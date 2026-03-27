Στ. Παπασταύρου: Τον Απρίλιο οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο Stena Drill Max - Πατάμε γκάζι για την ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο το 2027

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στα μέτρα για τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους, στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων, αλλά και στο πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN, o Στ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο. Νομίζω επιβεβαιώνεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η ενέργεια είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα οικονομικό μέγεθος. Είναι συστατικό στοιχείο εθνικής ασφάλειας και ισχύος για κάθε χώρα. Ουσιαστικά συνδέεται με τον μέλλον κάθε χώρας» και προσέθεσε ότι αυτό επιβεβαιώνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο την πολιτική του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στις επαφές που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ηγεσία της Chevron και της ExxonMobil για τον τομέα ανάπτυξης υδρογονανθράκων. Τόνισε, δε, ότι η κοινοπραξία των ExxonMobil-Energean-HelleniQ Energy ήδη προχώρησε σε μια προκαταρτική συμφωνία μεταξύ της διαχειρίστριας εταιρείας Energean και της Stena Drilling για την ενοικίαση του γεωτρύπανου, το οποίο αναμένεται να κάνει την ερευνητική γεώτρηση το 1ο τρίμηνο του 2027 στο ΒΔ Ιόνιο.

«Μέσα στον Απρίλιο, θα πέσουν οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι ήδη ξεκίνησαν οι έρευνες για τη βασική περιβαλλοντική μελέτη. «Πατάμε γκάζι. Αυτό είναι το μήνυμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που έχει, απάντησε ότι «όλοι αναζητούν διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού και διαφοροποιημένο μείγμα. Όποιος έχει βάλει όλα τα αυγά του σε ένα καλάθι τώρα δυσκολεύεται», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει αυξήσει σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό «ανάχωμα».

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος και τα μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση, ο κ. Παπασταύρου είπε: «Το δημοσιονομικό πλεόνασμα που έχουμε μας επιτρέπει -λελογισμένα- να μπορούν να δίνονται αυτές οι ανάσες στον Έλληνα πολίτη με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν» και προσέθεσε: «Ένα είναι σαφές: ότι αυτό που ακολουθήθηκε στις προηγούμενες κρίσεις είναι μια συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης να μην μείνει κανείς πίσω, να μην διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή. Αυτό θα γίνει και τώρα». Και διευκρίνισε ότι, αν χρειαστεί, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα μέσα σε λελογισμένα δημοσιονομικά πλαίσια.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε, επίσης, ότι οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων έχουν «πολλαπλασιαστεί» και εξέφρασε την ελπίδα τις επόμενες εβδομάδες να υπάρξει αποκλιμάκωση που θα μας επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Σε ερώτηση για την αποθήκευση ενέργειας, ο ίδιος προανήγγειλε ότι το 2026 θα έχουμε «σημαντική πρόοδο» στο θέμα αυτό και ότι «είναι δέσμευση να προχωρήσουμε».

«Η αποθήκευση έχει δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους. Πρώτον, βοηθάει πάρα πολύ στην ευστάθεια του συστήματος. Και, δεύτερον, επιτρέπει συγχρόνως να χρησιμοποιείται φτηνή ενέργεια όταν η ενέργεια ακριβαίνει», κατέληξε χαρακτηριστικά.