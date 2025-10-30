Aktor: Και επίσημα η απόσχιση του κλάδου κατασκευών και του κλάδου παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

H Aktor ανακοίνωσε επίσημα την Πέμπτη πως ολοκληρώθηκαν οι διασπάσεις και αποσχίσεις του κλάδου κατασκευών και του κλάδου παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τις αποσχίσεις:

α) του Κλάδου Κατασκευών της Εταιρείας με εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και απόκτηση του Κλάδου από την τελευταία έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία όλων των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας, με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και

β) του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της Εταιρείας με εισφορά του στην 100% θυγατρική της Εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS- PPP PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», και απόκτηση του Κλάδου από την τελευταία, έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία όλων των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας, με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η κάθε επωφελούμενη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια σύμφωνα με το νόμο και καθίσταται καθολική διάδοχος στο σύνολο του μεταβιβαζόμενου σε αυτήν κλάδου.