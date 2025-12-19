Αλ. Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντ. Τραμπ στο Κένεντι Σέντερ

Ο πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων του Προέδρου των ΗΠΑ στο Κένεντι Σέντερ, όπως αναφέρει το hellasjournal.com.

Η παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Aktor στην καρδιά των ΗΠΑ αποτελεί απόδειξη της αυξανόμενης σημασίας που αποκτά η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της Αμερικής.

Οι φωτογραφίες από τη συνάντηση, που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες, αποκαλύπτουν το εύρος των διεθνών επαφών που καλλιεργεί η αμερικανική προεδρία.

Ο ενεργειακός διάδρομος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη αποτελεί στρατηγική επιλογή του Λευκού Οίκου — και το γεγονός ότι ο ρόλος αυτός ανατέθηκε στην Ελλάδα θεωρείται θετική εξέλιξη. Ο Πρόεδρος Τραμπ προσκάλεσε επίσης τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος βρισκόταν ήδη στην Ουάσιγκτον εκείνες τις ημέρες.