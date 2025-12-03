Στη Grant Thornton, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μία νέα τεχνολογική δυνατότητα. Αποτελεί μία νέα γλώσσα προόδου, που μιλιέται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και όραμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Future Unfold επέστρεψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με θέμα "Framing the Future of Technology", αναδεικνύοντας την ουσία της μετάβασης που έχουμε μπροστά μας: τη Συμβίωση ανθρώπου και τεχνολογίας. Ένα σημείο στο οποίο η γνώση γίνεται δύναμη, η καινοτομία γίνεται πράξη και το μέλλον γίνεται παρόν.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικής και τεχνολογικής κοινότητας, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, και του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Bespoke SGA Holdings και Προέδρου του ΣΕΒ. Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος, Μαρία Σαράφογλου.

Το 3ο Future Unfold της Grant Thornton χαρτογραφεί τη «Συμβίωση» ανθρώπου και τεχνολογίας

Για τρίτη χρονιά, το Future Unfold αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναδεικνύοντας τους άξονες μίας δυναμικής συνύπαρξης, εκεί όπου ο άνθρωπος και η τεχνολογία συναντιούνται για να διαμορφώσουν το μέλλον της επιχειρηματικής προόδου.

Καλωσορίζοντας το κοινό, ο Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, αναφέρθηκε στη διεθνή αναγνώριση που έχει λάβει ο θεσμός, αλλά και στον ρόλο της Grant Thornton στη νέα εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης. Μεταξύ άλλων σημείωσε: «Στην Grant Thornton, δεν αντιμετωπίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα πεδίο ανταγωνισμού αλλά συνεργασίας. Δεν βλέπουμε στο πρόσωπο της τεχνολογίας μία μορφή σύγκρουσης αλλά αρμονίας. Αυτή ακριβώς η αντίληψη ενσαρκώνει τη φετινή μας θεματική: τη Συμβίωση – την αλληλεπίδραση και την αμοιβαία εξέλιξη ανθρώπου και τεχνολογίας. Για εμάς, η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο που διεκδικεί τη θέση μας, αλλά ένας συνοδοιπόρος που πολλαπλασιάζει τη δημιουργικότητά μας, την ικανότητά μας για καινοτομία και την ευελιξία μας. Από την ανακοίνωση και τη λειτουργία του AI Center of Excellence, στόχος μας παραμένει να στεκόμαστε σταθερός σύμμαχος των επιχειρήσεων, ώστε αυτές με τη σειρά τους να μετατρέπουν τις προκλήσεις της τεχνολογίας σε ευκαιρίες και να αξιοποιούν την καινοτομία ως στρατηγικό τους πλεονέκτημα».

Αμέσως μετά, την εκδήλωση προλόγισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος, κατά την τοποθέτησή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Η εκδήλωση της Grant Thornton ήταν πολύ σημαντική, διότι σε λίγο καιρό θα μιλάμε για τον κόσμο πριν και τον κόσμο μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της κυβέρνησης είναι αυτά που πετύχαμε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με την απονομή των εκκρεμών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, να τα πετύχουμε στα αμέσως επόμενα χρόνια και με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη προχωρούμε στην αξιοποίηση εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης σε μια σειρά από περιπτώσεις, όπως για την απλοποίηση των διαδικασιών του Δημοσίου. Είναι μια επανάσταση που αφορά την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, την καθημερινότητά μας. Έχει μεγάλες ευκαιρίες και σημαντικούς κινδύνους. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, με σχέδιο και με ανθρώπους που θα δουλέψουν συντεταγμένα πάνω σε αυτό το μεγάλο εθνικό πλάνο».

O Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τον κ. Βασίλη Καζά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton και τον Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting, κ. Νικόλαο Καραμούζη

Η Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner και Head of Technology στην Grant Thornton, παρουσίασε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας "Technology & Beyond: Future in Symbiosis", η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω ποιοτικών, διαδικτυακών συνεντεύξεων με 10 στελέχη ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η φετινή έρευνα της Grant Thornton, μεταξύ άλλων, κατέγραψε ότι, παρότι οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ξεκάθαρα τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η υιοθέτησή της παραμένει αργή λόγω φόβου, κόστους και περιορισμένης κατανόησης. Παράλληλα, αναδεικνύεται μία σημαντική διάκριση ανάμεσα στις γρήγορες τεχνολογικές αναβαθμίσεις και στον ολιστικό ψηφιακό μετασχηματισμό, που απαιτεί ριζική αλλαγή κουλτούρας. Τέλος, προκύπτει ότι το προφίλ της ηγεσίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, με τους πιο «τολμηρούς οραματιστές» να οδηγούν τον δρόμο προς μια ουσιαστική Συμβίωση ανθρώπου και τεχνολογίας.

Η κ. Αγγελοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά «Το Future Unfold και η έρευνα ανέδειξαν φέτος την πρώτη πραγματική μετατόπιση: από τον ενθουσιασμό… στη συνύπαρξη. Με στρατηγική, data και AI να λειτουργούν ως ο νέος δείκτης αριστείας. Οι επιχειρήσεις που θα επενδύσουν, θα ηγηθούν στην επόμενη τριετία. Σήμερα ανακοινώσαμε και το Symbiosis Index, ένα πρωτοποριακό metric framework που δημιουργήσαμε στο AI CoE και που αποτυπώνει πώς ένας οργανισμός συμβιώνει με την τεχνολογία. Εμείς στο AI CoE παραμένουμε συνοδοιπόροι σε αυτό το πολύ συναρπαστικό ταξίδι.»

Στη συνέχεια, έλαβε μέρος η συζήτηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting, κ. Νικόλαο Καραμούζη, και τον κ. Βασίλη Καζά, για την Τεχνολογία, την Ανάπτυξη και την Οικονομική Πολιτική στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων στον εποικοδομητικό διάλογο ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν αρκούν μόνο οι πιο γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης, αυτή η ανάπτυξη πρέπει να έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά και πρέπει να συνδέεται τελικά με τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Και χαίρομαι γιατί και ο κόσμος των επιχειρήσεων προτάσσει αυτή την έννοια της παραγωγικότητας. Παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση τεχνολογίας δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα. Γι’ αυτό και αυτή η στρατηγική έχει τόσο μεγάλη σημασία.

Έχει σημασία, επίσης, να ξετυλίγεται οριζόντια. Είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο ασχολείται ουσιαστικά με την ψηφιακή μετάπτωση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε οριζόντια πολιτικές, συνεργαζόμενοι με πολλά Υπουργεία, είτε μιλάμε για υποδομές είτε μιλάμε για υπηρεσίες είτε μιλάμε για νέα προϊόντα είτε μιλάμε για νέες εφαρμογές».

Κατά τη διάρκεια του Future Unfold, πραγματοποιήθηκαν δύο πάνελ συζήτησης με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας. Στο πρώτο πάνελ με θέμα “Sector Deep-Dive: Technological Transformation Across Industries” συμμετείχαν οι Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group COO & Διεθνείς Δραστηριότητες της Eurobank Α.Ε., η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, η Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas και ο Μίνως Γαροφαλάκης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ & Καθηγητής στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η συζήτηση ανέδειξε τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε θέματα κυβερνοασφάλειας, επενδύσεων, δεξιοτήτων και ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και τις μεγάλες διαφορές στις ταχύτητες υιοθέτησης νέων τεχνολογιών ανά κλάδο.

Το δεύτερο πάνελ με θέμα “The Transformative Power of Symbiosis to Life, Business and Society” εστίασε στη στρατηγική σημασία της «Συμβίωσης» για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οργανωσιακή ανθεκτικότητα και την ενδυνάμωση των ανθρώπων σε μία εποχή ριζικών τεχνολογικών αλλαγών. Στην ενδιαφέρουσα συζήτηση, που συντόνισε ο Πρόεδρος της Grant Thornton Consulting, κ. Νικόλαος Καραμούζης συμμετείχαν ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings Α.Ε. και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, η Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Executive Director του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και ο Βασίλης Ε. Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank.

Στο πλαίσιο της ενότητας «Future Framed by», σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και θεσμικής κοινότητας μοιράστηκαν τη δική τους οπτική για το μέλλον της τεχνολογίας και της οικονομίας. Οι βιντεοσκοπημένες ομιλίες των Ευάγγελου Μυτιληναίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, Αντώνη Παπαδημητρίου, Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση, Χρήστου Μεγάλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς και του Γιώργου Πιτσιλή, Διοικητή της ΑΑΔΕ, αποδόθηκαν στη σκηνή ως ολογραμματικές προβολές, αξιοποιώντας μια σύγχρονη τεχνική προβολής που δημιουργεί την αίσθηση φυσικής παρουσίας χωρίς την ανάγκη φυσικής συμμετοχής.

Αναφερόμενος στην εκδήλωση, ο κ. Καραμούζης σημείωσε: «Το Future Unfold αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό για την Grant Thornton, αναδεικνύοντας τη βαθιά μας δέσμευση να πρωτοστατούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις που μεταμορφώνουν την οικονομία και την κοινωνία. Στη φετινή διοργάνωση, η οποία εστιάζει στη Συμβίωση ανθρώπου και τεχνολογίας, αναδείξαμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση και οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργούν ως καταλύτες για την επιχειρηματική πρόοδο, αλλά και για μια νέα εποχή συνεργασίας ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνολογία. Με στρατηγικές πρωτοβουλίες που προωθούν την τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο, επιδιώκουμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις ώστε να εξελιχθούν, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο μέλλον σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά. Στόχος μας είναι να συνδημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως σύμμαχος, ενισχύοντας τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας και της χώρας μας».

Η βραδιά πλαισιώθηκε και από ένα συμβολικό, καλλιτεχνικό δρώμενο. Με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης τα πορτραίτα των συμμετεχόντων μεταμορφώθηκαν σε μια ενιαία ψηφιακή σύνθεση, η οποία παρουσιάστηκε ζωντανά επί σκηνής, αποτυπώνοντας με τρόπο εικαστικό και περίτεχνο την κεντρική ιδέα της διοργάνωσης, όπου άνθρωπος και τεχνολογία συνδημιουργούν, συμπράττουν και διαμορφώνουν μαζί το μέλλον.

Η Grant Thornton χτίζει ένα οικοσύστημα ανθρώπων, ιδεών και προόδου. Το τεχνολογικό φόρουμ της Grant Thornton αποτελεί την επιβεβαίωση του οράματος της εταιρείας για ένα ψηφιακό μέλλον, στο οποίο η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν τους βασικούς μοχλούς εξέλιξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της.

Μέσα από το 3ο Future Unfold, η Grant Thornton επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως καταλύτης τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στην Ελλάδα. Με το AI Center of Excellence, το Symbiosis Index και μια σειρά πρωτοποριακών λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, η εταιρεία θέτει τα θεμέλια για ένα μέλλον στο οποίο ο άνθρωπος και η τεχνολογία δεν απλώς συνυπάρχουν, αλλά συμβιώνουν δημιουργικά.