για τη φιλοξενία σημαντικών συναντήσεων, το Aldemar Olympian Village, κατέχει το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού, ανήκοντας σε έναν όμιλο με παράδοση 35 ετών.

Για τη φετινή σεζόν το Aldemar Olympian Village άνοιξε τις πύλες του από τις αρχές Μαρτίου μόνο για εταιρικά group, ενώ αναμένεται να υποδεχτεί το κοινό από τις 11 Μαΐου.

Το πολυτελές θέρετρο πέντε αστέρων με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος, βρίσκεται στη δυτική Πελοπόννησο έξω από την αρχαία Ολυμπία.

Δεσπόζοντας στη μεγάλη βραβευμένη αμμώδη παραλία της Σκαφιδιάς, το θέρετρο έκτασης 350 στρεμμάτων βρίσκεται μέσα σε καταπράσινους κήπους που περιβάλλονται από φοίνικες, ελιές και πεύκα.

Η πολυτέλεια και οι μοναδικές απολαύσεις που προσφέρει στους επισκέπτες του, σε συνδυασμό με το αίσθημα μιας μοναδικής εγγύτητας με τη φύση μετατρέπουν τη διαμονή σε αυτά τα ιστορικά εδάφη της Ελλάδας σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Η νέα τουριστική περίοδος υπόσχεται να είναι ιδιαίτερα συναρπαστική, καθώς ο Όμιλος Aldemar συνεχίζει να επενδύει και να αναδεικνύει την ποιότητα των υπηρεσιών του.

Στο επίκεντρο αυτής της εμπειρίας, βρίσκονται το μοναδικό Elements Spa, αλλά και το εντυπωσιακό Ilis Congress Center, δύο πόλοι έλξης για επισκέπτες και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

Ευεξία και αναζωογόνηση στο Elements Spa

Με φόντο τα σμαραγδένια νερά του Ιονίου και την απέραντη φυσική ομορφιά, το Elements Spa μεταφέρει τους επισκέπτες σε έναν κόσμο απόλυτης χαλάρωσης και ευεξίας.

Το spa του Aldemar Olympian Village δεν είναι μόνο ένας χώρος αναζωογόνησης, αλλά ένας μικρός βωμός αφιερωμένος στη φροντίδα του σώματος και του πνεύματος.

Εμπλουτισμένο με υδροθεραπείες και μοναδικά προγράμματα ευεξίας, προσφέρει μια σειρά από premium υπηρεσίες που απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να ανακτήσουν τη ζωτικότητά τους και να επαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους.

Από αγιουβερδικά μασάζ και αρωματοθεραπεία μέχρι αναζωογονητικά ασιατικά και διεθνή μασάζ, το Elements Spa συνδυάζει τις αρχαίες πρακτικές με τις τελευταίες καινοτομίες της επιστήμης για να προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία.

Οι θεραπείες αντιγήρανσης και τα προγράμματα αναζωογόνησης, , αποτελούν τον ιδανικό τρόπο απόδρασης από την καθημερινότητα και απόλαυσης στην απόλυτη ηρεμία του υπερσύγχρονου πολυβραβευμένου αυτού κέντρου.

Όλο αυτό το σκηνικό ενσωματώνεται σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο spa, που έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για την ποιότητά του. Αν αναζητάτε όχι απλώς χαλάρωση, αλλά και βαθιά αναζωογόνηση, το Elements Spa του Aldemar Olympian Village είναι ο απόλυτος προορισμός.

Ilis Congress Center: Η καινοτομία στον συνεδριακό τουρισμό

Στις πολυτελείς εγκαταστάσεις του Olympian Village, το Ilis Congress Center γεννήθηκε από την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας καινοτόμος χώρος για συνέδρια και εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών και από το όραμα να αναπτυχθεί στρατηγικά η περιοχή αξιοποιώντας τις δεκαετίες εμπειρίας στον τομέα της φιλοξενίας και του συνεδριακού τουρισμού.

Το Συνεδριακό Κέντρο Ilis, το οποίο ονομάστηκε προς τιμήν της αρχαίας πόλης της Ήλιδας, αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεσή του με τις ιστορικές του ρίζες στη Δυτική Πελοπόννησο της Ελλάδας. Αντανακλώντας την πολιτιστική και διοικητική σημασία της αρχαίας πόλης-κράτους που φημίζεται για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, το Συνεδριακό Κέντρο στοχεύει να αποτελέσει έναν κορυφαίο χώρο για διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το νέο Συνεδριακό Κέντρο άνοιξε τις πύλες του το 2024 και φιλοδοξεί να γίνει το νέο επίκεντρο της διεθνούς συνεδριακής σκηνής στην Ελλάδα.

Με συνολική επιφάνεια 9.400 τ.μ. και 15 πολυμορφικές αίθουσες, το Ilis έχει χωρητικότητα 3.000 ατόμων, ενώ συνδυάζει τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις με την υψηλή τεχνολογία. Είναι ιδανικό για συνέδρια, εκθέσεις και μεγάλες εκδηλώσεις που απαιτούν άριστη υποδομή και οργάνωση.

Το Ilis δεν είναι απλώς ένας χώρος εκδηλώσεων, αλλά και ένας κόμβος για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην περιοχή, προσφέροντας νέες δυνατότητες και αναπτυξιακές προοπτικές για την Ηλεία. Η συμβολή του ως πυλώνα ανάπτυξης για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον παρουσιάστηκε στο 13ο Συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη».

Ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια που έχει αναλάβει φέτος το Ilis Congress Center είναι η φιλοξενία του HAYS CONFERENCE, ενός από τα μεγαλύτερα τουριστικά γεγονότα της χρονιάς.

Η Hays Travel, με 45 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 490 καταστήματα λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, επέλεξε το Aldemar Olympian Village και το Ilis Congress Center για το ετήσιο συνέδριό της, καθιστώντας τη συνεργασία αυτή ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην Ηλεία.

Η στρατηγική του τοποθεσία, μόλις 30 χιλιόμετρα από την Αρχαία Ολυμπία και με εύκολη πρόσβαση από τρία αεροδρόμια και λιμάνια, καθιστά το Ilis ιδανικό για διεθνείς συνέδρους.

Η σύνδεση του με το Aldemar Olympian Village, μάλιστα, δημιουργεί μια μοναδική δυνατότητα για συνδυασμένα ταξίδια business & leisure, όπου οι επαγγελματίες μπορούν να απολαύσουν την άριστη φιλοξενία του Aldemar και να επωφεληθούν από τη φυσική ομορφιά της περιοχής κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τους.

Στρατηγική ανάπτυξης με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η Aldemar, μέσω της επένδυσης στο Ilis Congress Center, αναδεικνύει την Ηλεία ως έναν ολοκληρωμένο προορισμό για τουρισμό και επαγγελματικές εκδηλώσεις, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και την τοπική κοινότητα με δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και νέων συνεργασιών.

Η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας δεν περιορίζεται ωστόσο στη δημιουργία υψηλής ποιότητας υποδομών. Εστιάζει και στην βιωσιμότητα, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ο φωτοβολταϊκός σταθμός του Συνεδριακού Κέντρου ισχύος 0,5 MW, που ανεβάζει το σύνολο ισχύος των φωτοβολταϊκών σε όλες τις εγκαταστάσεις στο 1ΜW και άλλων πράσινων πρακτικών για τη διαχείριση ενέργειας και υδάτινων πόρων. Αυτό αποδεικνύει στην πράξη τη δέσμευση του Ομίλου Aldemar ότι η πρόοδος και η καινοτομία μπορούν να συμβαδίζουν με την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτή η στρατηγική επένδυση, παράλληλα με τα σχέδια για τον μεγαλύτερο πράσινο οικισμό στη χώρα, ενδυναμώνει την Aldemar ως ηγέτη στον τομέα της τουριστικής φιλοξενίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Ο Όμιλος επενδύει στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ζωής στην Ηλεία, που συνδυάζει την εξαιρετική φιλοξενία με την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

Sympossio Greek Gourmet Touring: Εξερευνώντας τις γεύσεις της Ελλάδας

Ακόμα μια διάσταση που προσφέρει η Aldemar είναι το Sympossio Greek Gourmet Touring, το κορυφαίο γαστρονομικό project που προάγει την ελληνική κουζίνα και τα τοπικά προϊόντα σε όλη την Ευρώπη.

Ο θεσμός, που φέτος γιορτάζει το 15ο έτος του, ενώνει τις γεύσεις της Ελλάδας με τις κουλτούρες άλλων χωρών, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την αυθεντική ελληνική γαστρονομία.

Ένα από τα highlights της φετινής περιοδείας είναι η ιδιαίτερη θεματική που επιλέχθηκε. Το concept Greek Comfort Food αναδεικνύει τις παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προβολή του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

Αυτή η συνύπαρξη πολυτέλειας και επιχειρηματικής καινοτομίας καθιστά το Aldemar Olympian Village έναν προορισμό που καλύπτει όλες τις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη, από εκείνον που αναζητά την απόλυτη χαλάρωση μέχρι τον επαγγελματία που θέλει να συνδυάσει την εργασία με την ψυχαγωγία.

Το μοναδικό ψηφιδωτό πολύπλευρης φιλοξενίας που συνθέτει το Aldemar Olympian Village του χάρισε και φέτος την υποψηφιότητα στα World Travel Awards 2025. Το πεντάστερο τουριστικό θέρετρο συμμετέχει στις κατηγορίες: Greece's Leading Family Resort 2025 κατηγορία στην οποία διακρίθηκε και το 2024, Europe's Leading Beach Resort 2025, Greece's Leading All-Inclusive Resort 2025, ενώ πρόσφατα έλαβε το ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Best Destination Resort στα βραβεία Greek Hotel of the Year 2025.

Με το Aldemar Olympian Village και το Ilis Congress Center, ο Όμιλος Aldemar συνεχίζει να επενδύει στην Ηλεία, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους επισκέπτες. Συνδυάζοντας τη φυσική ομορφιά του Ιονίου, την αυθεντική ελληνική φιλοξενία και την καινοτομία στον τομέα του τουρισμού και των συνεδρίων, ο κόσμος του Aldemar αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να ζήσουν την Ελλάδα στο πιο πολυτελές και σύγχρονό της πρόσωπο.