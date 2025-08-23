WindEurope: Προτείνει ειδικό ταμείο για τα αιολικά - «Ανάχωμα» στην κινεζική επέλαση

Τη δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για την αιολική ενέργεια προτείνει η WindEurope, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας, την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθαρής τεχνολογίας και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Η πρόταση κατατίθεται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει προϋπολογισμό-ρεκόρ 1,985 τρισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη WindEurope, η πρόταση της Κομισιόν κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την απλοποίηση κανόνων και την ενίσχυση της καινοτομίας, ωστόσο παραλείπει τη στοχευμένη στήριξη της αιολικής ενέργειας, η οποία αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την απεξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα και για την ενεργειακή αυτονομία.

Η ένωση υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας προσφέρει σημαντικές υπεραξίες στην Ευρώπη: σχεδόν όλες οι ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται στην ΕΕ προέρχονται από ευρωπαϊκούς κατασκευαστές, ενώ η βιομηχανία προσθέτει 54 δισ. ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ και απασχολεί 370.000 άτομα. Κάθε νέα χερσαία ανεμογεννήτρια συνεισφέρει 16 εκατ. ευρώ στην οικονομία, ενώ οι υπεράκτιες 45 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω, η WindEurope προειδοποιεί για την ενίσχυση της κινεζικής παρουσίας στην αγορά. Οι κινεζικές εταιρείες, όπως αναφέρεται, επωφελούνται από κρατική στήριξη, επενδύουν τρεις φορές περισσότερα σε έρευνα και καινοτομία και προσφέρουν γενναιόδωρους όρους χρηματοδότησης, μερικές φορές με αναβολή πληρωμής έως και τρία χρόνια.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρή πίεση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και απειλεί την παγκόσμια πρωτοπορία της ΕΕ στον τομέα.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η WindEurope ζητά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Έρευνας και Ανταγωνιστικότητας για την Αιολική Ενέργεια, ως υπο-ταμείου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.

Το ταμείο θα λειτουργεί ως «one-stop-shop» για όλες τις δράσεις που αφορούν την αιολική ενέργεια, από την έρευνα και καινοτομία μέχρι την ανάπτυξη και την κλιμάκωση της παραγωγής, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 11,6 δισ. ευρώ: 2,1 δισ. για έρευνα, 9 δισ. για scale-up και ανταγωνιστικότητα και 500 εκατ. για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Η WindEurope τονίζει επίσης την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση υποδομών, όπως λιμάνια και μεταφορικά μέσα, κρίσιμα για την ανάπτυξη υπεράκτιων πάρκων. Την τελευταία τριετία επενδύθηκαν 6,7 δισ. ευρώ, ωστόσο απαιτούνται επιπλέον 6,4 δισ. για να καλυφθούν οι ανάγκες.

Η διαδικασία για το νέο ΠΔΠ ξεκίνησε ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα παρουσιάσει δεύτερο πακέτο προτάσεων, εγκαινιάζοντας διετή διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τελική συμφωνία να αναμένεται έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Στο μεσοδιάστημα, η WindEurope δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την πίεση για ένα ειδικό ταμείο, που θα θωρακίσει την ευρωπαϊκή ηγεσία στην αιολική ενέργεια, θα υποστηρίξει τη βιομηχανία καθαρής τεχνολογίας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ, αποτελώντας καταλύτη για το στόχο του net-zero.