Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και τη διεθνή εταιρεία επενδύσεων και επιχειρηματικού μετασχηματισμού General Catalyst, συνδιοργάνωσε στην Αθήνα το επιχειρηματικό Roundtable για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EU AI Champions Initiative.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα συνεκτικό όραμα για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη και διεθνώς, σύμφωνα με τις αξίες της ανθρωποκεντρικής καινοτομίας, της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας και προς όφελος των πολιτών της. Στόχος είναι η χαρτογράφηση, ενδυνάμωση και διασύνδεση των πλέον υποσχόμενων ευρωπαϊκών εταιρειών ΤΝ με φορείς, επενδυτές και τη βιομηχανία, ώστε η ΕΕ να μπορεί να ανταγωνιστεί τις ηγέτιδες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εθνική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού και στην ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από τη “μόνο ρύθμιση” στη “ρύθμιση + καινοτομία”, όπως τόνισε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτησή του με τον συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind Sir Demis Hassabis. Ταυτόχρονα, ο ΣΕΒ αναλαμβάνει δράσεις που διευκολύνουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις και συμμετέχει ενεργά σε εθνικές και ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, η διοργάνωση του Roundtable στην Ελλάδα αποτελεί καθοριστικό βήμα ώστε η χώρα να έχει φωνή στον ευρωπαϊκό διάλογο που διαμορφώνει το μέλλον της ΤΝ.

Στο Roundtable, συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η Managing Director της General Catalyst για την Ευρώπη, Jeannette zu Fürstenberg, η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ράνια Αικατερινάρη, και εκπρόσωποι σημαντικών επιχειρήσεων από τον χώρο της βιομηχανίας και της τεχνολογίας.

Η συζήτηση διεξήχθη με κανόνες εμπιστευτικότητας (Chatham House Rule), επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να καταθέσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους, εφαρμόσιμους τρόπους για την υπέρβαση των προκλήσεων που εμποδίζουν την ανάπτυξη ενός ισχυρού ελληνικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΤΝ και κρατούν την Ευρώπη πίσω στη μάχη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Στόχος ήταν η ανάδειξη απτών παραδειγμάτων πρακτικής ψηφιακής υιοθέτησης και προτάσεων που θα ενισχύσουν την καινοτομική ικανότητα, την παραγωγικότητα και την τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης.

Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δήλωσε: «Η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια κατάφερε να γίνει από “μαύρο πρόβατο” της ΕΕ σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης. Αποδείξαμε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία, οι φιλοεπενδυτικες μεταρρυθμίσεις που μειώνουν φόρους και γραφειοκρατία και η ψηφιοποίηση κράτους και οικονομίας μπορούν να αλλάξουν την πορεία ενός κράτους. Σήμερα, καθώς υλοποιούμε τη στρατηγική μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και δημιουργούμε ένα από τα πρώτα AI Factories της ΕΕ, είμαστε αποφασισμένοι να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της Ένωσής μας, απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο στα βασικά διλήμματα της εποχής: η ΕΕ πρέπει να γίνει ξανά παραγωγός από καταναλωτής τεχνολογίας και ταυτόχρονα να επενδύσει περισσότερο στην διευκόλυνση και ενθάρρυνση της καινοτομίας από την υπέρ-ρύθμισή της. Αυτό λέει ουσιαστικά η έκθεση Ντράγκι την οποία και υποστηρίζουμε στο σύνολό της για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει μια συνεκτική στρατηγική για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Με θεμέλια τα δεδομένα, τις υποδομές και το ταλέντο, χτίζουμε τις βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον καινοτομίας. Η χώρα μας μπορεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο ΤΝ, με ρόλο ενεργό στην Ευρώπη και στον κόσμο ευρύτερα. Ξεκάθαρος στόχος μας είναι μια τεχνολογία που υπηρετεί τον άνθρωπο, την ανάπτυξη, τη δημοκρατία. Προχωρούμε με σχέδιο, όραμα και αυτοπεποίθηση στη νέα ψηφιακή εποχή».

Η Jeannette zu Fürstenberg, Managing Director και Επικεφαλής Ευρώπης της General Catalyst, σχολίασε: «Η Ελλάδα αποτελεί υπόδειγμα του είδους της δημόσιας-ιδιωτικής συνεργασίας που χρειάζεται η Ευρώπη για να είναι ανταγωνιστική παγκοσμίως στην ΤΝ. Όταν οι κυβερνήσεις λειτουργούν ως πραγματικοί εταίροι, κινούνται με την ταχύτητα των startups και αναλαμβάνουν ρόλο στρατηγικού πελάτη, τότε δημιουργείται το “flywheel effect” που ενώνει startups, πρωταθλητές της βιομηχανίας, δημόσιες πολιτικές, κεφάλαια και ταλέντο. Η πρωτοβουλία European AI Champions γεννήθηκε από την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομικής ικανότητας της Ευρώπης, και η Ελλάδα αποδεικνύει πώς τα φιλόδοξα κράτη μπορούν να μετατρέψουν τη στρατηγική σε πράξη. Αυτό είναι το μοντέλο που κρατά τη δημιουργία αξίας από την ΤΝ εντός Ευρώπης, ενώ παράλληλα οικοδομεί την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η ήπειρός μας για μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα».

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ράνια Αικατερινάρη, κατά την εναρκτήρια ομιλία της, υπογράμμισε ότι: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τον κόσμο μας και η Ευρώπη οφείλει να βρει τρόπους να συνεργάζεται καλύτερα, με περισσότερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζονται άμεσες και αποφασιστικές κινήσεις, γιατί η ΤΝ εξελίσσεται ταχύτερα από εμάς. Αν καθυστερήσουμε, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει καταναλωτής αντί για δημιουργός τεχνολογιών, με επιπτώσεις όχι μόνο στην ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην στρατηγική αυτονομία και ασφάλειά της καθώς το έλλειμμα σε κρίσιμες υποδομές, όπως ισχυρά cloud και προηγμένα μικροτσίπ, την καθιστά εξαρτημένη από τρίτες αγορές».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, Μάρκος Βερέμης, κατέληξε: «Η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της στην ΤΝ, μετατρέποντας την ποικιλομορφία και το βιομηχανικό της βάθος σε πλεονεκτήματα. Για να δημιουργηθεί πραγματική δυναμική, απαιτούνται τολμηρές επενδύσεις στην έρευνα και το ταλέντο, ισχυρά οικοσυστήματα συνεργασίας μεταξύ startups και βιομηχανίας, καθώς και ένα έξυπνο, ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο που επιταχύνει αντί να επιβραδύνει την καινοτομία. Η μεταποίηση σε συνδυασμό με την ΤΝ μπορεί να εξελιχθεί σε μοναδικό ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον υποστηριχθεί από διασυνοριακή συνεργασία και σαφείς προτεραιότητες. Κάθε χώρα οφείλει να εστιάσει στα πεδία όπου διαθέτει πραγματικές δυνατότητες, ενώ συλλογικά πρέπει να θέσουμε φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Με ανθεκτικότητα, δημιουργικότητα και ενότητα, η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί στην ΤΝ με τους δικούς της όρους, ορίζοντας την πρόοδο μέσα από τις αξίες της.»

Η συνδιοργάνωση του Roundtable εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική δράσεων του ΣΕΒ για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, από τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Ήδη, τον Μάιο 2025 διοργάνωσε το Συνέδριο «AI στην Πράξη», μια από τις πιο στοχευμένες πρωτοβουλίες ανάδειξης πρακτικών εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο μέχρι σήμερα.

Επίσης, μέσα από το GenAI Bootcamp σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, εκπαιδεύονται, δωρεάν, εκατοντάδες στελέχη επιχειρήσεων στη χρήση εργαλείων ΤΝ, με το ενδιαφέρον συμμετοχής να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Τέλος, ο ΣΕΒ θα παρουσιάσει μέσα στον Οκτώβριο έναν Πρακτικό Οδηγό Συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την Οδηγία NIS2. Μέσα σε ένα περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχώς εντεινόμενων κυβερνοαπειλών, η Οδηγία NIS2 εισάγει ένα νέο πλαίσιο, καθιστώντας την κυβερνοασφάλεια στρατηγική, αλλά και νομική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Σε αυτήν τη συγκυρία, ο ΣΕΒ δρα με συνέπεια για την έγκυρη ενημέρωση των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τόσο τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες όσο και τους αυξανόμενους κινδύνους που συνεπάγονται οι κυβερνοεπιθέσεις.