Στ. Παπασταύρου: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα φάρος σταθερότητας

«Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά, γιατί στην Ευρώπη θεωρούσαμε ότι η εξάρτηση σημαίνει σταθερότητα και πιστεύαμε ότι το ρωσικό αέριο ήταν φθηνό, ενώ δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις κάτι ως φθηνό αν δεν είναι ασφαλές. Και αυτό το μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο», είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην ενεργειακή διοργάνωση CERAWeek 2026 στις ΗΠΑ.

Ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «The Gas bridge: Connecting EastMed gas to global markets», μαζί με την κα. Ditte Juul-Joergensen, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. Eric Eyberg, Επικεφαλής Παγκόσμιας Συμβουλευτικής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας της S&P Global και τον κ. Osama Mobarez, Γενικό Γραμματέα του East Mediterranean Gas Forum.

Αναφερόμενος στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο Υπουργός τόνισε ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να εργαστούν πολύ σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση: «Δεν υπάρχει επιστροφή. Πρόκειται για μια απόφαση που έχουμε λάβει και θα την υλοποιήσουμε. Υπάρχουν δύο βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, να διασφαλίσουμε ότι το σημείο εισόδου ρωσικού αερίου μέσω του TurkStream θα κλείσει.

Το ένα είναι να κλείσεις την πόρτα και το άλλο είναι να δημιουργήσεις τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε το αμερικανικό LNG να την αντικαταστήσει. Για αυτό χρειάζονται υποδομές, χρειάζεται σταθερότητα και χρειάζεται τα κράτη-μέλη του Κάθετου Διαδρόμου να συνεργαστούν, ώστε το προϊόν να γίνει πολύ πιο ελκυστικό εμπορικά. Χρειάζεται όμως, και όλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν το εγχείρημα».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε επίσης ότι «υπάρχει και η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξαλείψει κάθε μορφή ρυθμιστικής αβεβαιότητας, ώστε η αγορά να δίνει στον ιδιωτικό τομέα την αίσθηση ότι υπάρχει ένα αξιόπιστο, ασφαλές και σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον».

«Ο Κάθετος Διάδρομος, κατά κάποιον τρόπο, επανασχεδιάζει ολόκληρη την περιοχή. Μια περιοχή που ήταν διαιρεμένη από την ιστορία, την ιδεολογία και τη γεωγραφία πρόκειται να επανασυνδεθεί μέσω αυτού του έργου. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα μετασχηματιστικό εγχείρημα για τις χώρες της περιοχής και γι’ αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε την πρόοδο, που έχει κάνει η χώρα μας στην ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και υπογράμμισε ότι παράλληλα με αυτό προωθεί την αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου: «Γι’ αυτό και, μαζί με δύο από τις ισχυρότερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως από τις ΗΠΑ, τη Chevron και την ExxonMobil, προχωρούμε με ταχύτητα στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια, κάτι που είναι σημαντικό για την Ευρώπη».

«Ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ενώ συνδέεται και με τον IMEC, τον Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, που μπορεί να εξελιχθεί σε έναν άξονα ανάπτυξης και σταθερότητας από την Ινδία έως την καρδιά της Ευρώπης», υπογράμμισε.

«Υπάρχει επίσης η πρωτοβουλία 3+1 με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Και πιστεύω ότι όλοι επιδιώκουμε έναν νέο τρόπο συνεργασίας, ένα νέο μοντέλο που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, που περιορίζει τις προκλήσεις και δημιουργεί στους επενδυτές την αίσθηση ενός σταθερού πλαισίου», είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.