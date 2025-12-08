Τα ΗΑΕ αυξάνουν την παραγωγή και τις εξαγωγές LNG εν μέσω παγκόσμιας ζήτησης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σκοπεύουν όχι μόνο να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αλλά και να αυξήσουν τις εξαγωγές τους, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Ενέργειας, Σουχάιλ αλ-Μαζρούι.

Ο Μαζρούι ανέφερε ότι συμφωνεί με τον υπουργό Ενέργειας του Κατάρ πως η παγκόσμια ζήτηση για φυσικό αέριο ξεπερνά τις επενδύσεις που γίνονται σε νέα έργα παραγωγής.

«Στόχος μας είναι όχι μόνο να ικανοποιήσουμε τη δική μας ζήτηση, αλλά επίσης να αυξήσουμε τις εξαγωγές LNG. Και συμφωνώ με την εξοχότητά του, τον Υπουργό του Κατάρ, ότι η ζήτηση θα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη από τα έργα παραγωγής που βλέπουμε σήμερα», δήλωσε στο περιθώριο της Εβδομάδας Οικονομικών του Άμπου Ντάμπι.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Καάμπι, δήλωσε το Σάββατο ότι η παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου θα παραμείνει ισχυρή, επισημαίνοντας τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Προέβλεψε ότι η ζήτηση LNG θα φτάσει τους 600–700 εκατ. τόνους ετησίως έως το 2035.

Ο διεθνής επενδυτικός βραχίονας της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC), η XRG, είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι στοχεύει να αποκτήσει δραστηριότητα στον τομέα φυσικού αερίου και LNG με δυναμικότητα 20–25 εκατομμυρίων τόνων ετησίως έως το 2035.