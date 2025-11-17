AKTOR GROUP: Άμεση ενεργοποίηση της Atlantic SEE, ενίσχυση ισολογισμού, γράφει έσοδα από το 2025

Πέντε χρόνια μπροστά από τον αρχικό προγραμματισμό, με άμεση εισροή εσόδων και ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τον ισολογισμό του Ομίλου Aktor, ήδη από το 2025 φέρνει η διακρατική συμφωνία με την Ουκρανία και η ανακοίνωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων με τη Naftogaz για την Atlantic SEE LNG TRADE.

Με την άμεση ενεργοποίηση της συμφωνίας ο Όμιλος AKTOR που συμμετέχει στην Atlantic SEE LNG TRADE με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, εκτιμάται ότι θα έχει αισθητή θετική επίδραση στον ισολογισμό του και, μάλιστα, προβλέπεται να εγγραφούν έσοδα ήδη από το 2025, δεδομένου ότι η Atlantic SEE θα ενοποιηθεί στα οικονομικά αποτελέσματα για το τρέχον οικονομικό έτος.

Ειδικότερα, μέσα από τη συμφωνία αυτή, ξεκινά να ξεδιπλώνεται η στρατηγική της Atlantic SEE LNG TRADE για την πώληση LNG στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, στο πλαίσιο και της ανάδειξης της Ελλάδας ως διεθνούς κόμβου για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη, με την συμφωνία να είναι το πρώτο δείγμα γραφής των πρόσφατων ανακοινώσεων που έγιναν στο περιθώριο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – P-TEC.

Χαρακτηριστική είναι άλλωστε και η χθεσινή ανάρτηση στο X της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναφερόμενη στην Atlantic SEE LNG TRADE και την διακρατική συμφωνία, σημείωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη της εθνικής ασφάλειας και ότι η έλευση του αμερικανικού LNG θα προσφέρει στην Ευρώπη την αναγκαία εναλλακτική στο ρωσικό αέριο.

Έτσι, ουσιαστικά, η παράδοση αμερικανικού LNG στην Ουκρανία μέσω του Διαδρόμου, Route 1 που διατίθεται από κοινού με τους διαχειριστές υποδομών μεταφοράς της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας, που ανακοινώθηκε χθες , επιβεβαιώνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ενεργειακές υποδομές στο ευρύτερο, νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του Ομίλου AKTOR για επενδύσεις στην ενέργεια και επέκταση σε νέες δραστηριότητες με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων και τη συγκρότηση ενός ακόμη πιο δυναμικού οικονομικού προφίλ που θα παράγει αξία για τους μετόχους του και θα παρουσιάζει ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις που παραδοσιακά εντοπίζονται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.



Υπενθυμίζεται ότι η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει με τη Venture Global Inc. συμφωνία αγοραπωλησίας διάρκειας 20 ετών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2030 και προβλέπει την προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως (MTPA), με δυνατότητα επέκτασης έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA). Πρόκειται για την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG με προμηθευτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ενεργειακά χρονικά της Ελλάδας.



Αντίστοιχα, έχει υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τις ρουμανικές εταιρείες NOVA POWER & GAS S.R.L. και S.N.T.G.N. Transgaz S.A., βάσει του οποίου οι δύο εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA), για περίοδο 20 ετών, επίσης από το 2030.