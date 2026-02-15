Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια

Ολοκληρώθηκε, σήμερα, η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση για θέματα άμυνας και ασφάλειας, στην οποία η ενέργεια αναδείχθηκε ως βασικό εργαλείο σταθερότητας και πεδίο διατλαντικής σύγκλισης.

Στη δεύτερη μέρα της Διάσκεψης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου ήταν κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη «Διασφάλιση του ενεργειακού μέλλοντος της Ε.Ε.», την οποία συντόνισε ο γεωπολιτικός αναλυτής Grégoire Roos, Διευθυντής των Προγραμμάτων Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας στο Chatham House, με την συμμετοχή υψηλόβαθμων εθνικών και ευρωπαίων αξιωματούχων.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει άμεσα στην ενεργειακή της ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία, υπογραμμίζοντας ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό συστατικό της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας και σημείο σύγκλισης μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επενδύσει συστηματικά στην ενεργειακή της ασφάλεια, ενισχύοντας τις υποδομές, διαφοροποιώντας πηγές και διαδρομές εφοδιασμού και επιταχύνοντας την ενεργειακή μετάβαση. Η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι μόνο οικονομική αναγκαιότητα· είναι ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας, ανθεκτικότητας και γεωπολιτικής σταθερότητας. Και, ταυτόχρονα, η ενεργειακή πολιτική πρέπει να διασφαλίζει προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει πως «η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει σταθερά στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αξιοποίηση των εθνικών της πόρων, διαμορφώνοντας μια χώρα ενεργειακά ασφαλή και γεωπολιτικά ισχυρή, διαφοροποιώντας το ενεργειακό της μείγμα επαρκώς».

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ο υπουργός παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με τις οποίες «η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μόνο το θεμέλιο της ευημερίας μας, αλλά και της ασφάλειάς μας, και τελικά των δημοκρατιών μας».

Για την απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και ειδικότερα από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα που απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ΕΕ να επιτρέψει δεύτερες σκέψεις ή πισωγυρίσματα. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εναλλακτικών πυλών εισόδου του ρωσικού αερίου, μεταξύ των οποίων και ο TurkStream, αποτελεί πλέον ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο, επισημαίνοντας ότι «αποτελεί εναλλακτική διαδρομή τροφοδοσίας για την περιοχή και την Ευρώπη, αλλά και μια ευρύτερη στρατηγική σύλληψη. Φιλοδοξεί να δημιουργήσει σταθερές βάσεις ασφάλειας για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, αναπτύσσοντας αρτηρίες ανάπτυξης και ευημερίας, μέσα από ενεργειακές, μεταφορικές και εμπορικές διασυνδέσεις».

Μιλώντας για την ενεργειακή μετάβαση, τόνισε ότι αυτή πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και να επικεντρώνεται στις πιο αποδοτικές λύσεις, όπως έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στους Financial Times.

«Η Ελλάδα αποτελεί συνεπή υπέρμαχο του ενεργειακού ρεαλισμού ως μόνου βιώσιμου δρόμου προς την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης», κατέληξε χαρακτηριστικά.