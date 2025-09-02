Σημαντική πτώση στα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος – Τι έριξε τις τιμές

Σημαντικές μειώσεις ανακοίνωσαν οι πάροχοι στα «πράσινα» τιμολόγια ηλ. ενέργειας, την ώρα που εντείνεται η συζήτηση για το τι θα ισχύσει από τη νέα χρονιά, καθώς στο τέλος Δεκεμβρίου λήγει η ισχύς τους.

Οι χρεώσεις για τον Σεπτέμβριο υποχωρούν σημαντικά με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 14,1 λεπτά/KWh, από 19 λεπτά τον Αύγουστο. Το εύρος κινείται πλέον από 8,98 έως 16,2 λεπτά/KWh, όταν έναν μήνα πριν κυμαινόταν μεταξύ 15,15 και 25,5 λεπτών.

Παράλληλα, και στη χονδρεμπορική αγορά καταγράφηκε πτώση με τη μέση τιμή τον Αύγουστο να κλείνει στα 73,15 ευρώ/MWh, έναντι 100,57 ευρώ τον Ιούλιο.

Όπως φαίνεται, οι αυστηρές προειδοποιήσεις του υπουργείου Ενέργειας αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, έπιασαν τόπο.

Όλοι οι προμηθευτές ανακοίνωσαν μειωμένα κυμαινόμενα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο με την κυβέρνηση να εμφανίζεται ικανοποιημένη λίγες ημέρες πριν από την άνοδο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επικαλούμενη τόσο την πτώση της χονδρικής τιμής τον Αύγουστο όσο και τις χαμηλότερες χρεώσεις στους λογαριασμούς.

Τι έριξε τις τιμές

Η πτώση κατά 27% των χονδρεμπορικών τιμών τον Αύγουστο συνέβαλε κατά πολύ στην κατακόρυφη πτώση, καθώς η εξέλιξη αυτή έδωσε «χώρο» στους παρόχους να μειώσουν τα τιμολόγιά τους.

Παράλληλα, οι προοπτικές για τον Σεπτέμβριο δείχνουν ευνοϊκές, καθώς δεν αναμένονται σημαντικές ανατιμητικές πιέσεις, με τη ζήτηση ρεύματος να είναι παραδοσιακά χαμηλότερη λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών.

Καθοριστικό ρόλο στη «βουτιά» των τιμών έπαιξε η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κυρίως χάρη στο υψηλό αιολικό δυναμικό του Αυγούστου. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιήθηκε η απόδοση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου που διαθέτει η χώρα.

Την ίδια στιγμή, φέτος αποφεύχθηκε το «ενεργειακό τείχος» που είχε δημιουργηθεί πέρυσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να μην επαναληφθεί η μεγάλη απόκλιση τιμών ανάμεσα στη νοτιοανατολική και την κεντρική Ευρώπη, η οποία είχε οδηγήσει σε μια «μίνι» ενεργειακή κρίση.

Ρόλος της ευρωπαϊκής task force

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται εν μέρει και στη λειτουργία της ειδικής task force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συστάθηκε ύστερα από επιμονή του κ. Μητσοτάκη.

Αν και μέχρι στιγμής έχει συνεδριάσει μόλις μία φορά χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η εικόνα σε σχέση με πέρυσι έχει αλλάξει. Το καλοκαίρι του 2024 η Ελλάδα είχε σημαντική απόκλιση από την Αυστρία (112 ευρώ/MWh έναντι 82), ενώ φέτος οι δύο αγορές ευθυγραμμίστηκαν στα 74 ευρώ/MWh.

Η δεύτερη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στην Κοπεγχάγη, με την ελληνική πλευρά να αναμένεται να δώσει και αυτή το «παρών», καθώς θα συμμετέχει και ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Οι νέες χρεώσεις

Η ΔΕΗ μείωσε το «πράσινο» τιμολόγιο κατά 14,86% σε σχέση με τον Αύγουστο, διαμορφώνοντάς το στα 12,9 λεπτά/KWh για κατανάλωση έως 500 KWh. Πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 12 μηνών. Για κατανάλωση πάνω από 500 KWh, η τιμή ανέρχεται στα 15,308 λεπτά/KWh, ενώ στο πρώην νυχτερινό τιμολόγιο (χαμηλής χρέωσης) διαμορφώνεται στα 10,4 λεπτά/KWh.

Αντίστοιχα, μειώσεις ανακοίνωσαν και οι ιδιωτικοί πάροχοι:

Ηρων Basic Home: 10,282 λεπτά/KWh

Protergia Value Special: 15,9 λεπτά/KWh

Elpedison: 15,241 λεπτά/KWh

ΕΛΙΝ: 0,08979 €/kWh (η πιο φθηνή τιμή, καταγράφοντας μείωση σχεδόν 49% σε σχέση με τον Αύγουστο)

NRG: 15,9 λεπτά/KWh

Φυσικό Αέριο: 15,742 λεπτά/KWh

Ζενίθ: 16,153 λεπτά/KWh

«Κόκκινο» τιμολόγιο στον ορίζοντα

Παράλληλα, οι εταιρίες προμήθειας ετοιμάζονται να λανσάρουν ένα νέο υβριδικό προϊόν, το λεγόμενο «κόκκινο» τιμολόγιο, που θα συνδυάζει σταθερή και ευέλικτη χρέωση.

Αν και ακόμη δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες, θεωρείται ότι θα αποτελέσει τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στις σταθερές και τις κυμαινόμενες συμβάσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους καταναλωτές.