ΑΒΑΞ: Ο στόχος για EBITDA 150 εκατ. το 2029, οι πυλώνες δράσης και το ομόλογο

Περαιτέρω επέκταση ως στρατηγική προτεραιότητα στη διεκδίκηση νέων έργων παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ από επερχόμενους διαγωνισμούς που φθάνουν σε προϋπολογισμό το 1,1 δισ, διεύρυνση της παρουσίας στον ενεργειακό κλάδο και συστηματική ανάπτυξη του real estate, αποτελούν την στόχευση του Ομίλου ΑΒΑΞ που αναμένει, έσοδα 800 εκατ. ευρώ και EBITDA 120 εκατ. το 2025.

Την ίδια ώρα η διοίκηση επιβεβαίωσε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξαμήνου στους αναλυτές, ότι εξετάζει την έκδοση ομολογιακού δανείου το οποίο όμως δεν είναι ώριμο ακόμη και στοχεύει σε EBITDA 150 εκατ. ευρώ έως το 2029, εκ των οποίων το 60% θα προέρχεται από τις κατασκευές και το υπόλοιπο 40% από άλλες δραστηριότητες. Η διοίκηση διατύπωσε εκ νέου το στόχο της διατήρησης του περιθώριο EBITDA κοντά στο 10% σημειώνοντας ότι εστιάζει στην ανάληψη ανάλογων έργων.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση νέων έργων, συμμετέχοντας στους επερχόμενους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ ύψους 1,1 δισ., χωρίς να αφήνει πίσω των τομέα των ακινήτων όπου επεκτείνεται, αναπτύσσοντάς χαρτοφυλάκιο 70 εκατ.

Αναλυτικότερα, η ΑΒΑΞ προβλέπει σημαντική ενίσχυση του Ενοποιημένου EBITDA την περίοδο 2024–2029. Συγκεκριμένα, το EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από €105 εκατ. το 2024 σε €150 εκατ. το 2029, σημειώνοντας άνοδο κατά 43%.

Η κύρια πηγή κερδοφορίας παραμένει ο κλάδος των Κατασκευών, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί από €65 εκατ. σε €90 εκατ.

Παρά τη λήξη της σύμβασης της Αττικής Οδού, η ΑΒΑΞ εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, το οποίο συνεχίζει να εξασφαλίζει σημαντικές ταμειακές ροές.

Συγκεκριμένα, για την πενταετία 2025–2029 τα έσοδα από τις παραχωρήσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε 156 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 39 εκατ. αναμένονται το 2025, 42 εκατ. το 2026, 38 εκατ. το 2027, 19 εκατ. το 2028 και 18 εκατ. ευρώ το 2029.

Σε ορίζοντα λήξης όλων των συμβάσεων, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 900 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική βαρύτητα του τομέα των παραχωρήσεων για τον Όμιλο. Αντίστοιχα, η εύλογη αποτίμηση των παραχωρήσεων στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 ανήλθε σε 423 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη διατηρούμενη αξία και προοπτική τους.

Ο Όμιλος δίνει σαφή προτεραιότητα και στη διεκδίκηση νέων ΣΔΙΤ, με αιχμή τους νέους οδικούς άξονες όπως Γιαννιτσά–Έδεσσα και Αμφίπολη–Δράμα, αλλά και την κατασκευή του νέου Θεαγένειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα μάλιστα προχώρησε στην υπογραφή του ΣΔΙΤ για το αρδευτικό δίκτυο Ταυρωπού, στο οποίο η εταιρεία συμμετέχει με 53 εκατ. ευρώ, ενίσχυσε το ανεκτέλεστο στα 2,76 δισ. ευρώ.

Οι Παραχωρήσεις διατηρούν σταθερή συνεισφορά περίπου €36 εκατ., ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η προβλεπόμενη ανάπτυξη από τις Λοιπές δραστηριότητες – όπως η ενέργεια και η ηλεκτροκίνηση (e-mobility) – οι οποίες ενισχύονται από €8 εκατ. το 2024 σε €24 εκατ. το 2029.

Όσον αφορά την πορεία των εσόδων, η διοίκηση εκτίμησε ότι τα 800 εκατ. ευρώ που αναμένονται για το 2025 θα διατηρηθούν σε παρόμοια επίπεδα και τα επόμενα χρόνια, καθώς στηρίζονται σε διεθνές χαρτοφυλάκιο έργων που εξασφαλίζει σταθερές ροές.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ομίλου, Αντώνης Μιτζάλης, επεσήμανε ότι το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο παραμένει ισχυρό και οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν.

Παράλληλα όσον αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων αυτό παραμένει σε υψηλά επίπεδα 2,8 δισ. ευρώ, παρά την επίτευξη σημαντικού τζίρου στο Α' εξάμηνο, και με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των υπό εκτέλεση έργων είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επίτευξη τουλάχιστον του ίδιου επιπέδου τζίρου για τα επόμενα 2-3 έτη. Για τη διατήρηση του ανεκτέλεστου σε υψηλά επίπεδα, η διοίκηση του Ομίλου υπογράμμισε ότι συμμετέχει σε όλους τους σημαντικούς διαγωνισμούς και στοχεύει σε ανάληψη νέων έργων που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο υφιστάμενο μερίδιο αγοράς της.

Σημειώνεται ότι κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 προστέθηκαν νέα συμβόλαια ύψους €262 εκατ., ενώ λόγω εκτέλεσης έργων αφαιρέθηκαν €459 εκατ. Έτσι, το Backlog στις 30.06.2025 διαμορφώθηκε σε €2.695 εκατ.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, το 85% του Backlog αφορά έργα στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 15% προέρχεται από διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρής παρουσίας στην εγχώρια αγορά και παράλληλα τη δραστηριότητα στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Χρήστος Ιωάννου, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του εξαμήνου «ιδιαίτερα σημαντικά για την εταιρεία», τονίζοντας ότι επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες που είχε ήδη επικοινωνήσει ο όμιλος στην αγορά. «Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να αποδεικνύουμε ότι όσα είχαμε πει αποδείχθηκαν σωστά και ελπίζουμε τα επόμενα αποτελέσματά μας να είναι ακόμη καλύτερα», σημείωσε.

Σχετικά με τον δεύτερο βραχίονα ανάπτυξης την AVAX Development αυτή διατηρεί pipeline δέκα projects συνολικής αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται περίπου 175 κατοικίες που θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια, καλύπτοντας τη ζήτηση για ποιοτικές παραθεριστικές και αστικές κατοικίες. Η Κρήτη κατέχει κεντρικό ρόλο με το συγκρότημα Blue Echoes στις Καλύβες Χανίων (28 κατοικίες με κοινόχρηστες και ιδιωτικές πισίνες), το Petra Salis στην Κίσσαμο (14 παραθαλάσσιες κατοικίες) και το Olealand στο Μάλεμε, με έμφαση στην ιδιωτικότητα και την τοπική αρχιτεκτονική.

Επιπλέον, σχεδιάζονται αναπτύξεις σε Αστυπάλαια και Άνω Κουφονήσι, προσαρμοσμένες στη φυσιογνωμία των νησιών και με στόχευση σε κοινό που αναζητά υψηλή ιδιωτικότητα και επενδυτική προοπτική. Στην Αττική, η AVAX Development προχωρά το H2 Residences στο Ελληνικό (16 κατοικίες κοντά στο Μητροπολιτικό Πάρκο), ενώ στον Πειραιά συμμετέχει σε έργο μικτών χρήσεων στο παραθαλάσσιο ακίνητο της πρώην ΒΕΛΚΑ, σε συνεργασία με τη Dimand. Το project θεωρείται στρατηγικής σημασίας λόγω της τοποθεσίας του, στην είσοδο της παραλιακής ζώνης, με άμεση πρόσβαση σε συγκοινωνιακά δίκτυα και απεριόριστη θέα στη θάλασσα.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στην ενέργεια στην οποία επίσης ο όμιλος επενδύει με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη του και την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, το χαρτοφυλάκιο που έχει ήδη ρευστοποιηθεί περιλάμβανε αιολικά έργα ισχύος 70 MW, με αποτίμηση €1,7 εκατ. ανά MW, φωτοβολταϊκά 3 MW με €1 εκατ. ανά MW, καθώς και αιολικά έργα έτοιμα προς κατασκευή (RTB) 40 MW με αποτίμηση €0,3 εκατ. ανά MW, αποφέροντας σημαντικές υπεραξίες στον Όμιλο. Παράλληλα, «τρέχει» η ανάπτυξη ενός νέου, πιο φιλόδοξου χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνει 300 MW αιολικών, σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) 50 MW/100 MWh και ένα υβριδικό έργο φωτοβολταϊκών με αποθήκευση 2 MW/5 MWh.

Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση προς συνδυαστικές λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας επιβεβαιώνει την πρόθεση της εταιρείας να αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ενεργειακή μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΒΑΞ έχει ήδη καταθέσει στο Υπουργείο Ενέργειας πρόταση για την ανάπτυξη και σύνδεση BESS ισχύος 50 MW στη Βοιωτία.