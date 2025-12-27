ΑΒ Βασιλόπουλος: Επένδυση στο franchise και στην τεχνολογία

Η χρονιά για την ΑΒ Βασιλόπουλος, σύμφωνα με πηγές, κλείνει πολύ καλά με το επενδυτικό πλάνο να προχωράει και την στρατηγική της εταιρείας να εστιάζει στην ιδιωτική ετικέτα, την τεχνολογία και το omnichannel.

Οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την τελευταία τριετία αναδιαμορφώνουν το δίκτυό τους με στόχο την αποδοτικότητα. Έτσι, και ο ΑΒ Βασιλόπουλος στρέφεται σε ευέλικτα μοντέλα, επενδύοντας σε μικρότερα καταστήματα γειτονιάς και επεκτείνοντας το δίκτυο franchise. Αυτή η στρατηγική εξυπηρετεί δύο στόχους, πρωτίστως την κάλυψη αγορών με μικρότερη πυκνότητα και δεύτερον την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που αποτελεί δομικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.

Η στρατηγική για το δίκτυο καταστημάτων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων με στρατηγική επένδυση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του δικτύου παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής της, με συνδυασμό εταιρικών και franchise καταστημάτων. Σήμερα, διαθέτει περίπου 650 καταστήματα, ενώ στόχος της για το 2028 είναι να ξεπεράσει τα 900, εκ των οποίων τα 700 μέσω συνεργατών (franchise), αποδεικνύοντας ότι η ευελιξία σημαίνει αναδιάρθρωση με στρατηγικό όραμα. Επενδύει σε νέα καταστήματα, νέα σημεία σε κομβικές περιοχές, αλλά και στην ανακαίνιση των υπαρχόντων καταστημάτων.

Φέτος, η εταιρεία μεταστέγασε το κατάστημά της στη Ρόδο, σε ένα σύγχρονο κατάστημα μέσα στην πόλη, ενώ ανακαίνισε τη ναυαρχίδα κατάστημά της της Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Πυλαίας. Η εταιρεία συνεργάζεται με πάνω από 210 franchisees, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια συνειδητή επιλογή στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα.

Τα μοντέλα του franchise

Η ΑΒ Βασιλόπουλος λειτουργεί δύο βασικά μοντέλα franchise που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Τα AB Shop & Go ως μικρά καταστήματα γειτονιάς, είναι σχεδιασμένα για περιοχές υψηλής πυκνότητας, όπου η ταχύτητα και η ευκολία αποτελούν προτεραιότητα. Αντίστοιχα, τα ΑΒ Συνεργάτης απευθύνονται σε μικρότερες ή και μεγαλύτερες πόλεις, νησιά και τουριστικές περιοχές, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και εγγύτητα στις τοπικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία καλύπτει διαφορετικά προφίλ ζήτησης, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα σε ποιότητα και προσιτές τιμές. Να σημειώσουμε ότι η εταιρεία αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, από τον εντοπισμό και τη μίσθωση του ακινήτου, έως τον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό, τη διασφάλιση προμηθειών και την εκπαίδευση της ομάδας. Η δεκαετής σύμβαση συνεργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης, προσφέρει στον επιχειρηματία ορίζοντα σταθερότητας και μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης.

Τεχνολογία και omnichannel στο επίκεντρο

Η εταιρεία επενδύει επιπλέον σε τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν την αγοραστική εμπειρία, όπως έξυπνα ταμεία, ηλεκτρονικές ετικέτες, εφαρμογές πιστότητας και υπηρεσίες άμεσης παράδοσης μέσω συνεργασιών με delivery πλατφόρμες.

Το AB e-shop και η εφαρμογή AB App δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον omnichannel, όπου ο πελάτης επιλέγει πώς, πότε και από πού θα ψωνίσει. Ουσιαστικά η ΑΒ αναπτύσσει ένα πλήρες omnichannel οικοσύστημα, που συνδυάζει το AB e-shop και το AB app με τα φυσικά σημεία, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία για τον καταναλωτή.

Με 40 hubs υποστήριξης online πωλήσεων και συνεργασίες με efood, Wolt, BOX και Skroutz, η εταιρεία καλύπτει σχεδόν το σύνολο της Αττικής με υπηρεσίες παράδοσης εντός μίας ώρας, ενώ το e-commerce αντιπροσωπεύει ήδη το 4% των συνολικών της πωλήσεων. Παράλληλα, το 70% των εταιρικών καταστημάτων διαθέτει αυτόματα ταμεία εξυπηρέτησης, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένεται να φτάσουν τα 200 σημεία (670 μηχανήματα). Η χρήση ηλεκτρονικών ετικετών τιμών (ESL) επεκτείνεται σε 190 καταστήματα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα.

Ιδιωτική ετικέτα

Τέλος, να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία έχουν κερδίσει εξαιρετικά σημαντικό μερίδιο αγοράς. Η ΑΒ διαθέτει σήμερα πάνω από 2.700 κωδικούς own brands και στοχεύει να προσθέσει ακόμη 1.000 νέους έως το 2027. Περίπου το 80% των συνεργατών της είναι Έλληνες παραγωγοί, γεγονός που ενισχύει την εγχώρια παραγωγή και διασφαλίζει σταθερή ποιότητα σε προσιτές τιμές.