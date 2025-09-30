Στ. Παπασταύρου: Ελλάδα-Γαλλία συνεργασία και στην ενέργεια

«Η Ελλάδα και η Γαλλία είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, με ιστορικές ρίζες», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου ως κεντρικός ομιλητής στο 1ο Συνέδριο Ενέργειας που διοργάνωσε σήμερα το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα «Exploring the New Energy Landscape: Α 360ο Perspective».

Το Συνέδριο, το οποίο διεξήχθη υπό την παρουσία της Γαλλίδας Πρέσβειρας, Laurence Auer, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Επιμελητηρίου, της οποίας Πρόεδρος είναι ο κ. Σπύρος Ράπτης, Country General Manager της Schneider Electric για Ελλάδα και Κύπρο, και συντονιστής ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Βασαρδάνης. Στο συνέδριο συμμετείχαν ακόμα ο Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Γιάννης Τρίκαρδος, η Αντιπρόεδρος, κυρία Μαρία Βοζίκη, καθώς και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές.

«Η ενέργεια έχει αναδειχθεί σε ένα κρίσιμο, πολυδιάστατο εργαλείο, με οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις, προϋπόθεση εθνικής ασφάλειας και ανάπτυξης», υπογράμμισε κατά την ομιλία του ο κ. Παπασταύρου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνέργειες μεταξύ κρατών, κυβερνήσεων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συνιστούν πλέον απαραίτητη προϋπόθεση ανταπόκρισης στις συλλογικές προκλήσεις.

«Στη Νέα Υόρκη, όπου είχα την τιμή να συμμετάσχω στην τελετή του Atlantic Council 2025 Global Citizen Awards στην οποία βραβεύτηκε ο Πρόεδρος Μακρόν, ως ένας ηγέτης που διαμορφώνει το παγκόσμιο μέλλον. Συγκράτησα μία φράση του: ‘’Μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου και ταυτόχρονα να αγαπάς να συνεργάζεσαι με τους άλλους’’. Αυτό ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε. Ελλάδα και Γαλλία είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, με ιστορικές ρίζες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Παράλληλα, τόνισε τη διαχρονική συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας, τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών, όσο και μέσω της Συμφωνίας Στρατηγικής Σχέσης που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 με αντικείμενο την άμυνα και την ασφάλεια, που θα μπορούσε στο μέλλον να συμπεριλαμβάνει και την ενέργεια, και συνεχάρη τους διοργανωτές για την ανάδειξη του ρόλου της ενέργειας.

Εστιάζοντας στα θέματα του χαρτοφυλακίου του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε την πολυετή συνεργασία των δύο χωρών σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αλλά και σε πολιτικές, όπως η πρόσφατη κοινή δέσμευση στη διαχείριση των δασών. Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας, που ως στόχο έχουν, όπως είπε, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του πλούτου της Ελλάδας, την απεξάρτηση από κοστοβόρες και βλαβερές πηγές ενέργειας, αλλά και τη διερεύνηση ύπαρξης νέων πηγών, όπως οι υδρογονάνθρακες, σε συνέχεια και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον πετρελαϊκό κολοσσό Chevron. «Και όλα αυτά με ένα συνολικό σχεδιασμό ενεργειακής αυτονομίας, με το βλέμμα σε μία ταυτόχρονα βιώσιμη, φιλική στο περιβάλλον και ανταγωνιστική, κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη», υπογράμμισε.

«Επιλέξαμε να στραφούμε σε πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας, να ενισχύσουμε τα δίκτυα και τις υποδομές μας, κατά συνέπεια να βελτιώσουμε την ενεργειακή μας αυτονομία, να ενισχύσουμε τη διασυνδεσιμότητα και, συνακόλουθα, τη γεωπολιτική μας θέση. Έτσι, η Ελλάδα μετέτρεψε κατά κάποιον τρόπο την κλιματική κρίση σε μια ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη», τόνισε, παρουσιάζοντας και στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, όπως τη μείωση κατά 46% των εκπομπών αερίου που πέτυχε η χώρα μας από το 2005, το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ των 10 κορυφαίων χωρών διεθνώς στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τον τετραπλασιασμό των επενδύσεων στις υποδομές.