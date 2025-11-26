Αγγελάκης ΑΕ: Νέες επενδύσεις και δυναμικό rebranding για την πτηνοτροφική εταιρεία

Επενδυτικό σχέδιο ύψους 30 εκατ.ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται το 2026 παρουσίασε ο CEO της ελληνικής πτηνοτροφικής εταιρείας Αγγελάκης ΑΕ, κ. Θάνος Αγγελάκης κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, η οποία είχε ως βασικό θέμα το δυναμικό rebranding της εταιρείας.

Το επενδυτικό σχέδιο, όπως ανέφερε ο κ. Αγγελάκης, το οποίο εκτός των άλλων περιλαμβάνει και νέο, μεγαλύτερο χώρο για την εταιρεία, αναμένεται να τριπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα της Αγγελάκης, αναβαθμίζοντας σημαντικά την παρουσία και τη θέση της εταιρείας στον πτηνοτροφικό κλάδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Αγγελάκης, για το 2017 η εταιρεία είχε ένα τζίρο 14,43 εκατ.ευρώ, για να φθάσει το 2022 στα 38,76 εκατ.ευρώ, το 2024 τα 44 εκατ.ευρώ, ενώ για ολόκληρο το 2025 ο τζίρος εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένος κατά 44% έναντι του 2024, φθάνοντας τα 55 ,80 εκατ.ευρώ. Οι προβλέψεις για το 2026 ανεβάζουν το τζίρο στα 77 εκατ. ευρώ.

Παρόμοια εξέλιξη παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα EBITDA της εταιρείας όπου από 1,1 εκατ.ευρώ το 2017 έφθασαν τα 2,19 εκατ.το 2022 και το 2025 θα κλείσει με EBITDA 3,81 εκατ.ευρώ. Βασικοί στόχοι, σύμφωνα με τον κ. Αγγελάκη είναι η ανάπτυξη στην αγορά HORECA και των σούπερ - μάρκετ.

Το δυναμικό rebranding εκτός των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει και την πλήρη ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το brand αλλά και σύγχρονη αισθητική, με κεντρικό μήνυμα “Taste Good Life”.

Νέα εικόνα για την Αγγελάκης ΑΕ

Η νέα εικόνα της Αγγελάκης συνδέει τις προηγούμενες γενιές με τη νέα, αλλά και την επόμενη γενιά καταναλωτών, αναδεικνύοντας το κοτόπουλο Aγγελάκης όχι απλά ως τροφή, αλλά ως επιλογή μιας καλής ζωής μέσα από τη γεύση, την ευεξία και τις αξίες που το εκφράζουν. Η αλλαγή φέρνει νέο λογότυπο, νέες συσκευασίες, νέο website και νέα επικοινωνία στα digital κανάλια. Για την υλοποίηση της ενεργοποιήθηκαν τόσο εσωτερικές ομάδες όσο και εξωτερικοί συνεργάτες.

Σε ότι αφορά τα προϊίντα, στα ψυγεία των σουπερμάρκετ διατίθενται, ήδη, οι νέες συσκευασίες και των τριών σειρών της Αγγελάκης, δηλαδή το ποιοτικό κοτόπουλο, το Ελαιοπουλάκι, δηλαδή, το κοτόπουλο που τρέφεται με ελληνικό ελαιόλαδο και καλαμπόκι και η σειρά Mama’s που περιλαμβάνει έτοιμες για ψήσιμο λύσεις, φτιαγμένες με αγνά υλικά και χωρίς συντηρητικά.

Όπως ανέφερε στην εκδήλωση ο CEO της εταιρείας, κ. Θάνος Αγγελάκης, «…μια νέα εποχή ξεκινά για την εταιρεία μας. Πιο όμορφη, πιο γευστική, πιο δυναμική, πιο βιώσιμη. Η νέα μας οπτική ταυτότητα αντικατοπτρίζει πλήρως την αποστολή μας να προσφέρουμε στο τραπέζι σας ποιοτικές, γευστικές και προσιτές επιλογές που αναβαθμίζουν τα καθημερινά γεύματα, ενισχύουν την ευεξία και δημιουργούν βιώσιμη αξία. Μένουμε πιστοί στις αξίες μας, αλλά ταυτόχρονα εξελισσόμαστε και προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, αφήνοντας το δικό μας θετικό αποτύπωμα: τη γεύση μιας καλύτερης ζωής. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε σε αυτό το νέο μας ταξίδι – γιατί η καλή ζωή ξεκινά από το πιάτο μας.»

Σημειώνεται ότι η ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης ΑΕ δραστηροποιείται στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Με έδρα την Εύβοια, έχει αναπτύξει μια πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανική πτηνοτροφική μονάδα, με ιδιόκτητες φάρμες, η οποία προσφέρει πάνω από 300 θέσεις εργασίας και εξάγει τα προϊόντα της σε 10 χώρες της Ευρώπης, της Μ. Ανατολής και της Ασίας.

Η Αγγελάκης συνεργάζεται με τις 8 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αλλά και με κορυφαίους retailers του εξωτερικού, ενώ έχει σταθερές συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων, όπως τα KFC, και αεροπορικές εταιρείες ως προμηθευτής πρώτης θέσης. Από το 2025, είναι μέλος της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», με στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού και παραγωγικού πλούτου της χώρας μας. ‘Εχει, δε, λάβει δεκάδες διεθνείς διακρίσεις για τη γεύση και την πιστοποιημένη ποιότητα των προϊόντων της.