Συνάντηση Παπασταύρου με τον Κύπριο ομόλογό του: Η ηλεκτρική διασύνδεση στο επίκεντρο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Γιώργου Παπαναστασίου, με θέμα την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI, παρουσία του Υυφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου και του πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρου Αυγουστίδη.

Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.