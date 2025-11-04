«Συμμαχία» ΔΕΠΑ Εμπορίας - AKTOR για μεταφορά LNG

Στρατηγική συμμαχία μεταξύ ΑΚΤΩΡ Energy και ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ αποτελεί η νέα εταιρεία με την επωνυμία ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. (με διακριτικό AS LNG), στη σύσταση της οποίας προχώρησαν σήμερα τα δύο μέρη με σκοπό τη μεταφορά και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

H σύσταση της εταιρείας «ATLANTIC - SEE LNG TRADE Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «AS LNG», που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΓΕΜΗ, αποκαλύπτει τη συνεργασία του ομίλου Aktor με την ΔΕΠΑ Εμπορίας με στόχο να εξελιχθούν σε κεντρικό και κυρίαρχο «παίκτη» στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Νοτιανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση της Ελλάδας.

H εταιρεία AS LNG, της οποίας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ στο ΔΣ ανήκει και ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ως αναπληρωτής πρόεδρος, συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και ελέγχεται σε ποσοστό 60% από τον όμιλο Aktor και κατά 40% από την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Το βασικό αντικείμενο περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αέρια κατάσταση, τις υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών κτλ.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης οι κ.κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας, πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στον τομέα προμήθειας φυσικού αερίου ενώ πλέον εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη, καθετοποιημένη ενεργειακή επιχείρηση, και η ΑΚΤΩΡ Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., είναι θυγατρική εταιρεία του, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ομίλου εταιρειών ΑΚΤΩΡ - του μεγαλύτερου οργανισμού κατασκευής υποδομών στη χώρα, που ενοποιεί και επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές του στον κλάδο της ενέργειας.

Οι σχετικές ανακοινώσεις από τις δύο εταιρείες αναμένονται άμεσα.