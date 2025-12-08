Αλ. Εξάρχου στο Bloomberg: Η Atlantic αναζητά περισσότερους προμηθευτές αμερικανικού LNG

Η Atlantic – See Lng Trade, η εταιρεία που συνέστησαν από κοινού ο όμιλος Aktor και ΔΕΠΑ Εμπορίας θέλει να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ.

Μετά τη συμφωνία του Νοεμβρίου με τη Venture Global για εισαγωγή LNG στην Ελλάδα και επανεξαγωγή του σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade SA αναζητά περισσότερους προμηθευτές, δήλωσε σε συνέντευξη ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor και CEO της Atlantic.

Η συμφωνία με τη Venture Global καλύπτει την περίοδο 2030–2050, όμως οι πωλήσεις προς Ουκρανία και Ρουμανία θα ξεκινήσουν το 2026.

«Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά και για την περίοδο 2026–2030 πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», είπε ο κ. Εξάρχου στο Bloomberg.

Όπως, σημειώνει το Bloomberg, η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται καθώς η Ελλάδα στοχεύει να γίνει περιφερειακός κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό αέριο.