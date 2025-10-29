Adidas: Ρεκόρ εσόδων για την εταιρεία - «Καμπανάκι» για τους δασμούς Τραμπ

Η Adidas ανακοίνωσε ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων, αλλά προειδοποίησε για ένα δύσκολο περιβάλλον που διαμορφώνεται λόγω των δασμών στη βασική αγορά των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το investing, μετά την προ-δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων την περασμένη εβδομάδα, η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών επιβεβαίωσε την Τετάρτη τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ύψους 6,63 δισεκατομμυρίων ευρώ (7,73 δισεκατομμύρια δολάρια), αυξημένα κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τα υψηλότερα στην ιστορία της. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει την επίδραση της διακοπής της μάρκας Yeezy.

Οι μετοχές της Adidas αυξήθηκαν λιγότερο από 1% στις πρωινές ευρωπαϊκές συναλλαγές της Τετάρτης. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23% σε 736 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,1% σε 461 εκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση των πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική υστέρησε σε σχέση με άλλες περιοχές, με τα έσοδα της μάρκας Adidas, εξαιρουμένης της Yeezy, να αυξάνονται κατά 8% σε ετήσια βάση σε ουδέτερη νομισματική βάση, σε σύγκριση με κέρδη 10% έως 21% σε άλλες περιοχές.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η ασθενέστερη απόδοση αντανακλούσε την ευαισθησία της αγοράς στους δασμούς και την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα.

Οι κατασκευαστές αθλητικών ειδών προετοιμάζονται για τους εισαγωγικούς δασμούς του προέδρου Τραμπ, οι οποίοι έχουν πλήξει τα κέντρα παραγωγής στην Ασία που προμηθεύουν μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αγοράς υποδημάτων και ενδυμάτων.

«Το περιβάλλον είναι ασταθές με τις αυξήσεις των δασμών στις ΗΠΑ και μεγάλη αβεβαιότητα τόσο μεταξύ των λιανοπωλητών όσο και των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Gulden.

Παρά αυτές τις αντιξοότητες, η Adidas σημείωσε ότι η βελτίωση των προοπτικών της αντανακλά τις επιτυχημένες ενέργειες για την αντιστάθμιση των επιπλέον δαπανών που επιβλήθηκαν από τους δασμούς.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα, με στόχο λειτουργικά κέρδη περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αύξηση των πωλήσεων για το σύνολο του έτους (FY) κατά περίπου 9% σε σχέση με το 2024.