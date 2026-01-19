Στρατηγική επένδυση της Motor Oil στην αποθήκευση ενέργειας - Τρία νέα μεγάλα έργα στην Ελλάδα

Την κατασκευή τριών νέων ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας ολοκλήρωσε η MORE, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, προσθέτοντας νέες υποδομές στο ενεργειακό σύστημα της χώρας και ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο της.

Τα έργα, που βρίσκονται στη Φωκίδα, τη Φλώρινα και τη Βοιωτία, ολοκληρώθηκαν σε μόλις πέντε μήνες, χρόνος που θεωρείται εξαιρετικά συμπιεσμένος για αντίστοιχες υποδομές. Η συνολική τους ισχύς ανέρχεται σε 72 MW, με χωρητικότητα 144 MWh, τοποθετώντας τη MORE στις πρώτες εταιρείες που παραδίδουν τέτοιας κλίμακας έργα αποθήκευσης στη χώρα.

Φθηνότερο ρεύμα και σταθερότερο δίκτυο

Η λειτουργία τους επιτρέπει την αξιοποίηση πράσινης ενέργειας που μέχρι σήμερα χανόταν λόγω περικοπών, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στη σταθερότητα του δικτύου. Σε ένα σύστημα που στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η αποθήκευση μετατρέπεται σε κρίσιμο «γρανάζι» ενεργειακής ασφάλειας.

Τα έργα επιλέχθηκαν μέσω της Β’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το NextGenerationEU.

Επενδύσεις άνω των 1,6 δισ. ευρώ και βλέμμα στο 2030

Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του παζλ, καθώς η MORE, έχει επενδύσει περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ μέσα σε δύο χρόνια σε έργα ΑΠΕ, διαμορφώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 839 MW. Παράλληλα, αναπτύσσει νέα αιολικά έργα άνω του 1 GW, σε διαφορετικά στάδια αδειοδότησης, με στόχο να προσεγγίσει τα 2 GW έως το 2030.

Το EBITDA από δραστηριότητες ΑΠΕ έχει τριπλασιαστεί, καλύπτοντας ήδη σχεδόν το 45% του στόχου των 250 εκατ. ευρώ που έχει θέσει ο Όμιλος για το τέλος της δεκαετίας.

Αυτή την περίοδο, η MORE κατασκευάζει αιολικό πάρκο ισχύος 22,5 MW, ενώ διαθέτει εν λειτουργία αιολικά έργα συνολικής ισχύος 784,4 MW. Επιπλέον, στο «συρτάρι» της εταιρείας βρίσκονται άδειες άνω των 3 GW για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, στοιχείο που αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της.

Εξαγωγή τεχνογνωσίας στα Βαλκάνια

Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται εντός συνόρων με τη Ρουμανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της διεθνούς στρατηγικής της MORE. Τον Δεκέμβριο του 2024, η εταιρεία απέκτησε το 80% της SOLAR ENERGY PRODUCTION S.R.L., με έδρα την περιοχή Buzău, έναντι τιμήματος περίπου 8,5 εκατ. ευρώ. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε ιδρύσει τη MORE ROMANIA S.R.L. στο Βουκουρέστι, με στόχο την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Alive Renewable Holding Limited του Premier Energy Group, η MORE προχώρησε στην απόκτηση δύο φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 86 MW, οι οποίοι θα συνοδεύονται από συστήματα αποθήκευσης (BESS) χωρητικότητας 18 MWh. Η ολοκλήρωση των έργων τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Με τις πρόσφατες κινήσεις της, η MORE ενισχύει το ενεργειακό της ποτύπωμα που συνδέει την πράσινη παραγωγή με την αποθήκευση και τη διεθνή επέκταση και εξελίσσεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για τον όμιλο Motor Oil.