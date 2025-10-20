Υβριδικά τιμολόγια ρεύματος

Αλλαγές φέρνει ο Νοέμβριος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος χρωματικός κώδικας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με την καθιέρωση της κατηγορίας των υβριδικών τιμολογίων. Οι νέες συμβάσεις, που θα επισημαίνονται με κάποια απόχρωση του κόκκινου, θα διαθέτουν σταθερή τιμή ανά «μπάντα» κατανάλωσης, προσφέροντας έναν ενδιάμεσο δρόμο ανάμεσα στα σταθερά και τα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Η τελική νομική επεξεργασία του πλαισίου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ πριν την οριστικοποίηση θα πραγματοποιηθεί άτυπη διαβούλευση με τους παρόχους, ώστε να συμφωνηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες – ακόμη και το τελικό χρώμα. Οι εταιρείες προμήθειας έχουν ήδη εκφράσει ενστάσεις για τη χρήση του έντονου κόκκινου, που θεωρούν αποτρεπτικό για τους καταναλωτές, με τη ΡΑΑΕΥ να προσανατολίζεται σε πιο «ουδέτερες» αποχρώσεις.

Τα υβριδικά τιμολόγια διαφέρουν ουσιαστικά από τα κυμαινόμενα, καθώς η χρέωση ανά κιλοβατώρα δεν εξαρτάται άμεσα από τη χονδρεμπορική αγορά. Το πρώτο τέτοιο προϊόν παρουσιάστηκε από την Protergia τον περασμένο Μάιο με το Picasso, ενώ ακολούθησε η ΔΕΗ με το myHome Plan. Και στις δύο περιπτώσεις, ο καταναλωτής πληρώνει σταθερό ποσό κάθε μήνα, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο ή έτος, ανάλογα με το πρόγραμμα.

Η ΡΑΑΕΥ επιδιώκει με αυτό τον τρόπο να διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και να επιτρέψει στην αγορά να λειτουργήσει με μεγαλύτερη διαφάνεια, αποφεύγοντας τη σύγχυση που προκάλεσε η πολυπλοκότητα των προηγούμενων σχημάτων. Όπως εξηγούν στελέχη της Αρχής, σταθερά τιμολόγια θεωρούνται εκείνα των οποίων η τιμή δεν συνδέεται με τη χονδρεμπορική τιμή, ενώ τα νέα «κόκκινα» θα προσφέρουν προβλεψιμότητα σε συγκεκριμένα επίπεδα κατανάλωσης.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το μέλλον του πράσινου κυμαινόμενου τιμολογίου, του οποίου η ισχύς λήγει στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), εξετάζει την αντικατάστασή του με ένα πιο φιλικό προς τους καταναλωτές προϊόν. Το πράσινο τιμολόγιο αποτέλεσε «δίχτυ ασφαλείας» για όσους δεν επέλεγαν κάποιο άλλο πρόγραμμα και σήμερα καλύπτει περίπου 4 εκατομμύρια καταναλωτές. Επομένως, η μετάβαση σε νέο σχήμα απαιτεί μεταβατικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί αναστάτωση στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος στο ενδιαφέρον των καταναλωτών. Πάνω από 30 διαφορετικά προϊόντα βρίσκονται σήμερα στη διάθεση του κοινού, με 11 από αυτά να τιμολογούνται κάτω από τα 10 λεπτά ανά kWh, ενώ τα ακριβότερα φτάνουν τα 17 λεπτά. Οι ειδικοί ωστόσο υπενθυμίζουν ότι, εκτός από την τιμή κιλοβατώρας, οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν και τα πάγια, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τα 10 ευρώ μηνιαίως. Για νοικοκυριά με υψηλή κατανάλωση, ένα πρόγραμμα με χαμηλή χρέωση αλλά υψηλό πάγιο μπορεί να αποδειχθεί συμφέρον, ενώ για μικρότερες καταναλώσεις η εξίσωση αντιστρέφεται.

Η στροφή στα σταθερά τιμολόγια που ενισχύθηκε κατά την ενεργειακή κρίση, φαίνεται να παραμένει κυρίαρχη. Με τη χονδρική αγορά να εξακολουθεί να κινείται σε εύθραυστα επίπεδα, οι περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν πλέον προβλεψιμότητα και σταθερότητα στους λογαριασμούς τους. Η είσοδος των «κόκκινων» υβριδικών τιμολογίων αναμένεται να εμπλουτίσει τον ανταγωνισμό και να προσφέρει μια νέα, ενδιάμεση επιλογή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης ενεργειακής πραγματικότητας.