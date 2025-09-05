AKTOR: Το ρεκόρ στα EBITDA, ο μετασχηματισμός και τα deals που έρχονται

Με ροές αποκλειστικά από παραγωγή, ιστορικό ρεκόρ σε EBITDA, γεμάτα ταμεία και πρακτικά μηδενικό καθαρό δανεισμό έκλεισε το εξάμηνο τον Όμιλο AKTOR, υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου. Αποτελέσματα τα οποία οδηγήθηκαν από την εκκίνηση έργων νέας γενιάς και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, την επιτάχυνση των εργασιών, την παράδοση σημαντικών έργων υποδομής και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ομίλου, που οδεύει προς την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού του.

Σήμερα, το ανεκτέλεστο του ομίλου AKTOR ανέρχεται σε 4,3 δισ. στο οποίο περιλαμβάνονται δεκάδες έργα, ανάμεσα στα οποία σημαντικά συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά και κτιριακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε σχέση με την κατασκευαστική δραστηριότητα στις 30.06.2025, το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου AKTOR ανερχόταν σε 3,6 δισ., πλέον 672 εκατ. νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει έως σήμερα ο Όμιλος και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου των έργων του Ομίλου και η έναρξη μεγάλων έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος, τα οποία έχουν υψηλό περιθώριο κέρδους, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση στην απορρόφηση των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), αναμένεται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα αποτελέσματα στο προσεχές μέλλον.

Την ίδια ώρα στο κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου του έτους, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 216 εκατ. ευρώ, έναντι.

Παράλληλα, ο Όμιλος AKTOR αναμένει μες τις επόμενες εβδομάδες την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ενώ η ολοκλήρωση του deal με την Prodea για την απόκτηση χαρτοφυλακίου premium ακινήτων, αξίας 579,4 εκατ. ευρώ, τοποθετείται στις οικονομικές καταστάσεις ως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην ενίσχυση της ρευστότητάς του, με στόχο μια σειρά εξαγορών 106,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024 και 149 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου έτους. Κι αυτό ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 33 εκατ. και διατέθηκαν 50 εκατ. κεφαλαίου κίνησης για την επιτάχυνση έργων.

Επιδόσεις που αναμένεται να ενισχυθούν έτι περαιτέρω με την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, εντός των επόμενων εβδομάδων, καθώς θα μπει άμεσα ζεστό χρήμα στα ταμεία της AKTOR. Αυτή θα προσθέσει έσοδα 55 εκατ. ευρώ εντός του 2025 και επιπλέον EBITDA 32 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, για την οποία αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων θα μετρά 15 έργα, που εκτιμάται ότι θα παράγουν ροές ύψους 1,2 δισ. τα επόμενα χρόνια. Το καθαρό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 123 εκατ. και έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολή 20 εκατ.

Τα μεγάλα έργα που παραδόθηκαν και οι τρέχουσες συμβάσεις

Το 2025, ο όμιλος ολοκλήρωσε και παρέδωσε σημαντικά έργα υποδομής, όπως τον περιφερειακό του Βουκουρεστίου, τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Πύργος και τη σύνδεση της Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα.

Στις υπογεγραμμένες συμβάσεις μετά την 30η Ιουνίου, περιλαμβάνονται το αρδευτικό ΣΔΙΤ Ταυρωπού (60%-40% με ΑΒΑΞ), ύψους 79 εκατ. και η σύμβαση με τη ΔΕΗ για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ FTTH ANA THN ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 3 & ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1), αξίας 14,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά, έχει αναλάβει συμβάσεις 104,9 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση. Εκκρεμεί η υπογραφή συμβάσεων συνολικού ύψους άνω των 567 εκατ., όπως το ΣΔΙΤ για του φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Θράκης, το νέο κτήριο της Γ.Γ. Υποδομών, επιπλέον αρδευτικό ΣΔΙΤ, οι φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η επέκταση της Λ. Κύμης κ.α.. Επίσης, διεκδικεί έργα όπως η μετεγκατάσταση φυλακών στον Ασπρόπυργο, οδικά ΣΔΙΤ στη Β. Ελλάδα, μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, το στρατόπεδο Γκόνου κ.α..

Ο Όμιλος ολοκληρώνει τον εταιρικό του μετασχηματισμό. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η απόσχιση των κλάδων κατασκευών (AKTOR Κατασκευές) και επιχειρηματικών συμμετοχών (AKTOR Συμμετοχές). Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθούν στο επόμενο διάστημα οι αποσχίσεις των κλάδων ακινήτων (AKTOR Real Estate), ΑΠΕ (AKTOR Renewables) και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (AKTOR Facility Management), αντίστοιχα. Η νέα καθετοποιημένη οργανωτική δομή του Ομίλου θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του.

Να αναφέρουμε επίσης ότι, όπως φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις, στις 02.09.2025, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία «INTRATAINMENT Μ.Α.Ε.» προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης για την αγορά του 51% των εταιρειών με δ.τ. «KEFALARI HOUSE», «LOLITA'S», «MAISON COLETTE», «RICK'S», «ITALIAN BISTROT» και «CASA GIACOMO PAROS», οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημιουργίας και λειτουργίας χώρων εστίασης. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 8,5 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κερδών και εσόδων

Στο Α’ Εξάμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 622,8 εκατ., αυξημένος κατά 16,8% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχή περίοδο (533,1 εκατ.). Τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα 74 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ το EBITDA του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκε και προσέγγισε τα 65 εκατ., αυξημένο κατά 112% σε σύγκριση με πέρυσι (28,5 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2024). Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 17,1 εκατ. έναντι κερδών 14,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η καθαρή κερδοφορία του Ομίλου ανήλθε σε 16,7 εκατ., αυξημένη κατά 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (έναντι κερδών 11,2 εκατ.).

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενίσχυσε τη ρευστότητά του, διαθέτοντας στο Α’ Εξάμηνο του 2025, ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 246 εκατ. (+65%) και ίδια κεφάλαια ύψους 382 εκατ. (+121%), καθώς και ελάχιστο καθαρό δανεισμό (25 εκατ.), γεγονός που πιστοποιεί την ισχυρή χρηματοοικονομική του βάση και την ετοιμότητα για επενδύσεις σε νέους τομείς.

«Ο Όμιλος AKTOR πέτυχε ιστορικό υψηλό στο EBITDA, κατέγραψε σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 75% και διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Μετά την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και παρά την αύξηση των επενδύσεων κατά 33 εκατ. και τη διοχέτευση κεφαλαίου κίνησης ύψους 50 εκατ. για την επιτάχυνση των έργων, ο Όμιλος AKTOR διαθέτει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 246 εκατ., τα οποία συνιστούν μία υγιή βάση για τις επικείμενες νέες εξαγορές που έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους και θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε στο ακέραιο τον οικονομικό στόχο που είχαμε ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2024», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης διαμορφώθηκαν σε θετικές για την Εταιρεία κατά €0,2 εκ. και €59,9 εκ. για τον Όμιλο.

Λόγω της επιταχυνόμενης εκτέλεσης των έργων, κυρίως σε έργα του δημοσίου στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και λόγω ανάγκης επίσπευσης των εμβληματικών έργων του Ομίλου, ο Όμιλος προχώρησε σε αυξημένες πληρωμές υποχρεώσεων ούτως ώστε να επιτύχει την ταχύτερη εκτέλεση των ανωτέρω έργων, με αποτέλεσμα οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες να διαμορφωθούν σε €-35,9 εκ. για την Εταιρεία και €-20,7 εκ. για τον Όμιλο.

Ο δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2025 ανήλθε σε €270,6 εκ. έναντι €251,2 εκ. κατά την 31.12.2024 και ο καθαρός δανεισμός σε €54,6 εκ. έναντι €144,6 εκ. κατά την 31.12.2024, ενώ συμπεριλαμβανομένων και των δεσμευμένων καταθέσεων ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε €24,9 εκ. έναντι € 102,3 εκ. κατά την 31.12.2024.

Τα έργα νέας γενιάς και η Ρουμανία

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά με εντατικό ρυθμό σημαντικά έργα, όπως τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα της Ρουμανίας, τις δύο εργολαβίες του ΒΟΑΚ (Χερσόνησος – Νεάπολη και Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος), τον Οδικό Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος – Μεθώνη που υλοποιείται με ΣΔΙΤ, την παράκαμψη της Γιάλοβας και τα έργα στο Ελληνικό. Επίσης, έχει ξεκινήσει τις εργασίες σε πολύ σημαντικά έργα, όπως τα συγκοινωνιακά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ενώ ωριμάζει κτιριακά έργα ΣΔΙΤ, μία κατηγορία στην οποία έχει στραφεί στρατηγικά και επενδύει συστηματικά, καθώς υπόσχεται επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον.

Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην παρουσία του στη Ρουμανία, η οποία είναι υψηλής προτεραιότητας και ήδη συνεισφέρει με το 22% των εσόδων, ενώ διαθέτει μερίδιο περίπου 17% στο ανεκτέλεστο. H AKTOR Ρουμανίας συμμετέχει στην κατασκευή ορισμένων εκ των μεγαλύτερων συγκοινωνιακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα και στοχεύει στην ανάληψη νέων, καθώς επίκεινται διαγωνισμοί για μεγάλα συγκοινωνιακά έργα ύψους €16 δισ., ενώ τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθούν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους €18 δισ. για ενεργειακά και έργα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Περαιτέρω, ο Όμιλος προχωρά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025, υλοποιεί τον σχεδιασμό του για τον κλάδο των ΑΠΕ, έχει ενισχύσει τον κλάδο του Facility Management με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου one-stop-shop για τη διαχείριση εγκαταστάσεων μέσω της εξαγορά ποσοστού 55% του Ομίλου Oceanic, και αξιολογεί τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ακινήτων.

Στις 10.02.2025 η θυγατρική του Ομίλου με την επωνυμία Aktor Ανανεώσιμες Ευβοίας ΜΑΕ, κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ) αιτήματα χορήγησης βεβαίωσης ειδικού έργου για 8 αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 159,60MW τα οποία χωροθετούνται στον Δήμο Καρύστου και τα οποία βρίσκονται υπό αξιολόγηση από την Ρυθμιστική Αρχή.

Στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των τρεχουσών συμβάσεων κατά την 30.06.2025 ανερχόταν σε €14,4 εκ., ενώ η Εταιρεία είναι σε στάδιο υπογραφής συμβάσεων αξίας €5,8 εκ. και επίσης, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δυνητικών έργων (pipeline) ύψους €40 εκατ..

Στη Μέση Ανατολή ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε έργα διαχείρισης εγκαταστάσεων μέσω τοπικών θυγατρικών , με κυριότερα τη συντήρηση του δικτύου μετρό και τραμ στην Ντόχα, το συγκρότημα υπόστεγων συντήρησης αεροσκαφών στο Διεθνές της αεροδρόμιο, τη συντήρηση του δικτύου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Oredoo στο Κατάρ και τη συντήρηση των μεγαλύτερων τούνελ του οδικού δικτύου στη Ντόχα. Πρόσφατη νέα σύμβαση στην περιοχή αφορά στη συντήρηση του οδικού άξονα του Βορείου Κατάρ σε ολικό σύνολο 9.000 χιλιομέτρων οδικών δικτύων για τα επόμενα 5 έτη. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Όμιλος επεκτάθηκε στη συντήρηση μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών του υπουργείου Αθλητισμού και σε τεχνική συντήρηση εγκαταστάσεων στο DUBAI EXPO CITY.

Στον τουριστικό τομέα, η Εταιρεία έχει αποκτήσει μέσω της θυγατρικής της INTRA Estate, 4 οικόπεδα στην Άνω Μερά Μυκόνου για τα οποία εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες προκειμένου να αναπτυχθούν κατοικίες προσωπικού 95 δωματίων και 248 κλινών σε σύνολο δομημένης επιφάνειας 3.500 τ.μ. Τον Απρίλιο του 2024 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου μετά και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους €10 εκατ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2026. Ο συνολικός σχεδιασμός στον τομέα του Real Estate στοχεύει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε υψηλού εισοδήματος προορισμούς καθώς και σε επενδυτικές ευκαιρίες σε γραφεία και άλλους εμπορικούς χώρους με αξιόπιστους μισθωτές.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων ΑΠΕ και έργων αποθήκευσης ενέργειας, ήτοι σχεδιασμό, μελέτη, ωρίμανση αδειοδοτήσεων, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση. Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών έργων υπό ανάπτυξη ισχύος περίπου 2,4GW, από τα οποία 1,4GW είναι έργα ΑΠΕ, κατηγοριοποιούμενα σε 0,62GW έργα αιολικής τεχνολογίας και 0,73GW έργα φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και περίπου 1GW είναι έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές.