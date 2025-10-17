Τηλεφωνική επικοινωνία Παπασταύρου-Wright - H κοινή πρόσκληση για την 6η Υπουργική Διάσκεψη του P-TEC που συνυπογράφουν (pic)

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε χτες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, σε συνέχεια της διμερούς συνάντησης που είχαν στη ΝΥ στο πλαίσιο του Atlantic Council.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκε στο επίκεντρο η διήμερη διεξαγωγή της πρωτοβουλίας «Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια» (P-TEC) που θα λάβει χώρα 6-7 Νοεμβρίου στην Ελλάδα, η οποία εξελίσσεται σε στρατηγικό ενεργειακό εταίρο των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει, η κοινή πρόσκληση που συνυπογράφουν οι κ.κ. Παπασταύρου και Wright και απευθύνεται προς τις 24 ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του P-TEC, «η 6η Υπουργική Διάσκεψη P-TEC προσφέρει την ευκαιρία στους εταίρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης να συζητήσουν στρατηγικές για την περαιτέρω ενίσχυση των κοινών μας ενεργειακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης οικονομικά προσιτών, αξιόπιστων και ασφαλών ενεργειακών συστημάτων που υποστηρίζουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Θα λειτουργήσει επίσης ως βασική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για ενεργειακές τεχνολογίες και έργα».

Η Διοργάνωση του 2025 θα ξεκινήσει με ένα Business Forum την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Αυτό το φόρουμ θα δώσει την ευκαιρία σε κορυφαίους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να συζητήσουν κρίσιμα ενεργειακά ζητήματα. Η ίδια η Υπουργική Διάσκεψη θα λάβει χώρα την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, εστιάζοντας στο υγροποιημένο φυσικό αέριο και τη διασύνδεση των δικτύων στην περιφέρεια P-TEC. Επιπλέον, θα διευκολύνει τις ευκαιρίες για δημόσιους λειτουργούς να αναδείξουν και να συντονίσουν έργα σχετικά με την ενέργεια», καταλήγει.

Σημειώνεται ότι οι αποστολές των χωρών-μελών του P-TEC θα συμπεριλαμβάνουν εκπροσώπους της επιχειρηματικής της κοινότητας και ενεργειακές εταιρείες, με στόχο τη συνεργασία στα πεδία της προσιτής ενέργειας, της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας.