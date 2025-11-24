ΥΠΕΝ: Επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του Υδροηλεκτρικού Έργου Μεσοχώρας Τρικάλων

Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση μελετών που απαιτούνται για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Υδροηλεκτρικού Έργου Μεσοχώρας Τρικάλων, έργο που εκκρεμεί εδώ και 24 χρόνια, υπεγράφη σήμερα μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΔΕΗ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας, οι βουλευτές Τρικάλων Κωνσταντίνος Σκρέκας, Θανάσης Λιούτας και Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αλέξιος Παΐζης.

Το έργο βρίσκεται στov άνω ρoυ του ποταμού Αχελώου στη θέση «Ρομωσέϊκα», αποτελεί έργο ταμίευσης και υδροηλεκτρικής αξιοποίησης ισχύος 161,6 MW και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Πύλης του Ν. Τρικάλων.

Πρόκειται όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ για ένα εμβληματικό έργο, που έχει χαρακτηριστεί από σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ως γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, αφού όταν θα λειτουργήσει θα εξυπηρετεί σημαντικές ενεργειακές ανάγκες, με ανανεώσιμη ενέργεια της τάξης των 360 GWh ετησίως. Έτσι θα συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία και στην εκπλήρωση των στόχων του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Το έργο ξεκίνησε το 1986 και έχει σε μεγάλο βαθμό κατασκευαστεί στο σύνολό του ήδη από το 2001, έχουν δαπανηθεί πάνω από 300 εκατ. ευρώ (ή 500 εκατ. ευρώ σε σημερινή αξία), ωστόσο η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του έργου είχε διακοπεί, λόγω χρόνιων δικαστικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες προέκυψαν από επαναλαμβανόμενες προσφυγές φορέων και κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σήμερα, προστίθεται, 24 χρόνια μετά, επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου.

Συγχρόνως, εκκινεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του έργου. Θα προηγηθεί σχετική διαβούλευση της ΔΕΗ, με τις αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς βουλευτές. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας, η οποία θα ξεκινήσει το έργο της από την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών τελικής ωρίμανσης του έργου και εκκίνησης των εργασιών ολοκλήρωσής του μέχρι το τέλος του 2026.

Η ΔΕΗ, ως φορέας κατασκευής και λειτουργίας του ΥΗΕ Μεσοχώρας με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, με προϋπολογισμό 1.313.160 ευρώ, καθίσταται υπεύθυνη για την εκπόνηση των απαραίτητων Μελετών για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων. Οι σχετικές διαδικασίες εκκινούν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης.

«Το εν λόγω ΥΗΕ σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της χώρας μας, με επίκεντρο την ασφαλή μετεγκατάσταση του πληθυσμού με πλήρη αποζημίωση των ιδιοκτητών. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών αποτυπώνεται ρητά η βούληση της Πολιτείας για την προστασία των κατοίκων, αλλά και όσων διαθέτουν ιδιοκτησίες στον οικισμό της Μεσοχώρας και επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου», καταλήγει το ΥΠΕΝ.