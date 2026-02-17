Τ. Χατζηβασιλείου: Οι υπογραφές με τη Chevron σημαίνουν αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων (vid)

«Οι υπογραφές με τη Chevron σημαίνουν αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», τόνισε σε δηλώσεις του ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Οι υπογραφές Chevron και HelleniQ Energy σημαίνουν -εμμέσως πλην σαφώς - αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Και τι σημαίνει αυτό σε δεύτερη φάση: Ότι η Ελλάδα πετυχαίνει με έναν ακόμα τρόπο να διεμβολίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μημόνιο το οποίο κάθεται εκεί κάτω δεξιά (…)

Πρώτα από όλα μιλάμε για έρευνες σε ελληνικά νερά μετά από 40 χρόνια για να καταλάβουμε το μέγεθος του εγχειρήματος της κυβέρνησης. Δεύτερον, έχουμε διπλασιασμό της ζώνης ερευνών, μιλάμε για μια περιοχή που θα φτάσει τα 95.000 τ.χλμ. και διπλάσια ζώνη σημαίνει διπλάσια πιθανότητα να βρεις σοβαρό κοίτασμα», ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ο κ. Χατζηβασιλείου.