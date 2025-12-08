1ο Σχολικό Τουρνουά Unified Καλαθοσφαίρισης Special Olympics Hellas

Σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε το 1ο Σχολικό Τουρνουά Unified Καλαθοσφαίρισης των Special Olympics Hellas, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τα Special Olympics Hellas και την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Ανατολικής Αττικής.



Η δράση υλοποιήθηκε στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Κορωπίου «Γ.Σ. Παπασιδέρης», με τη συμμετοχή 85 μαθητών με και χωρίς νοητική αναπηρία από 9 σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Τα σχολεία αυτά είναι πιστοποιημένα από τα Special Olympics Hellas ως Σχολεία Ενταξιακού Αθλητισμού χάρη στη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Special Olympics Hellas «Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.». Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 22ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Καλαθοσφαίρισης Special Olympics 2025 με τη συμμετοχή αθλητών Καλαθοσφαίρισης των Special Olympics Hellas.



Τη διοργάνωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συνεχάρη μαθητές και εκπαιδευτικούς για το πνεύμα συνεργασίας που αναδεικνύουν οι Μεικτές - Unified δράσεις.