Προς οριστικοποίηση οδεύει μια συμφωνία, με βαρύ αποτύπωμα για τον χάρτη των ροών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, στο περιθώριο της P-TEC.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία και Ουκρανία προχωρούν σε συντονισμένο αίτημα προς τις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές τους για την έγκριση του Route 2, του νέου προϊόντος μεταφοράς που «πιάνει» στην Αμφιτρίτη —την είσοδο του FSRU Αλεξανδρούπολης— διασυνδέεται με τον IGB και από εκεί εντάσσεται στον Κάθετο Διάδρομο.

Η κίνηση, εφόσον εγκριθεί, ανοίγει μια δεύτερη σταθερή διαδρομή μέσα στον άξονα Βορρά–Νότου και τοποθετεί την Ελλάδα ακόμη πιο κεντρικά στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό.

Το Route 2 είναι το δεύτερο οργανωμένο προϊόν που «χτίζει» ο ΔΕΣΦΑ, με ξεκάθαρο στόχο να εξυπηρετήσει ροές από την Αλεξανδρούπολη προς την Ουκρανία και τη ΝΑ Ευρώπη. Πέρα από την τεχνική διάσταση, το νέο σχήμα λειτουργεί ως «μονιμοποίηση» της συνεργασίας των διαχειριστών στον Κάθετο Διάδρομο, αποτυπώνοντας στην πράξη ότι οι εισαγωγές LNG μέσω ελληνικών υποδομών μπορούν να μετεξελιχθούν σε σταθερή διαμετακόμιση προς τις αγορές της περιοχής.

Αμέσως μετά τις εγκρίσεις των Ρυθμιστικών Αρχών, στο πρόγραμμα μπαίνουν οι πρώτες δημοπρασίες χωρητικότητας για το Route 2. Η αγορά περιμένει ότι οι νέες δεσμεύσεις θα ανοίξουν τον δρόμο για αυξημένες ροές προς Βαλκάνια και Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη, στη λογική ενός δεύτερου «αυτοκινητόδρομου» που, σε βάθος χρόνου, μπορεί να υποκαταστήσει έως και 15 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου που σήμερα εξακολουθούν να διοχετεύονται στην περιοχή. Στην πράξη, πρόκειται για την εμπορική ωρίμανση ενός σχεδίου που στηρίζει τα ελληνικά τερματικά LNG, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού σε ολόκληρη τη γειτονιά.

Το νέο προϊόν «πατά» πάνω στην εμπειρία του Route 1, το οποίο αναβαθμίστηκε πρόσφατα και τέθηκε σε διάθεση για έξι μήνες, έως τον Απρίλιο του 2026, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες της Ουκρανίας. Η πρώτη δημοπρασία του βελτιωμένου Route 1 στα τέλη Οκτωβρίου έκλεισε με δεσμευμένη ποσότητα 6.320.000 kWh την ημέρα (6,32 GWh/ημέρα) για τον Νοέμβριο από τρεις χρήστες, μέσω της Διαβαλκανικής οδού (Trans-Balkan). Στόχος του ΔΕΣΦΑ είναι μέσα στο 2026 το Route 1 να προσφέρεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε οι συμμετέχοντες να δουλεύουν με πιο προβλέψιμα «πακέτα» δυναμικότητας.

Στο επίπεδο των υποδομών, ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη δρομολογήσει συντονισμένες επενδύσεις για να υποδεχθούν το αυξημένο φορτίο στις εισόδους της χώρας και να ενισχυθεί η εξαγωγική ικανότητα προς τη ΝΑ Ευρώπη. Το εθνικό στοίχημα παραμένει ότι έως το 2028 θα έχει αντικατασταθεί πλήρως το υπόλοιπο των 3,5 δισ. κυβικών μέτρων ρωσικού αερίου που εξακολουθεί να εισάγεται. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμφωνίες στο LNG που αναμένονται σήμερα και αύριο εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά, εξασφαλίζοντας ευελιξία στις ροές και καλύτερη αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος.

Η αυριανή ημέρα, συνεπώς, δεν αφορά μόνο μια τυπική απόφαση έγκρισης ενός προϊόντος, αλλά μια συνολική αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου κόμβου διαμετακόμισης. Με την Αμφιτρίτη να λειτουργεί ως πύλη, τον IGB ως γέφυρα και τον Κάθετο Διάδρομο ως κορμό, το Route 2 έρχεται να δώσει μόνιμη μορφή σε ροές που μέχρι χθες αντιμετωπίζονταν ως ad hoc. Αν επιβεβαιωθούν τα χρονοδιαγράμματα, το επόμενο διάστημα θα δούμε την εμπορική κίνηση να «γράφει» και στο δεύτερο προϊόν, κλείνοντας ένα ακόμη κρίσιμο κενό στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.