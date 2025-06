Ακτή Βουλιαγμένης: Επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μακροχρόνια μίσθωση της οργανωμένης παραλίας

Με τους επτά όρους που θα διασφαλίζουν μια βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, εισέρχεται τις επόμενες εβδομάδες στην επόμενη φάση η διαγωνιστική διαδικασία για τη μακροχρόνια μίσθωση της οργανωμένης παραλίας «Ακτής Βουλιαγμένης».

Η ΕΤΑΔ βρίσκεται σε διαδικασία νομικού και τεχνικού ελέγχου των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, ώστε να ανακοινωθούν τα σχήματα που θα περάσουν στη β' φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών και, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για έναν διαγωνισμό που έχει προσελκύσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στόχος της ΕΤΑΔ είναι η περαιτέρω ουσιαστική και ποιοτική αξιοποίηση του ακινήτου, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα το αναβαθμίσουν και θα το καταστήσουν έναν πόλο υποδειγματικής «πράσινης» και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διεθνούς βεληνεκούς, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής.

Μάλιστα, η ανάπτυξη αυτή και οι όροι χρήσης που προβλέπονται στον διαγωνισμό αποτελούν αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΕΤΑΔ με τον δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και τους εμπλεκόμενους εταίρους, ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική ενσωμάτωση της νέας επένδυσης στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, εναρμονισμένη με τις βασικές χρήσεις της περιοχής.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Δ του διαγωνισμού, οι όροι σύμβασης μίσθωσης έχουν ως εξής:

Πιστή τήρηση όλων των κανονιστικών αποφάσεων του δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. Πιστή τήρηση του ωραρίου κοινής ησυχίας. Η μουσική δεν θα υπερβαίνει τα 65db. Από τη δύση του ήλιου έως το πέρας του ωραρίου, απαγορεύεται η χρήση μουσικής στους εξωτερικούς χώρους. Υποχρέωση τοποθέτησης και εγκατάστασης ειδικών φίλτρων ενεργού άνθρακα. Απαγορεύεται η κοπή δέντρων σε όλο το ακίνητο χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης. Δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση υψηλών πυλώνων φωτισμού με προβολείς σε οποιονδήποτε χώρο (αθλητικό ή μη) του μισθίου. Στους χώρους του πάρκινγκ και στους πεζοδρόμους, θα επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτισμού χαμηλού ύψους, με μέγιστο ύψος τα 4 μέτρα στην κορυφή του πυλώνα, προς αποφυγή φωτορύπανσης. Δεν θα επιτρέπονται κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, κέντρα ζωντανής μουσικής, υπαίθριος κινηματογράφος και υπαίθριο θέατρο.

Σύμφωνα με το ΠΔ 254/Δ/5-3-2004 οι καθορισμένες- επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι:

εγκαταστάσεις αποδυτηρίων,

χώροι υγιεινής,

αναψυκτήρια,

εστιατόρια,

εμπορικά καταστήματα μέγιστης επιφάνειας 20 τ. μ.,

γραφεία προσωπικού διαχείρισης της ακτής,

χώροι φύλαξης παιδιών,

χώροι παροχής υγειονομικών συμβουλών και υπηρεσιών,

ιατρείο,

μικρό γυμναστήριο, και

βοηθητικοί χώροι μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθήκευσης.

Προκειμένου αυτές οι χρήσεις να διατηρούν τη φυσιογνωμία και την προσβασιμότητα στην παραλία, η οποία θα λειτουργεί όλο τον χρόνο.

Η απόφαση της ΕΤΑΔ να προκρίνει τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, δεδομένης της εμβληματικής αξίας του ακινήτου, ώστε να διακριβωθεί και να είναι εντέλει ξεκάθαρο το επενδυτικό ενδιαφέρον πριν από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, φαίνεται ότι δικαιώνεται από τα επτά σημαντικά επιχειρηματικά σχήματα που μετέχουν.

Επιπλέον, μέσα από τον κλειστό διαγωνισμό δύο φάσεων η ΕΤΑΔ δεν αξιολογεί μόνο τα ποσοτικά κριτήρια που έχουν υποβάλλει στον φάκελό τους οι ενδιαφερόμενοι- κάτι που είναι σύνηθες στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e- auction)- αλλά και τα ποιοτικά κριτήρια, με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, με στόχο να ολοκληρωθεί η υπογραφή της σύμβασης μέσα στο έτος.

Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα κληθεί να πραγματοποιήσει μια στρατηγική επένδυση για την αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και ευρύτερα των εγκαταστάσεων της «Ακτή Βουλιαγμένης», λειτουργώντας θετικά προς τους σταθερούς επισκέπτες. Ενώ, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και των υπηρεσιών θα προσελκύσει νέους, οικογένειες και παιδιά, καθώς και λάτρεις των αθλημάτων και θαλάσσιων σπορ. Παράλληλα, η εκμετάλλευση και αξιοποίηση του εμβληματικού πρώην εστιατορίου «Ωκεανίς», το οποίο σήμερα δεν λειτουργεί, δίνει τη δυνατότητα παροχής μίας νέας αναβαθμισμένης εμπειρίας εστίασης και φιλοξενίας, προσιτή στο αθηναϊκό κοινό.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης της «Ακτής Βουλιαγμένης» αφορά στην παραλία και στις εγκαταστάσεις της ως έχουν και ευρίσκονται (as is, where is) για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη, με σκοπό τη λειτουργία ως οργανωμένης λουτρικής εγκατάστασης. Ώστε η ΕΤΑΔ και κατ' επέκταση το ελληνικό δημόσιο να μην επιβαρυνθούν με υπέρογκα κόστη αναβάθμισης, ανανέωσης και βελτίωσης των υποδομών, κάτι που θα κληθεί να πράξει ο επενδυτής.