Αγγελάκης ΑΕ: Νέα ώθηση στις εξαγωγές μέσα από την παρουσία της στην Gulfood 2026

Στο μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός τροφίμων και ποτών παγκοσμίως, την Gulfood 2026, έδωσε και φέτος το «παρών» η Αγγελάκης, εκπροσωπώντας το ελληνικό κοτόπουλο και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Μέση Ανατολή.

Η Gulfood 2026 πραγματοποιήθηκε στο Dubai World Trade Centre και στο Dubai Exhibition Centre από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου, σημειώνοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερους από 8.500 εκθέτες, 1,5 εκατ. προϊόντα από 12 κλάδους και επισκέπτες από 195 χώρες.

Η Αγγελάκης συμμετείχε στην έκθεση μέσω του περιπτέρου της Truebell Marketing & Trading LLC, του επίσημου διανομέα της στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο του κλάδου του κρέατος, με βασικό στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων με υφιστάμενους συνεργάτες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και τη διερεύνηση νέων στρατηγικών συνεργασιών που θα ενισχύσουν περαιτέρω το εξαγωγικό της αποτύπωμα.

Σημειώνεται ότι η Αγγελάκης διαθέτει ήδη παρουσία με το brand Ελαιοπουλάκι® – OliVchicken® στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Χονγκ Κονγκ και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ στις αγορές-στόχους της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και χώρες με ιδιαίτερη δυναμική όπως η Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, επισκέπτες από τον χώρο του HoReCa και του Retail από όλες τις χώρες του Κόλπου, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το πολυβραβευμένο και πατενταρισμένο Ελαιοπουλάκι®, το κοτόπουλο που συνδυάζει ανώτερη ποιότητα και γεύση με μοναδικά διατροφικά οφέλη.

Η Εμπορική Διευθύντρια της Αγγελάκης, κα Έλενα Καραγιάννη, σχολίασε σχετικά με τη φετινή παρουσία: «Η Gulfood αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πλατφόρμα δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης, που μας δίνει τη δυνατότητα να συναντήσουμε τους υφιστάμενους συνεργάτες μας και παράλληλα να εξετάσουμε νέες εμπορικές ευκαιρίες που ευθυγραμμίζονται με την εξαγωγική μας στρατηγική. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε τη γεύση των προϊόντων Αγγελάκης, τη “Γεύση μιας καλύτερης ζωής”, σε ακόμη περισσότερες αγορές σε όλο τον κόσμο.»