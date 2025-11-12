AEGEAN: Αναπτυξιακή πορεία με ρεκόρ επιβατών και κερδών, νέα δρομολόγια και επενδύσεις στην Θεσσαλονίκη

Η AEGEAN κλείνει το εννεάμηνο του 2025 με νέα υψηλά σε επιβατική κίνηση, κύκλο εργασιών και λειτουργική κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία. Η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την πορεία της χρονιάς, καθώς παρά τους περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία και τις τεχνικές προκλήσεις που παραμένουν, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν συνέπεια στη στρατηγική και αποτελεσματική διαχείριση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN, Δημήτρης Γερογιάννης, σημείωσε ότι «το 2025 εξελίσσεται σε άλλη μια χρονιά ανάπτυξης και επιβεβαίωσης της δυναμικής της εταιρείας μας». Όπως υπογράμμισε, η αυξημένη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στο προϊόν και στις υπηρεσίες, ενισχύει την εμπιστοσύνη των επιβατών και διαμορφώνει θετικό περιβάλλον για περαιτέρω επέκταση.

Η πρόσφατη επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση, που έτυχε ευρείας αποδοχής από την επενδυτική κοινότητα, ενίσχυσε επιπλέον τη ρευστότητα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Ομίλου, δημιουργώντας ισχυρή βάση για τα επόμενα βήματα, τόσο σε στόλο όσο και σε δίκτυο δρομολογίων.

Επενδύσεις σε στόλο και νέα αεροσκάφη

Κατά τη διάρκεια του 2025, η AEGEAN ενίσχυσε τον στόλο της με έξι νέα αεροσκάφη, πέντε Airbus A320/321neo και ένα ATR 72-600, συνεχίζοντας την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του πτητικού της έργου. Δύο από τα αεροσκάφη αυτά χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας, γεγονός που καταδεικνύει την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση και την ορθολογική διαχείριση των πόρων της.

Η επένδυση στον πιο αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό στόλο αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς η AEGEAN συνεχίζει να υιοθετεί τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και το ενεργειακό αποτύπωμα, παρά τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη χρήση βιώσιμων καυσίμων (SAF). Για το εννεάμηνο του 2025, η σχετική δαπάνη ανήλθε σε περίπου 32 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα η μείωση στις διεθνείς τιμές καυσίμων εξισορρόπησε σε μεγάλο βαθμό το πρόσθετο αυτό κόστος.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το πρόγραμμα ανανέωσης θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς ο Όμιλος βρίσκεται στο μέσον ενός πολυετούς επενδυτικού κύκλου που προβλέπει παραλαβές νέων αεροσκαφών μέχρι το 2030. Παράλληλα, η εταιρεία διαχειρίζεται το προσωρινό ζήτημα που έχει προκύψει από τους ελέγχους στους κινητήρες GTF, με δώδεκα αεροσκάφη να βρίσκονται εκτός πτήσεων. Η διοίκηση εκτιμά ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί σταδιακά από το φθινόπωρο του 2026.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά για την AEGEAN η περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη βάση της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητά της στη συμπρωτεύουσα, επεκτείνοντας τα δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και προσθέτοντας νέους απευθείας προορισμούς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης, τόνισε ότι «η Θεσσαλονίκη παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, 26 χρόνια μετά τα πρώτα βήματα της εταιρείας». Όπως ανέφερε, η AEGEAN επενδύει σταθερά στην ενίσχυση του δικτύου και της συνδεσιμότητας της πόλης, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Βόρειας Ελλάδας.

Η διοίκηση έχει ήδη προαναγγείλει ότι το 2026 η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 10 αεροσκάφη βάσης και το μεγαλύτερο δίκτυο στην ιστορία της εταιρείας από τη συγκεκριμένη πόλη, εξέλιξη που σηματοδοτεί την πρόθεση της AEGEAN να μετατρέψει τη συμπρωτεύουσα σε σταθερό κόμβο αερομεταφορών, όχι μόνο για την τουριστική περίοδο, αλλά και για τους μήνες χαμηλής ζήτησης.

Νέα υψηλά σε επιβατική κίνηση και κύκλο εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε €1,43 δισ., αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ η εταιρεία προσέφερε συνολικά 16 εκατομμύρια θέσεις και μετέφερε 13,2 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5%. Από αυτούς, 7,7 εκατομμύρια ταξίδεψαν σε δρομολόγια εξωτερικού και 5,5 εκατομμύρια στο εσωτερικό δίκτυο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της AEGEAN.

Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €356,6 εκατ., αυξημένα κατά 8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα €148 εκατ., ενισχυμένα κατά 12%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 14%, στα €194,7 εκατ. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από αυξημένες ρυθμιστικές υποχρεώσεις και αυστηρότερο πλαίσιο αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO₂.

Στο τρίτο τρίμηνο του έτους, που παραδοσιακά αποτελεί την πιο ισχυρή περίοδο για τις αεροπορικές εταιρείες, η AEGEAN κατέγραψε κύκλο εργασιών €647,1 εκατ. και EBITDA €200,4 εκατ., αυξημένο κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Παρά τη μικρή κάμψη 7% στα καθαρά κέρδη του τριμήνου (€100,4 εκατ.), λόγω επιδράσεων από την ενίσχυση του δολαρίου, η συνολική λειτουργική εικόνα παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή.

Ο συντελεστής πληρότητας για το τρίτο τρίμηνο ανήλθε στο 84,3%, οριακά υψηλότερος από το 2024, παρά την αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των αεροσκαφών. Η εταιρεία προγραμματίζει για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 να προσφέρει 4,9 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις, 9% περισσότερες από πέρυσι, με ενίσχυση συχνοτήτων και προσθήκη νέων δρομολογίων κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Ισχυρή ρευστότητα και προοπτικές για το 2026

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις της AEGEAN ανήλθαν στα €1,04 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, επίπεδο που επιβεβαιώνει την εξαιρετικά υγιή χρηματοοικονομική της θέση και παρέχει σημαντικό «μαξιλάρι» για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της επόμενης διετίας.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει χρονιά περαιτέρω διεύρυνσης του δικτύου, με έμφαση τόσο στην ενίσχυση των περιφερειακών βάσεων όσο και στη διαφοροποίηση των προορισμών εκτός Ευρώπης. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική, καθώς ήδη προετοιμάζεται το έδαφος για νέες συνδέσεις και ενισχυμένη δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.