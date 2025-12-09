Σε μια νέα φάση περιφερειακής επέκτασης περνά η Atlantic – See LNG Trade, η κοινή εταιρεία των AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με Βουλγαρία, Ουγγαρία και Μολδαβία για συμφωνίες διάθεσης αμερικανικού LNG.

Oι νέες αυτές γραμμές συνεργασίας θα προστεθούν στα ήδη ενεργά «κανάλια» προς Ρουμανία και Ουκρανία, διαμορφώνοντας ένα πλέγμα αγοραστών που θα μπορούσε να στηρίξει έναν πιο φιλόδοξο ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου LNG για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Atlantic – See επιχειρεί να «κλειδώσει» από νωρίς τον χάρτη στην αγορά LNG, ώστε να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα για τις ροές που θα περνούν από τις ελληνικές υποδομές, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι αγορές της περιοχής προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα μετά το 2027.

Στην Ουάσιγκτον ο Εξάρχου

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι επαφές του προέδρου και CEO της AKTOR και επικεφαλής της Atlantic, Αλέξανδρου Εξάρχου, με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον. Το ενδιαφέρον των συνομιλιών δεν αφορά μόνο την υπογραφή νέων μνημονίων συνεργασίας στα πρότυπα εκείνων με Ουκρανία και Ρουμανία, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει η Ελλάδα να λειτουργήσει ως σταθερός κόμβος εισαγωγής και επανεξαγωγής αμερικανικού LNG.

Έναν μήνα μετά την υπογραφή στην Αθήνα των συμφωνιών για τη διοχέτευση αμερικανικού LNG από την Atlantic See LNG Trade SA (AKTOR-ΔΕΠΑ), το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις ΗΠΑ, όπου οι διεργασίες φαίνεται να επιταχύνονται αισθητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα όχι μόνο διατηρεί κεντρικό ρόλο στο νέο ενεργειακό αφήγημα της περιοχής, αλλά δείχνει να ενισχύει περαιτέρω τη θέση της, καθώς η αμερικανική πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία τόσο στις συμφωνίες που έχουν ήδη «κλειδώσει» όσο και σε πρόσθετα deals που βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Τη βαρύτητα που προσδίδει η κυβέρνηση Τραμπ στη στρατηγική σχέση με την Αθήνα στον τομέα της ενέργειας αποτυπώνει και η παρουσία του Αλέξανδρου Εξάρχου σε υψηλού συμβολισμού εκδήλωση στην Ουάσιγκτον. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Kennedy Center το βράδυ της Κυριακής από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του Μελάνια, με αφορμή τη βράβευση σημαντικών Αμερικανών καλλιτεχνών, έδωσαν το «παρών» τόσο ο επικεφαλής του AKTOR όσο και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η συγκεκριμένη παρουσία ερμηνεύεται ως ακόμα ένα σήμα ότι οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας–ΗΠΑ έχουν αποκτήσει πολιτικό και στρατηγικό βάρος, με την Ουάσιγκτον να βλέπει την Ελλάδα ως κρίσιμο κρίκο στον σχεδιασμό για την ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η δυναμική επέκταση της Atlantic-See

Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας με τη Venture Global για την περίοδο 2030–2050, ενώ σχεδιάζει να ξεκινήσει πωλήσεις προς Ρουμανία και Ουκρανία από το 2026. Το επόμενο «βήμα κλίμακας» είναι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου αγοραστών σε Μολδαβία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, κάτι που ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει και πρόσθετες συμβάσεις προμήθειας LNG, εφόσον οι ποσότητες ξεπεράσουν τις δυνατότητες του υπάρχοντος συμφωνημένου όγκου.

Κρίσιμος, ωστόσο, είναι και ο παράγοντας υποδομή. Πέρα από τη Ρεβυθούσα και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν νέες λύσεις αεριοποίησης αν επιδιωχθεί να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιφέρειας. Με βάση τους σχεδιασμούς που συζητούνται, οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα μπορούσαν να χρειαστούν 11–13 bcm αμερικανικού LNG μετά το 2027. Σε αυτό το σενάριο, η προοπτική μιας δεύτερης πλωτής μονάδας FSRU πριν το 2030 αποκτά στρατηγικό βάρος, καθώς θα ενισχύσει ουσιαστικά την ικανότητα της Ελλάδας να «τροφοδοτεί» τις βόρειες διαδρομές.

Για την AKTOR, το εγχείρημα δεν είναι απλώς ενεργειακό. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχειρηματική μετατόπιση, καθώς ο όμιλος στοχεύει να μειώσει την εξάρτησή του από την κατασκευή και να ενισχύσει τους τομείς με πιο σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα. Η είσοδος στο LNG λειτουργεί έτσι ως μοχλός αναδιάρθρωσης, αλλά και ως στοίχημα γεωοικονομικής εμβέλειας.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε και εκεί ότι μετά τη συμφωνία του Νοεμβρίου με τη Venture Global για εισαγωγή και επανεξαγωγή LNG προς Ουκρανία και Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade SA βρίσκεται σε αναζήτηση επιπλέον προμηθευτών. «Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global και, για την περίοδο 2026–2030, απαιτείται να έχουμε τουλάχιστον δύο ή και τρεις προμηθευτές», σημείωσε.

Ο CEO της Atlantic See LNG Trade ανέφερε, επίσης, ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί μια δεύτερη πλωτή μονάδα FSRU πριν το 2030, ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος ενεργειακός διάδρομος που θα αυξήσει τις ροές LNG προς Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία — έργο που χαρακτηρίζεται μείζον και για τα εθνικά συμφέροντα.

Στο άμεσο διάστημα, η Atlantic See LNG Trade σχεδιάζει ναυλώσεις πλοίων για τη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώ σε πιο μακρινό ορίζοντα εξετάζει την κατασκευή δικού της στόλου. «Η επίδραση του LNG την περίοδο 2026–2030 θα είναι σημαντική, ενώ μετά το 2030 και έως το 2050 ακόμη μεγαλύτερη», τόνισε ο κ. Εξάρχου.

Η δραστηριοποίηση της Atlantic στον χώρο του LNG εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου AKTOR, ο οποίος επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από τα έργα κατασκευής. Στόχος είναι ο κατασκευαστικός τομέας να υποχωρήσει από το 85% στο 40% των EBITDA, με τον ενεργειακό κλάδο να αναδιαμορφώνει αισθητά την οικονομική εικόνα του ομίλου έως το τέλος του έτους.