AEGEAN: Οι άνθρωποι, οι προσομοιωτές και η επένδυση στην εκπαίδευση

Στην Τεχνική Βάση της AEGEAN, το «AEGEAN | CAE Flight Training Center» αποτελεί το πιο απτό παράδειγμα του πώς η επένδυση στους ανθρώπους γίνεται στρατηγική επιλογή. Πιλότοι, πληρώματα καμπίνας και μηχανικοί εκπαιδεύονται σε εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας, με προσομοιωτές πλήρους πτήσης και ρεαλιστικά σενάρια που προετοιμάζουν για κάθε πιθανό –και απίθανο– ενδεχόμενο.

Πριν από κάθε πτήση που απογειώνεται με το σήμα της AEGEAN, προηγούνται χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης. Ώρες θεωρίας, προσομοιώσεων, ασκήσεων ακριβείας, επαναλήψεων και αξιολογήσεων, σε ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη και η ασφάλεια είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στο εκπαιδευτικό κέντρο της AEGEAN, έναν κόμβο αεροπορικής εκπαίδευσης που αλλάζει τα δεδομένα, όχι μόνο για την εταιρεία, αλλά και για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η εκπαίδευση των πιλότων

«Η εκπαίδευση ενός πιλότου δεν σταματά ποτέ», λέει ο Βασίλης Αναδιώτης, Διευθυντής Εκπαίδευσης της AEGEAN και Επικεφαλής της Σχολής Πιλότων. Και πράγματι, η πορεία ενός νέου χειριστή μέχρι να καθίσει στο δεξί κάθισμα ενός Airbus είναι μακρά, απαιτητική και αυστηρά δομημένη.

Αφού αποκτήσουν το επαγγελματικό πτυχίο χειριστή από εξωτερικές σχολές, οι υποψήφιοι πιλότοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν θέση στην AEGEAN. Ακολουθεί μια απαιτητική διαδικασία επιλογής και, για όσους περάσουν, ξεκινά η εκπαίδευση στη Σχολή Πιλότων της εταιρείας, διάρκειας περίπου δυόμισι μηνών. Εκεί μπαίνουν τα θεμέλια. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αρχική εκπαίδευση στον βασικό κορμό της AEGEAN, που διαρκεί άλλους δύο μήνες. Με την ολοκλήρωσή της, οι νέοι χειριστές αποκτούν τα καθήκοντα συγκυβερνήτη και εντάσσονται κανονικά στο πτητικό έργο της εταιρείας.

Προσομοιωτές που «γράφουν» εμπειρία

Κεντρικό ρόλο σε όλα τα στάδια παίζει ο προσομοιωτής. Όχι ως ένα απλό εργαλείο, αλλά ως ένας ζωντανός, δυναμικός χώρος εκπαίδευσης. Οι προσομοιωτές πλήρους πτήσης που λειτουργούν στο κέντρο είναι τελευταίας γενιάς, με ρεαλιστική απεικόνιση εξωτερικού περιβάλλοντος, καιρικών φαινομένων και ανάγλυφου, αλλά και με υδραυλικούς μηχανισμούς που μεταφέρουν στο σώμα του πιλότου τις δυνάμεις της πτήσης.

«Τα σενάρια είναι πολλά και κλιμακούμενης δυσκολίας», εξηγεί ο κ. Αναδιώτης. Από τις πρώτες φάσεις της εκπαίδευσης μέχρι τα τελικά στάδια, τα πρότυπα ανεβαίνουν συνεχώς, μέχρι το σημείο που η εταιρεία μπορεί με ασφάλεια να αναθέσει επιχειρησιακά καθήκοντα σε έναν χειριστή.

Η εκπαίδευση, όμως, δεν τελειώνει με την ένταξη στο πλήρωμα. Όλοι οι εν ενεργεία πιλότοι της AEGEAN, ανεξαρτήτως εμπειρίας, περνούν από επαναληπτική εκπαίδευση και αξιολόγηση δύο φορές τον χρόνο. Κάθε έξι μήνες λοιπόν, οι χειριστές επιστρέφουν στον προσομοιωτή και στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα επίπεδα απόδοσης παραμένουν σταθερά υψηλά. Είναι μια διαδικασία που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού και διασφαλίζει ότι κάθε πτήση εκτελείται με τα ίδια υψηλά στάνταρ.

Να σημειώσουμε ότι κάθε προσομοιωτής έχει κόστος περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα λειτουργούν τέσσερις, δύο Airbus A320, ένας Boeing 737NG και ένας ATR 72-600, ενώ υπάρχει χώρος για τρεις ακόμη. Οι προσομοιωτές εξυπηρετούν όχι μόνο πιλότους της AEGEAN και της Olympic Air, αλλά και άλλων εταιρειών.

Υποτροφίες - Το εφαλτήριο για νέους πιλότους

Ένα από τα σημαντικότερα σκέλη είναι το πρόγραμμα υποτροφιών πιλότων, που λειτουργεί από το 2018. Όπως εξηγεί ο κ. Αναδιώτης, το υψηλό κόστος εκπαίδευσης αποτελεί συχνά ανασταλτικό παράγοντα για νέους ανθρώπους που αγαπούν το επάγγελμα. Η AEGEAN καλύπτει μεγάλο μέρος των εξόδων και, ταυτόχρονα, προσφέρει κάτι εξίσου κρίσιμο, την εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση.

«Πρόκειται για μια σχέση win–win. Η εταιρεία εξασφαλίζει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για την ανάπτυξή της, και οι νέοι πιλότοι αποκτούν ένα σταθερό επαγγελματικό εφαλτήριο», επισημαίνει ο κ. Αναδιώτης.

Η εκπαίδευση του πληρώματος καμπίνας

Αντίστοιχα υψηλά είναι και τα στάνταρ στην εκπαίδευση του πληρώματος καμπίνας. Η Έφη Βαρβία, Head of Cabin Crew Training, περιγράφει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου «στα μέτρα» της AEGEAN.

Πριν από τη δημιουργία του κέντρου, τα πληρώματα ταξίδευαν στο εξωτερικό για την αρχική και την επαναληπτική εκπαίδευση. Σήμερα, όλα γίνονται στην Αθήνα, με αποτέλεσμα η επένδυση να αποσβένεται μέσα σε τρία χρόνια. Όμως το κέρδος δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και ποιοτικό.

«Η εκπαίδευση είναι custom made στα δικά μας αεροσκάφη και στις δικές μας διαδικασίες», τονίζει η κ. Βαρβία. Από την αρχική εκπαίδευση, διάρκειας περίπου δύο μηνών, μέχρι το πρακτικό σκέλος και τον μήνα πτήσεων υπό επίβλεψη εκπαιδευτή, το πρόγραμμα είναι πλήρες και απαιτητικό. Συνολικά διαρκεί περίπου τρεις μήνες και οδηγεί σε επίσημο πτυχίο, καθώς η AEGEAN είναι εξουσιοδοτημένη από την ΥΠΑ.

Να σημειώσουμε ότι το κέντρο εκπαίδευσης πληρωμάτων καμπίνας περιλαμβάνει ένα ομοίωμα του θαλάμου επιβατών του Α320 πανομοιότυπο με πραγματικό αεροσκάφος, με πιλοτήριο, καθίσματα, ντουλάπια, κουζίνες και τουαλέτες. Στα «παράθυρα» μπορεί κανείς να δει διαφορετικά σενάρια εκπαίδευσης για κάθε ενδεχόμενη φάση της πτήσης με αντίστοιχους ρεαλιστικούς ήχους.

Κάθε πρακτική άσκηση προηγείται από θεωρητικό briefing και ακολουθείται από αξιολόγηση. Όπως εξηγεί η κ. Βαρβία «το πλήρωμα εκπαιδεύεται σε φωτιές σε φούρνους, τουαλέτες και ντουλάπια, σε αναγκαστικές προσγειώσεις με ή χωρίς χρόνο προετοιμασίας, σε προσθαλασσώσεις και σε δύσβατα εδάφη» και προσθέτει «αντιμετωπίζουν επίσης τα πιο συνηθισμένα περιστατικά εν πτήσει, όπως αδιαθεσία επιβάτη, κρίσεις πανικού, παροχή οξυγόνου, ακόμη και ειδική φροντίδα για βρέφη, με χρήση ειδικών προπλασμάτων. Σε ορισμένες ασκήσεις συμμετέχουν μαζί πληρώματα καμπίνας και πιλότοι, ώστε να ελέγχεται όχι μόνο η τήρηση των διαδικασιών, αλλά και η επικοινωνία και οι χρόνοι αντίδρασης». Σήμερα, η εκπαιδευτική ομάδα της AEGEAN αριθμεί περίπου 90 άτομα.

Στο ίδιο οικοσύστημα εντάσσεται και η Σχολή Μηχανικών της Olympic Air, ενώ οι προσομοιωτές χρησιμοποιούνται και ως συμπληρωματικό εργαλείο για την εκπαίδευση νέων μηχανικών. Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο, που καλύπτει όλες τις ειδικότητες και στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη της αεροπορικής βιομηχανίας στη χώρα.