100% Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ: Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

Το 100% Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, συμμετείχε στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε στις 07 και 08 Μαρτίου, ως επίσημος χορηγός ενυδάτωσης και επίσημο «νερό του αγώνα» από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το 2012. Με την παρουσία του στη διοργάνωση παρείχε την απαραίτητη ενυδάτωση στους 25.000 συμμετέχοντες της διαδρομής, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή του να βρίσκεται δίπλα σε όσους επιλέγουν έναν ενεργό και ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Στο περίπτερο του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, στο Χωριό των Χορηγών, οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες του Ημιμαραθωνίου είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως το δημοφιλές bottle flip challenge που χάρισε μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους, καθώς και να φωτογραφηθούν στο ειδικά διαμορφωμένο photobooth, απαθανατίζοντας τις εμπειρίες τους από την διοργάνωση. Επίσης, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου η ομάδα του ΑΥΡΑ προσέφερε 1.500 λουλούδια σε γυναίκες που επισκέφθηκαν το περίπτερο, ως μία συμβολική κίνηση.

Παράλληλα, για ακόμα μία χρονιά, το 100% Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ υποστήριξε τη διαδρομή της πρωταθλήτριας, AVRA Ambassador, Αναστασίας Μαρινάκου, η οποία διαπρέπει στον στίβο και φέτος διαγωνίστηκε στον 14ο Ημιμαραθώνιο. Η Αναστασία Μαρινάκου ήρθε πρώτη, σημειώνοντας μία εκπληκτική επίδοση με χρόνο 1:14:27 και ενέπνευσε χιλιάδες συμμετέχοντες και θεατές, κατακτώντας τον τρίτο της τίτλο στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, λίγες μόλις ημέρες μετά το πανελλήνιο ρεκόρ της. Δίπλα της αγωνίστηκε και η ΑΥΡΑ Running Team, με περισσοτέρους από 320 δρομείς, εργαζόμενους και συνεργάτες της Coca-Cola Τρία Έψιλον, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους ανέδειξαν την αξία της άθλησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι δρομείς και οι επισκέπτες έλαβαν την απαραίτητη υποστήριξη στους σταθμούς ενυδάτωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, από την εκκίνηση έως και τη γραμμή τερματισμού, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά τους και επιβραβεύοντας το αθλητικό πνεύμα.

Με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διοργάνωσης, το ΑΥΡΑ, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, στήριξε τη βελτίωση της διαχείρισης απορριμμάτων τοποθετώντας Μπλε Κάδους για ανακυκλώσιμα υλικά κατά μήκος των διαδρομών, ενώ επιπλέον σημεία ανακύκλωσης ήταν διαθέσιμα και στο περίπτερο στο Σύνταγμα. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση μιας πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνης αθλητικής κοινότητας.