Aegean: Μεγάλη η πληρότητα στις πτήσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων - Οι κορυφαίοι προορισμοί

Η ζήτηση πτήσεων της AEGEAN για την περίοδο των Χριστουγέννων κινείται στα ίδια υψηλά επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά στο δίκτυο εξωτερικού, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένη.

Πληρότητες AEGEAN στο δίκτυο εξωτερικού

• Περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Αθήνα – οι πληρότητες ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%

• Περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Θεσσαλονίκη – οι πληρότητες κατά μέσο όρο ξεπερνούν το 80%

• 201/2, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να αγγίζουν το 85%

• 23/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90%

• 28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 85%

• 28/12 και 30/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να αγγίζουν το 88%

Πληρότητες AEGEAN στο δίκτυο εσωτερικού

• Περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Αθήνα – οι πληρότητες αγγίζουν κατά μέσο όρο το 70%

• Περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Θεσσαλονίκη – οι πληρότητες ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%

• 19/12 & 23/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90% και το 85% αντίστοιχα

• 19/12, 21-22/12, 26/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να αγγίζουν το να κυμαίνονται από 85% - 90%

• 28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να αγγίζουν σχεδόν το 85%

• 28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 90%

Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού και εσωτερικού από τις βάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Αθήνα – δίκτυο εξωτερικού

1. Ελσίνκι

2. Κοπεγχάγη

3. Εδιμβούργο

4. Όσλο

5. Στοκχόλμη

Θεσσαλονίκη – δίκτυο εξωτερικού

1. Ντίσελντορφ

2. Βερολίνο

3. Αμβούργο

4. Φρανκφούρτη

5. Βαρκελώνη

Αθήνα – δίκτυο εσωτερικού

1. Σητεία

2. Ρόδος

3. Ιωάννινα

4. Αλεξανδρούπολη

5. Κως

Θεσσαλονίκη – δίκτυο εσωτερικού

• Κως

• Χίος

• Καλαμάτα

• Ρόδος

• Ηράκλειο

Οι προτιμήσεις επιβατών σε εναλλακτικούς προορισμούς, λιγότερο δημοφιλείς

• Τύνιδα

• Κάιρο

• Άμπου Ντάμπι

• Ντουμπάι

• Ζάγκρεμπ

• Μαρόκο

Στους παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικους προορισμούς οι κρατήσεις τείνουν να πραγματοποιούνται αρκετά νωρίτερα από την ημέρα αναχώρησης, ενώ κανείς μπορεί να βρει και ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής στους παρακάτω προορισμούς

Από Αθήνα

• Φλωρεντία

• Νάπολη

• Κωνσταντινούπολη

• Σμύρνη

• Ρώμη

• Βενετία

• Νίκαια

Από Θεσσαλονίκη

• Κωνσταντινούπολη

• Μιλάνο

• Πράγα