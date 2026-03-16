ADACOM και Lissi συνεργάζονται για την ενίσχυση του οικοσυστήματος EUDI Wallet στην Ελλάδα

Η ADACOM, θυγατρική της Byte, είναι ένας Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και ολοκληρωμένων λύσεων/υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας, με έδρα την Αθήνα και θυγατρικές στην Κύπρο και στο Βασίλειο του Μπαχρέιν. Η εταιρεία ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Lissi με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης του πλαισίου EUDI Wallet και την υποστήριξη οργανισμών και δημόσιων αρχών στην προετοιμασία τους για τον Κανονισμό eIDAS 2.0.

Η συνεργασία συνδυάζει τη σημαντική τεχνογνωσία της ADACOM σε PKI, ηλεκτρονικές υπογραφές και λύσεις ψηφιακής ταυτότητας, με το σύγχρονο EUDI Wallet Connector API της Lissi, δημιουργώντας ένα ευέλικτο και διαλειτουργικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής υποδομής European Digital Identity Wallet.

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με παρόχους και υφιστάμενα συστήματα

Η κοινή προσέγγιση επικεντρώνεται στη διαλειτουργικότητα και στη στενή συνεργασία με παρόχους τεχνολογίας, επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς, επιτρέποντας την ομαλή αποδοχή των wallets (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών KYC και EAA) μέσα σε υπάρχουσες επιχειρησιακές εφαρμογές — χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένες τροποποιήσεις στα συστήματα.

Μέσω ειδικών sandbox testing environments, έχουν ήδη επιδειχθεί επιτυχώς αρκετά πραγματικά σενάρια χρήσης, μεταξύ των οποίων:

Πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες KYC για κλάδους με υψηλές κανονιστικές απαιτήσεις

Ψηφιακές διαδικασίες δανειοδότησης και πιστωτικών εγκρίσεων βασισμένες σε επαληθευμένα δεδομένα ταυτότητας

Ενσωμάτωση δεδομένων wallet με Qualified Electronic Signatures (QES) για νομικά έγκυρες συναλλαγές

Τα αρχικά στάδια υλοποίησης επιβεβαιώνουν την τεχνολογική ετοιμότητα της λύσης και τη σημαντική μείωση της πολυπλοκότητας ενσωμάτωσης τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τους τελικούς χρήστες.

Στρατηγική προετοιμασία για το eIDAS 2.0

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ADACOM για την υποστήριξη πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ευθυγράμμιση με τις επερχόμενες απαιτήσεις του κανονισμού eIDAS 2.0.

Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της Lissi, η ADACOM ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της, με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση Qualified Electronic Attestations of Attributes (QEAA). Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέψει την έκδοση αξιόπιστων και νομικά έγκυρων ψηφιακών διαπιστευτηρίων, όπως επαγγελματικά προσόντα ή άδειες, απευθείας στα ψηφιακά πορτοφόλια των πολιτών.

«Με τη συνεργασία αυτή ενισχύουμε τη δέσμευσή μας να παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις ψηφιακής ταυτότητας, πλήρως ευθυγραμμισμένες με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε την ενσωμάτωση του EUDI Wallet για τους οργανισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, συμμόρφωσης και εμπιστοσύνης των χρηστών», δήλωσε ο Κώστας Νουσιάς, Trust Services Director της ADACOM.

Με κοινό όραμα τη δημιουργία μιας ασφαλούς, διαλειτουργικής και προσανατολισμένης στον χρήστη υποδομής ψηφιακής ταυτότητας, η ADACOM και η Lissi φιλοδοξούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος EUDI Wallet στην Ελλάδα.