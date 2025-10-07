Αλ. Εξάρχου (AKTOR): Νέος κύκλος ανάπτυξης με επίκεντρο Ενέργεια και Παραχωρήσεις - Δύο εισαγωγές στο ΧΑ

Στον επόμενο κύκλο ανάπτυξης εισέρχεται η AKTOR Group, με όχημα την Ενέργεια και τις Παραχωρήσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, που εστίασε στην επανατοποθέτηση, μετά από μια σειρά διαρθρωτικών κινήσεων, αλλά και ενδυνάμωση του κατασκευαστικού τομέα.

Πλέον, όπως ανέφερε χθες στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης ο ισχυρός άνδρας του Grou p και CEO , Αλέξανδρος Εξάρχου, ο όμιλος εστιάζει στη δημιουργία ενός ισχυρού ενεργειακού χαρτοφυλακίου, το οποίο δεν θα αρκεστεί στην εξαγορά μόνο ώριμων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά θα επεκταθεί και στο κομμάτι της αποθήκευσης, συνεχίζοντας παράλληλα τις επενδύσεις στα έργα παραχώρησης.

Την ώρα που προανήγγειλε την αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο ΧΑ στο επόμενο διάστημα, φωτογραφίζοντας τις Παραχωρήσεις και την Ενέργεια, εστίασε στον ενεργειακό τομέα κάνοντας σαφές ότι αυτός θα αποτελέσει κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου, δίνοντας μάλιστα το στίγμα για μια νέα σημαντική ανακοίνωση έως το τέλος του 2025.

Σύμφωνα μάλιστα με τις διευκρινήσεις που παρείχε κατόπιν ερωτήσεων , η δραστηριότητα επικεντρώνεται στα αιολικά πάρκα και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ εξετάζονται επενδύσεις και στην αποθήκευση ενέργειας, ανάλογα με την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και τις κυβερνητικές αποφάσεις για τις μπαταρίες.

Αναφερόμενος στον πρώτο κύκλο ανάπτυξης σημείωσε ότι αυτός ολοκληρώνεται με τη σταθεροποίηση της AKTOR ως εταιρείας που υλοποιεί αποτελεσματικά τα έργα που έχει αναλάβει. «Αν επιτύχουμε στον ενεργειακό τομέα μια δυναμική ανάλογη με εκείνη που είχαμε στις κατασκευές και στις παραχωρήσεις, τότε ο δεύτερος κύκλος θα είναι επιτυχημένος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρθηκς η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτέλεσε κομβικό σημείο στη στρατηγική του Ομίλου, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο με προβλέψιμες ταμειακές ροές. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, εξασφαλίζονται ροές 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου και ανεκτέλεστο έργων 760 εκατ. ευρώ. Με βάση τις σημερινές προβλέψεις, τα EBITDA αναμένεται να ανέλθουν σε 210 εκατ. ευρώ το 2025 και 460 εκατ. ευρώ το 2030.

Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η Ρουμανία, όπου σχεδιάζεται περαιτέρω διείσδυση, ενώ στην Ελλάδα δεν προβλέπονται νέες εξαγορές παραχωρήσεων – χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται η συμμετοχή σε υπάρχοντα σχήματα. Παράλληλα, η AKTOR διερευνά επενδυτικές ευκαιρίες σε χώρες της ευρύτερης περιοχής, σε απόσταση έως τεσσάρων ωρών από την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κ. Εξάρχου ο οποίος ανέφερε μέσα σε αυτές και τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Αναφερόμενος στη «μετά-Ταμείο Ανάκαμψης» εποχή, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι η αγορά εισέρχεται σε νέα φάση, με ώριμα έργα και αυξανόμενες ανάγκες υποδομών. Αν και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο είναι ήδη μεγάλο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημείωσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ύπαρξη ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

Ωστόσο, οριοθέτησε τα έργα νέας γενιάς, όπως τα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, καθώς και σημαντικά έργα κυκλοφορίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Κηφισό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επεκτάσεις του μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για τον κλάδο. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις πρότυπες προτάσεις της εταιρείας, δύο εκ των οποίων έχουν ήδη κατατεθεί, οι οποίες, όπως είπε, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση νέων έργων. Το μοντέλο της συγχρηματοδότησης, πρόσθεσε, θα αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελές, καθώς θα επιτρέψει την ταχύτερη και πιο αποδοτική εκτέλεση κρίσιμων υποδομών, ωστόσο σημείωσε ότι η επόμενη μέρα θα στηριχτεί σε Παραχωρήσεις και έργα με την συμμετοχή του Δημοσίου όχι όμως με την στενή έννοια των ΣΔΙΤ όπως είναι σήμερα.



Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επεσήμανς ότι η εξαγορά του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είχε καθοριστική αξία για τον Όμιλο καθώς με σχετικά χαμηλό κεφάλαιο κτήσης, εξασφαλίστηκαν ροές που, μετά την αποπληρωμή των δανείων, εκτιμώνται σε 500 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μαζί με τις υπάρχουσες συμμετοχές, οι συνολικές ροές ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για ένα υγιές χαρτοφυλάκιο, με έργα που έχουν ολοκληρωθεί και αποδίδουν μερίσματα, χωρίς υπερτιμημένες εξαγορές ή υπερβολική δανειακή έκθεση», τόνισε.



Αναφερόμενος στη ματαίωση της συμφωνίας με την Prodea, εξήγησε ότι η επιλογή αυτή συνδέεται με την ευκαιρία εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία προσέφερε παρόμοιες, και εν μέρει καλύτερες, προοπτικές ροών, χωρίς το υψηλό τίμημα και τον δανεισμό που θα απαιτούσε η επένδυση στα ακίνητα.



Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιλεκτικές επενδύσεις μικρότερης κλίμακας στον τομέα των ακινήτων, χωρίς πρόθεση νέων μεγάλων εξαγορών.



Ο Αλέξανδρος Εξάρχου χαρακτήρισε τη χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως «ιστορική ημέρα», καθώς για πρώτη φορά οι δραστηριότητες των Κατασκευών και των Παραχωρήσεων ενώνονται υπό την ομπρέλα του ίδιου Ομίλου. Ήταν, επίσης, η πρώτη ημέρα που η εταιρεία υποδέχθηκε επίσημα τα στελέχη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας μακράς διαδικασίας αναδιοργάνωσης.



Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το 2022, με την είσοδο της Winex Investments στην τότε Intrakat, είχε δηλώσει πως μέσα σε τρία χρόνια ο Όμιλος θα κατακτούσε τη δεύτερη θέση στην αγορά. «Τρία χρόνια μετά», σημείωσε, «η πορεία αυτή επαληθεύτηκε στην πράξη», με την κεφαλαιοποίηση του Ομίλου να φτάνει τα 1,8 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας την πρόοδο και τη συνέπεια της στρατηγικής που ακολουθήθηκε.



Ο διευθύνων σύμβουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη των μετόχων, υπογραμμίζοντας ότι ποτέ στο παρελθόν μια κατασκευαστική εταιρεία δεν είχε ενισχυθεί κεφαλαιακά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Οι δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, όπως είπε, επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη βεβαιότητά τους για τις προοπτικές της εταιρείας.



Με τη διατήρηση των σημερινών ρυθμών ανάπτυξης και την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων, η AKTOR, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω μεγέθυνσης και σταθερής απόδοσης. Παράλληλα, προχωρά η δημιουργία πέντε αυτόνομων πυλώνων δραστηριότητας, διακριτών από την εισηγμένη εταιρεία, οι οποίοι στοχεύουν στη δημιουργία αξίας για τη μετοχή και στην προστασία των μετόχων.



Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την προοπτικής διανομής μερίσματος, σημείωσε ότι η εταιρεία έχει δεσμευθεί για μέρισμα το 2026, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μια τέτοια κίνηση να είναι εφικτή από το 2025, σημειώνοντας ωστόσο, ότι αυτό θα το γνωρίζει τον Ιανουάριο του 2026.