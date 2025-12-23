Πυρηνική ενέργεια

Η αλυσίδα αξίας του κλάδου της ηλεκτροδότησης γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη και τμηματοποιημένη και περιλαμβάνει:

Upstream: Εξόρυξη και επαναχρησιμοποίηση κρίσιμων πρώτων υλών.

Midstream: Κατασκευή και συναρμολόγηση βασικών εξαρτημάτων (μπαταρίες, ηλιακά πάνελ μετατροπείς), λογισμικό βελτιστοποίησης, συστήματα ενεργητικής διαχείρισης.

Downstream: Ενσωμάτωση σε λύσεις πελατών (οικιακές ηλιακές εγκαταστάσεις, συνδεδεμένες μπαταρίες, έξυπνα δίκτυα), συντήρηση, ανακύκλωση και διαχείριση κατανάλωσης.

Τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις και η δημιουργία αξίας επικεντρώνονται στο δεύτερο και το τρίτο κομμάτι της αλυσίδας αξίας και καθοδηγούνται από την τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη, την ταχεία προσαρμογή στις κανονιστικές/εμπορικές αλλαγές και την κάθετη ολοκλήρωση.

Η στροφή προς την ηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που επιταχύνεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας από τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, παρουσιάζει τόσο σημαντικές ευκαιρίες όσο και σύνθετες προκλήσεις.

Η αγορά τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει:

- Στην ηλιακή ενέργεια, είτε πρόκειται για οικιακή χρήση είτε σε κλίμακα κοινής ωφελείας με την ανάπτυξη εδώ να υποστηρίζεται από τη συνέργεια αποθήκευσης-ηλιακής ενέργειας και την καινοτομία λογισμικού, ενώ η κανονιστική αστάθεια και η εξάρτηση από τα ασιατικά πάνελ αποτελούν τους μεγαλύτερους κινδύνους.

- Στην αποθήκευση, η οποία είναι κεντρικής σημασίας για την ευελιξία του δικτύου και ως κορυφαίοι παίκτες θα αναδυθούν όσες εταιρείες καταφέρουν να καθετοποιηθούν γρήγορα και να διασφαλίσουν την αξιοπιστία του συστήματος.

- Στην τεχνολογία SMR, ήτοι στους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, συνήθως με χωρητικότητα μικρότερη από 300 MW ανά μονάδα, σχεδιασμένοι να κατασκευάζονται σε εργοστάσια και να μεταφέρονται για εγκατάσταση σε αρθρωτά μέρη όπου απαιτούνται. (σ.σ: Σχετικές αναλύσεις για τον κλάδο μπορείτε να διαβάσετε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ).

Ειδικά η τεχνολογία SMR αντιμετωπίζεται πλέον από την αγορά ως η στρατηγική απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και στην ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας του δικτύου.

Μέσα από αυτή την οπτική γωνία, οι εταιρείες που αναπτύσσουν τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες όπως οι BWX, Rolls Royce, Okclo και ΝuScale Power έχουν κλέψει την παράσταση στα χρηματιστηριακά ταμπλό, με ένα άνευ προηγουμένου ράλι το 2025 ειδικά για τις δύο τελευταίες, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μπορούν να επιτρέψουν μια πιο κλιμακωτή και ευέλικτη εγκατάσταση πυρηνικής ενέργειας και ως εκ τούτου την ευρύτερη υιοθέτησή της.

Από τον φετινό Οκτώβριο όμως, ο κλάδος της πυρηνικής ενέργειας αποχαιρέτησε τα υψηλά του και με εξαίρεση τη Rolls Royce οι εταιρείες ανάπτυξης SMRs διόρθωσαν σημαντικά, με τη διόρθωση αυτή για τις Oklo και Nuscale Power να μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα βίαιη, καθώς η πρώτη έχει διορθώσει 56% από τα υψηλά της και η δεύτερη 76%!

Αν δε η χρονιά είχε λήξει την Παρασκευή, θα έκλειναν με ετήσια απόδοση πέριξ του -9% η Νuscale Power, ενώ η Οklo ακόμα και μετά την πρόσφατη διόρθωση θα έκλεινε με κέρδη της τάξης του 280%.(σ.σ:Σε επόμενο άρθρο θα ασχοληθούμε με τη σύγκριση των δύο εταιρειών).

Επανατιμολόγηση ρίσκου

Τι άλλαξε στο story των SMRs και οι επενδυτές ξαφνικά έχασαν την αισιοδοξία τους;

Η γεφύρωση του χάσματος στην προσφορά ενέργειας και στην ζήτηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον κεντρικής σημασίας;

Φυσικά και η γεφύρωση του χάσματος προσφοράς και ζήτησης ενέργειας παραμένει στις κεντρικές απαιτήσεις των αγορών.

Σύμφωνα με έκθεση της Fortune Business Insights, η παγκόσμια αγορά μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων αποτιμήθηκε στα 5,81 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και αναμένεται να φτάσει τα 8,37 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032, με σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 4,98% από το 2025 έως το 2032. Τόσο η NuScale Power όσο και η Oklo βρίσκονται σε καλή θέση για να επωφεληθούν από αυτήν την ανάπτυξη, με την προϋπόθεση βέβαια που καταφέρουν να ολοκληρώσουν το προϊόν τους με επιτυχία και φυσικά με λογικό κόστος λειτουργίας.

Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα γιατί οι επενδυτές έχασαν την αισιοδοξία τους για τον κλάδο, αφορά ευρύτερα τον τεχνολογικό κλάδο και δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι από ένα ύψος αποτιμήσεων και πάνω, οι επενδυτές αρχίζουν να ζυγίζουν αλλιώς το μέγεθος του ρίσκου που ειναι διατεθειμμένοι να αναλάβουν.

Στην ουσία δεν πρόκειται για απώλεια αισιοδοξίας αλλά για μια επανατιμολόγηση ρίσκου. Εν ολίγοις, οι επενδυτές ξανακοστολογούν πόσο ριψοκίνδυνος είναι ο κλάδος.

Ο κλάδος των SMRs κινήθηκε εως τον Οκτώβριο υπό συνθήκες υψηλής προεξόφλησης με αποτέλεσμα οι τιμές σε κάποιες μετοχές να εκτιναχτούν σε αστρονομικά ύψη, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ακόμα υπό εξέλιξη.

Όμως οι μη επιτευχθέντες στόχοι εσόδων του τρίτου τριμήνου και οι καθυστερήσεις πληρωμών έργων, άγχωσαν τους επενδυτές και προτίμησαν να κατοχυρώσουν τα εξαιρετικά κέρδη τους αφήνοντας τον χρόνο να δείξει αν οι αδυναμίες του τρίτου τριμήνου είναι προσωρινές ή ένα σημάδι βαθύτερων ρωγμών στην ιστορία των SMRs.

Μπορεί την Παρασκευή οι μετοχές του κλάδου να βίωσαν μια άνοδο μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανόδου του τεχνολογικού τομέα, χάρη στην ήπια έκθεση για τον πληθωρισμό και στα τεράστια κέρδη που ανακοίνωσε ένας εκ των βασικών προμηθευτών στην αλυσίδα αξίας της ΑΙ-αναφερόμαστε στη Μicron- όμως οι τελευταίες εβδομάδες του 2025 θεωρούμε ότι είναι μια «φωτογραφία» στην ουσία του 2026 για όλους τους κλάδους που εμπλέκονται στην Τέταρτη και την Πέμπτη Βιομηχανική Επανάσταση, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου πυρηνικής ενέργειας και SMRs.

Τουτέστιν, το 2026 θα είναι μια χρονιά εξαιρετικής μεταβλητότητας και ως εκ τούτου και εξαιρετικών ευκαιριών.

Όσον αφορά το κλάδο των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, θα αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, από την ανάπτυξη των αντιδραστήρων και την απόκτηση κανονιστικών έγκρισεων εως το κόστος και τον χρόνο παράδοσης, αλλά και τη χρηματοδότηση.

Σημειωτέον ότι οι μέτοχοι θα πρέπει να αναμένουν δυνητικά σημαντική αραίωση των μετοχών-dilution*- κάτι που άλλωστε θα πρέπει να περιμένουν και οι μέτοχοι αρκετών μικρότερων εταιρειών του τεχνολογικού τομέα.

Συμπέρασμα: Όχι όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Ακόμα και το στοίχημα της πυρηνικής ενέργειας καλό είναι να το αναλάβει κανείς μέσω ενός αντιπροσωπευτικού και σωστά σταθμισμένου καλαθιού που θα του εξασφαλίζει την κατάλληλη διασπορά κινδύνου και θα περιλαμβάνει πέραν των εταιρειών που ασχολούνται με την ανάπτυξη της νέας πυρηνικής τεχνολογίας – Oklo, NuScale Power,BWX Technologies – και εταιρείες εξόρυξης ουρανίου - Cameco, Centrus Energy, Uranium Energy, Energy Fuels – και φυσικά τους κολοσσούς κοινής ωφελείας με σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο όπως είναι η Constellation Energy.

Στην αγορά άλλωστε υπάρχουν πολλά Etfs και μέσω της μελέτης των συμμετοχών τους μπορεί κανείς να καταλήξει στο κατάλληλο επενδυτικό προϊόν για το προφίλ του. Για το 2026 ειδικότερα, το σημείο εισόδου θα κάνει την ειδοποιό διαφορά.

*Είναι ένας γενικός όρος που προκύπτει από την έκδοση επιπρόσθετων μετοχών από μια εταιρεία. Η αύξηση αυτή των κοινών μετοχών μπορεί να προκύψει από μια αύξηση κεφαλαίου (με ή χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης), ή με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, προνομιούχων μετοχών ή warrants. Αυτή η αλλοίωση μπορεί να αλλάξει το ποσοστό συμμετοχής, την ψηφοφορία του ελέγχου, τα κέρδη ανά μετοχή, ή την αξία των μεμονωμένων μετοχών.Εν ολίγοις, αραίωση μετοχών σημαίνει ότι η αξία των κερδών ανά μετοχή του παλιού μετόχου μειώνεται, επειδή η εταιρεία εκδίδοντας νέες μετοχές αυξάνει τον συνολικό αριθμό μετοχών στην αγορά, χωρίς να αυξάνονται ανάλογα τα περουσιακά στοιχεία ή τα κέρδη της. Αν δε ο παλιός μέτοχος δεν συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχει μικρότερη ιδιοκτησία στην εταιρεία.

[email protected]

