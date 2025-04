Grecotel: Εκεί που οι παραδόσεις ζωντανεύουν

Το Πάσχα στη Grecotel είναι μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά τις αισθήσεις και αναδεικνύει την αυθεντική ελληνική παράδοση. Οι γιορτές ζωντανεύουν μέσα από παραδοσιακά γλέντια, συναρπαστικές εμπειρίες και δραστηριότητες, δημιουργώντας έναν ιδανικό προορισμό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Η Grecotel, με το μότο «Where traditions come alive», έχει σχεδιάσει ένα ταξίδι στις παραδόσεις και στις γεύσεις, με εξαιρετικές επιλογές διαμονής και διατροφής, ειδικά προνόμια.

Η εμπειρία της διαμονής στην Grecotel περιλαμβάνει περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς. Από τα αμέτρητα εστιατόρια και μπαρ με τις εκλεκτές γαστρονομικές επιλογές, μέχρι τις απέραντες πισίνες και τα φαντασμαγορικά Aqua Park, κάθε λεπτομέρεια αποπνέει πολυτέλεια και άνεση.

Με εντυπωσιακό φόντο τη θάλασσα και ένα τοπίο βγαλμένο από μυθιστόρημα, η αισθητική της μοναδικής φιλοξενίας Grecotel παντρεύει το κλασικό με το μοντέρνο και την πολυτέλεια με την αυθεντική παράδοση, για να προσφέρει αρμονία και χαλάρωση.

Στην Κυλλήνη, το Riviera Olympia επιφυλάσσει για τις διακοπές του Πάσχα μια μαγευτική εμπειρία σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με χρυσαφένιες παραλίες, ολάνθιστους κήπους και το μεγαλύτερο Aqua Park σε όλη την Ελλάδα.

Η θάλασσα στραφταλίζει καθώς φθάνεις στον προορισμό και η μαγεία συνεχίζεται καθώς απολαμβάνεις τις παραλίες, τον ήλιο, και τις μοναδικές δραστηριότητες. Ο χρόνος περνάει αργά, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μακριά από την καθημερινότητα.

Το υδάτινο πάρκο σπορ και κέντρο δραστηριοτήτων 40.000 τ.μ. προσφέρει ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες μέσα σε μία συνολική έκταση 400.000τμ παρθένου φυσικού περιβάλλοντος, ενώ οι ατελείωτες παραλίες και οι δασικές εκτάσεις που περιβάλλουν τις εγκαταστάσεις, δημιουργούν ένα ιδανικό σκηνικό για ατελείωτες ώρες χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

Στη χρυσαφένια παραλία το αριστοκρατικό Mandola Rosa προσφέρει υπέροχες σουίτες και ονειρικές βίλλες πάνω στη θάλασσα, που αποτελούν μια μοναδική συλλογή στον κόσμο, σας περιμένει για μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και το Σάββατο της Ανάστασης, απολαύστε την κατανυκτική ατμόσφαιρα στο εκκλησάκι που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, και γιορτάσετε τις μέρες του Πάσχα με ανεμελιά και ελευθερία, απολαμβάνοντας τις παραδόσεις, τα γεύματα και τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για όλη την οικογένεια.

Το Πασχαλινό πρόγραμμα εμπλουτίζει την εορταστική ατμόσφαιρα με εμπνευσμένα μενού, και ξέγνοιαστες εμπειρίες στη φύση, ενώ χαλάρωση και ανανέωση στο Elixir Spa, διασκέδαση με απίθανα παιχνίδια και συναρπαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά θα πλαισιώνουν τη διαμονή σας.

Το Oasis που συγκαταλέγεται στο top 10 Best Resorts in Greece

από τα Condé Nast Traveler US Readers’ Choice Awards 2024, αποτελεί τον πιο αγαπημένο οικογενειακό προορισμό.

Βρίσκεται στις ακτές της αρχαίας Ολυμπίας, ενός ιστορικού τόπου με μοναδική φυσική, αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μαγευτικό ξενοδοχείο όπου το όνειρό σας να ζείτε δίπλα στη θάλασσα γίνεται πραγματικότητα.

Η ζεστή φιλοξενία και τα Πασχαλινά έθιμα συνδυάζονται με την απόλυτη άνεση και πολυτέλεια, τις ευκαιρίες για ατελείωτη χαρά για κάθε ηλικία στη φύση, στην παραλία, με πλούσια ψυχαγωγία, παραστάσεις, μουσική, χορό, άφθονες απολαύσεις και ανεξάντλητη διασκέδαση στο φανταστικό Aqua Park.

Όποια και αν είναι η επιλογή προορισμού, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα παιδιά θα δημιουργήσουν αξέχαστες εμπειρίες. Η Grecotel για μία ακόμα χρονιά με το πρόγραμμα Kids Go Free έχει φροντίσει τα πάντα για τα παιδιά έως ηλικία 12 ετών να είναι δωρεάν. Η διαμονή, η διατροφή η ψυχαγωγία τους με τις πασχαλινές δραστηριότητες, με δημιουργική απασχόληση αθλήματα, μουσική και ατελείωτο παιχνίδι, μαζί με κεράσματα και εκπλήξεις, συμπεριλαμβάνονται και στις φετινές Πασχαλινές προτάσεις.

Το Πάσχα στην Grecotel δεν είναι απλά μια διαμονή, αλλά μια απόδραση στην Πελοπόννησο, όπου οι παραδόσεις και η πολυτέλεια συνθέτουν την απόλυτη εορταστική και αναζωογονητική εμπειρία φιλοξενίας.