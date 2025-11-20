2ο Roche Partner’s Day: Μια διήμερη συνάντηση αφιερωμένη στη συνεργασία, τον διάλογο και την καινοτομία στον διαγνωστικό τομέα

Η Roche Diagnostics Hellas, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για στήριξη και ενδυνάμωση των συνεργατών της, πραγματοποίησε με επιτυχία το 2ο Roche Partner’s Day, μια εκδήλωση αφιερωμένη στη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσης και την πρόοδο της διαγνωστικής.

Η διοργάνωση αποτέλεσε πεδίο διαλόγου σχετικά με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες της Roche Diagnostics Hellas στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Παρείχε, επίσης, την ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και απόψεων γύρω από τις νέες εξελίξεις και τις προοπτικές στον κλάδο των Διαγνωστικών.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις στα διαγνωστικά προϊόντα και τις λύσεις της Roche σε τομείς όπως, η αιματολογία, η ανοσολογία και τα συστήματα αυτοματοποίησης αλλά και να συζητήσουν θέματα που αφορούν στην καθημερινή τους δραστηριότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι θεματικές ενότητες που επικεντρώθηκαν στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης στη διαγνωστική αλυσίδα, στην εξέλιξη της εξατομικευμένης ιατρικής, στην αξία της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών, καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας μεταξύ Roche και συνεργαζόμενων φορέων για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

«Η επιτυχία του 2ου Roche Partner’s Day αναδεικνύει την αξία της συνεργασίας, του διαλόγου και της αλληλοκατανόησης. Για εμάς στη Roche Diagnostics Hellas, είναι εξίσου σημαντικό να ακούμε τους συνεργάτες μας, να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και να καινοτομούμε μαζί, με κοινό στόχο την πρόοδο και τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες μεταφέρουμε στην Ελλάδα την παγκόσμια τεχνογνωσία και καινοτομία της Roche, χτίζοντας ισχυρές και διαρκείς σχέσεις εμπιστοσύνης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας», δήλωσε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Chapter Leader Diagnostics Healthcare Solutions, Roche Diagnostics Hellas.

Με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία και τη συνεχή υποστήριξη του οικοσυστήματος υγείας, η Roche Diagnostics Hellas συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και στην ενίσχυση της αξίας της διάγνωσης στη χώρα μας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη από τους επίσημους συνεργάτες της Roche Diagnostics Hellas: Ιατρική Υποστήριξη ΟΕ <Σαρχιανάκης - Φραγκουλάκης>, Χημική Διαγνωστική Θεσσ/λιας IKE <Μπουγουλιάς Σ.-Πλέσσια Γ.>, Πνοή Α.Ε., Τολιόπουλος Διαγνωστικά Α.Ε.