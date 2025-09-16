AEGEAN και η IndiGo: Η στρατηγική συνέργεια για την Ινδία και το «αγκάθι» με την βίζα

Ο Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, δήλωσε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, όπου ανακοινώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την IndiGo ότι «Αν δεν λυθεί το θέμα με τη VISA οι πτήσεις δεν θα ξεκινήσουν». Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και ο Peter Elberts, CEO της IndiGo, που τόνισε ότι «το θέμα με τη Visa είναι σημαντικό και θα καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία».

Η συμφωνία AEGEAN – IndiGo για πτήσεις κοινού κωδικού είναι σίγουρα είδηση που «γράφει ιστορία». Η ινδική αεροπορική εταιρεία έχει το μερίδιο του λέοντος στην Ινδία και θα είναι κλειδί στην διασυνδεσιμότητα της AEGEAN, στην χώρα που έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο. Όμως, όπως παραδέχθηκαν και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, το μέλλον της δεν θα κριθεί στον αέρα, αλλά στο έδαφος και συγκεκριμένα στα προξενεία και στα γραφεία βίζας.

Από τον Ιανουάριο 2026 θα υπάρχει για πρώτη φορά απευθείας αεροπορική σύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία. Την αρχή θα κάνει η IndiGo και μετά από δύο μήνες θα ξεκινήσει και η AEGEAN. Όλα αυτά, όπως προαναφέραμε, εάν λυθεί το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με τις καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας.

Αν η πολιτεία κινηθεί γρήγορα και η νέα αεροπορική γέφυρα λειτουργήσει απρόσκοπτα, η Αθήνα θα βρεθεί ξαφνικά στον χάρτη ως εναλλακτική πύλη για εκατομμύρια Ινδούς ταξιδιώτες. Αν όχι, η «πτήση των ονείρων» κινδυνεύει να μείνει καθηλωμένη.

Μια συνεργασία που αλλάζει τον χάρτη

Η στρατηγική συνεργασία της AEGEAN με την IndiGo, τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας και η συμφωνία για κοινό κωδικό (codeshare) φέρνει πιο κοντά δύο αγορές που μέχρι σήμερα συνδέονταν μόνο μέσω ενδιάμεσων κόμβων, όπως το Ντουμπάι, η Ντόχα ή η Κωνσταντινούπολη. Οι δύο πλευρές, πάντως, γνωρίζουν πως το στοίχημα δεν θα κερδηθεί απλώς με την ανακοίνωση δρομολογίων, αλλά με τη δημιουργία μιας νέας «αεροπορικής αγοράς» μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας.

Για την AEGEAN, οι νέες πτήσεις προς Μουμπάι και Νέο Δελχί δεν είναι απλώς ένα ακόμη «άνοιγμα». Πρόκειται για τον πιο μακρινό προορισμό της εταιρείας μέχρι σήμερα, μια επένδυση που συνοδεύεται από τον εκσυγχρονισμό του στόλου με τα νέα Airbus A321XLR και LR.

Όπως τόνισε ο κ. Βασιλάκης, «θέλαμε να βρούμε μια ισχυρή συνεργασία σε μια χώρα τεράστιου μεγέθους, όπου μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία σύνδεση με την Ελλάδα και όπου η εταιρεία μας δεν είναι γνωστή». Το co-sharing με την IndiGo εξασφαλίζει στην ελληνική εταιρεία πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εντός Ινδίας, αλλά και πέρα από αυτήν.

Από την άλλη, για την IndiGo η Αθήνα δεν είναι απλώς ένας ακόμη ευρωπαϊκός προορισμός. Ο κ. Elbers, το έθεσε ξεκάθαρα: «Η AEGEAN είναι πύλη για άλλες πόλεις της Ευρώπης», ενώ δεν δίστασε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης: «Γιατί να μην πετάμε και από άλλες ινδικές πόλεις προς Ελλάδα στο μέλλον;».

Το αγκάθι της βίζας

Αν υπάρχει, όμως, ένας παράγοντας που μπορεί να «φρενάρει» την απογείωση του νέου δρομολογίου, αυτός είναι η βίζα. Τόσο ο κ. Βασιλάκης όσο και ο κ. Elbers το έθεσαν χωρίς περιστροφές: «Αν δεν λυθεί το θέμα με τη VISA, οι πτήσεις δεν θα ξεκινήσουν».

Σήμερα, οι διαδικασίες χορήγησης βίζας για υπηκόους εκτός Ε.Ε., ιδίως από την Ασία, χαρακτηρίζονται χρονοβόρες, με ανεπαρκές προσωπικό και καθυστερήσεις που αποθαρρύνουν τον ταξιδιώτη. Η ελληνική πολιτεία γνωρίζει το πρόβλημα και υπόσχεται προσλήψεις και απλοποίηση διαδικασιών, ωστόσο οι αεροπορικές περιμένουν πράξεις.

Το ζήτημα δεν αφορά την ύπαρξη ζήτησης, καθώς αυτή θεωρείται δεδομένη. Αφορά την πρακτική δυνατότητα να ταξιδέψουν οι επιβάτες. «Η επιτυχία ή η αποτυχία δεν θα κριθεί από την αγορά, αλλά από τη βίζα», σημείωσε κατηγορηματικά ο CEO της IndiGo.

Η τεράστια αγορά της Ινδίας

Η δυναμική της ινδικής αγοράς εξηγεί γιατί η συνεργασία αυτή θεωρείται τόσο σημαντική. Η Ινδία αναπτύσσεται με ρυθμούς που ξεπερνούν το 12% ετησίως στην εσωτερική της οικονομία, ενώ περίπου το 50% του πληθυσμού έχει ετήσιο εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ, εισόδημα που επιτρέπει διεθνή ταξίδια.

Η IndiGo από μόνη της μεταφέρει πάνω από 18 εκατ. επιβάτες το χρόνο, διαθέτει στόλο 400 αεροσκαφών και έχει ήδη παραγγείλει άλλα 900. Σε μια αγορά με late booking κουλτούρα, οι επιβάτες κλείνουν εισιτήρια σε μικρό χρονικό ορίζοντα, ο κ. Elbers εμφανίστηκε σίγουρος ότι «δεν θα υπάρξει θέμα πληρότητας».

Σύμφωνα με το πλάνο, μέχρι τον Μάιο του 2026, AEGEAN και IndiGo θα προσφέρουν συνολικά 16 εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Το άθροισμα αυτό σημαίνει τετραπλασιασμό της υφιστάμενης κίνησης, που σήμερα εξυπηρετείται αποκλειστικά με ανταποκρίσεις.

Πέρα από τον τουρισμό

Οι απευθείας πτήσεις δεν στοχεύουν μόνο στον τουρισμό. Η συνεργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα επιχειρηματικών και πολιτιστικών σχέσεων. Ο κ. Βασιλάκης ήταν σαφής: «Όταν πας να δημιουργήσεις αγορά παίρνεις ρίσκο και χρειάζεσαι βοήθεια, που πρέπει να έρθει από την προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας και Ινδίας».

Αντίστοιχα, ο κ. Elbers μίλησε για «μια σχέση που ξεπερνά τις πτήσεις» και μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία των δύο χωρών σε πολλαπλά επίπεδα.

Ένα στοίχημα με μέλλον

Το νέο δρομολόγιο εντάσσεται στη στρατηγική της AEGEAN για «νέες αγορές προς Ανατολάς». Το επόμενο βήμα θα είναι η ελληνική εταιρεία να καταφέρει να πείσει τον επιβάτη ότι μπορεί να προσφέρει κάτι καλύτερο από τους κολοσσούς του Κόλπου, που ήδη κυριαρχούν στη σύνδεση Ινδίας – Ευρώπης. Αν το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία, ανοίγει ο δρόμος και για άλλους μακρινούς προορισμούς. Για την ώρα, πάντως, η πρόκληση είναι συγκεκριμένη, να στηθεί από το μηδέν μια νέα αγορά, με σταθερή ροή επιβατών, και να αποδειχθεί ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως τουριστικός προορισμός, αλλά και ως διεθνής αεροπορικός κόμβος.